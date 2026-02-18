Ópera barroca y grandes talentos europeos protagonizan el XII International Bach Festival en Gran Canaria

Gran Canaria volverá a convertirse esta Semana Santa en epicentro de la música clásica europea con la celebración de la XII edición del International Bach Festival (IBF), que se desarrollará del 28 de marzo al 4 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós.

Consolidado como una de las grandes citas culturales del calendario nacional, el festival reúne cada año a intérpretes internacionales y talento local en una programación que combina la música de cámara, el repertorio barroco y la ópera, ofreciendo siete funciones que abarcan desde conciertos íntimos hasta grandes producciones escénicas.

Acis y Galatea, el gran acontecimiento de esta edición

El plato fuerte del festival será la ópera Acis y Galatea de Georg Friedrich Händel, que se representará los días 2 y 4 de abril en el Teatro Pérez Galdós.

La producción contará con dirección escénica de Bruno Berger-Gorski, escenografía de Carlos Santos y dirección musical del maestro húngaro Béni Csillag al frente de la Orquesta de Cámara del IBF. La propuesta traslada el mito clásico al presente y ofrece una lectura contemporánea del conflicto entre amor, celos y pérdida.

El reparto incluye a la soprano canaria Ana Marqués (Galatea), el contratenor Christian Gil-Borrelli (Acis), el barítono canario Román Bordón (Polifemo), el colombiano Julián Henao (Silvio), la canaria Jennibel Hernández (Clori) y la asturiana Carla Sampedro (Filli).

Cinco conciertos en el Auditorio Alfredo Kraus

El festival arrancará el sábado 28 de marzo con Bach Concertante, un recorrido por la época dorada del concierto europeo con obras de C.P.E. Bach, Vivaldi y Händel, además del célebre Fandango de Boccherini. Participarán el guitarrista Javier Lucío, la arpista Mayte Pardo Perelló, el violonchelista Iván Siso y el fagotista José Vicente Navarro, junto a músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el Sexteto Concertante IBF.

El domingo 29 de marzo tendrá lugar el Recital de Órgano, protagonizado por la joven organista alemana Hanna Schulte, que propondrá un viaje musical desde Bach hasta el repertorio francés del siglo XX.

El lunes 30 de marzo será el turno de Bach Íntimo, con la clavecinista griega Katerina Orfanoudaki y el Ensemble Nexus, en un programa que conecta la herencia bachiana con Mozart y Mendelssohn.

Ese mismo día se celebrará también el tradicional Aperitivo Ial mediodía, con flauta y guitarra como protagonistas, mientras que el martes 31 de marzo tendrá lugar el Aperitivo II, centrado en el repertorio barroco para violonchelo.

Estos aperitivos musicales, de carácter gratuito y pensados para público familiar, se han convertido en una de las señas de identidad del festival.

Canarias en el mapa internacional

El IBF está coordinado por la Asociación Conexión Musical Canarias y coorganizado por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y entidades privadas como Fundación DISA, Fundación Mapfre Canarias y Grupo CAPISA.

Tras más de una década de trayectoria, el International Bach Festival reafirma su papel como plataforma cultural que sitúa a Gran Canaria en el circuito internacional de la música clásica.

Las entradas ya están disponibles en las webs del Auditorio Alfredo Kraus y del Teatro Pérez Galdós, así como en sus taquillas.

Programa conciertos IBF 2026

Auditorio Alfredo Kraus:

Sábado 28 marzo – 20.00 horas: Bach Concertante – Sala de Cámara

Domingo 29 marzo - 12.30 horas: Recital Órgano en Concierto – Sala Sinfónica

Lunes 30 marzo -12.30 horas: Aperitivo I – Sala de Exposiciones

Lunes 30 marzo - 20.00 horas: Bach Íntimo – Sala de Cámara

Martes 31 marzo – 12.30 horas: Aperitivo II – Sala de Exposiciones

Teatro Pérez Galdós

Jueves 2 abril – 19.00 horas: Ópera Acis y Galatea

Sábado 4 abril - 19.00 horas: Ópera Acis y Galatea

