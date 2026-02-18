Ópera barroca y grandes talentos europeos protagonizan el XII International Bach Festival en Gran Canaria
El Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós acogerán siete funciones entre el 28 de marzo y el 4 de abril, con la ópera Acis y Galatea como eje central.
Gran Canaria volverá a convertirse esta Semana Santa en epicentro de la música clásica europea con la celebración de la XII edición del International Bach Festival (IBF), que se desarrollará del 28 de marzo al 4 de abril en el Auditorio Alfredo Kraus y el Teatro Pérez Galdós.
Consolidado como una de las grandes citas culturales del calendario nacional, el festival reúne cada año a intérpretes internacionales y talento local en una programación que combina la música de cámara, el repertorio barroco y la ópera, ofreciendo siete funciones que abarcan desde conciertos íntimos hasta grandes producciones escénicas.
Acis y Galatea, el gran acontecimiento de esta edición
El plato fuerte del festival será la ópera Acis y Galatea de Georg Friedrich Händel, que se representará los días 2 y 4 de abril en el Teatro Pérez Galdós.
La producción contará con dirección escénica de Bruno Berger-Gorski, escenografía de Carlos Santos y dirección musical del maestro húngaro Béni Csillag al frente de la Orquesta de Cámara del IBF. La propuesta traslada el mito clásico al presente y ofrece una lectura contemporánea del conflicto entre amor, celos y pérdida.
El reparto incluye a la soprano canaria Ana Marqués (Galatea), el contratenor Christian Gil-Borrelli (Acis), el barítono canario Román Bordón (Polifemo), el colombiano Julián Henao (Silvio), la canaria Jennibel Hernández (Clori) y la asturiana Carla Sampedro (Filli).
Cinco conciertos en el Auditorio Alfredo Kraus
El festival arrancará el sábado 28 de marzo con Bach Concertante, un recorrido por la época dorada del concierto europeo con obras de C.P.E. Bach, Vivaldi y Händel, además del célebre Fandango de Boccherini. Participarán el guitarrista Javier Lucío, la arpista Mayte Pardo Perelló, el violonchelista Iván Siso y el fagotista José Vicente Navarro, junto a músicos de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y el Sexteto Concertante IBF.
El domingo 29 de marzo tendrá lugar el Recital de Órgano, protagonizado por la joven organista alemana Hanna Schulte, que propondrá un viaje musical desde Bach hasta el repertorio francés del siglo XX.
El lunes 30 de marzo será el turno de Bach Íntimo, con la clavecinista griega Katerina Orfanoudaki y el Ensemble Nexus, en un programa que conecta la herencia bachiana con Mozart y Mendelssohn.
Ese mismo día se celebrará también el tradicional Aperitivo Ial mediodía, con flauta y guitarra como protagonistas, mientras que el martes 31 de marzo tendrá lugar el Aperitivo II, centrado en el repertorio barroco para violonchelo.
Estos aperitivos musicales, de carácter gratuito y pensados para público familiar, se han convertido en una de las señas de identidad del festival.
Canarias en el mapa internacional
El IBF está coordinado por la Asociación Conexión Musical Canarias y coorganizado por la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Canarias y entidades privadas como Fundación DISA, Fundación Mapfre Canarias y Grupo CAPISA.
Tras más de una década de trayectoria, el International Bach Festival reafirma su papel como plataforma cultural que sitúa a Gran Canaria en el circuito internacional de la música clásica.
Las entradas ya están disponibles en las webs del Auditorio Alfredo Kraus y del Teatro Pérez Galdós, así como en sus taquillas.
Programa conciertos IBF 2026
Auditorio Alfredo Kraus:
- Sábado 28 marzo – 20.00 horas: Bach Concertante – Sala de Cámara
- Domingo 29 marzo - 12.30 horas: Recital Órgano en Concierto – Sala Sinfónica
- Lunes 30 marzo -12.30 horas: Aperitivo I – Sala de Exposiciones
- Lunes 30 marzo - 20.00 horas: Bach Íntimo – Sala de Cámara
- Martes 31 marzo – 12.30 horas: Aperitivo II – Sala de Exposiciones
Teatro Pérez Galdós
- Jueves 2 abril – 19.00 horas: Ópera Acis y Galatea
- Sábado 4 abril - 19.00 horas: Ópera Acis y Galatea
Las entradas para los conciertos están disponibles en la web del Auditorio Alfredo Kraus www.auditorioalfredokraus.es y Teatro Pérez Galdós https://teatroperezgaldos.es/ y en sus taquillas; La taquilla del Teatro Pérez Galdós abre de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h, y la del Auditorio Alfredo Kraus de 16:00 a 21:00 h.
- El Estatuto de los Trabajadores lo hace oficial: los canarios que trabajen mañana, Martes de Carnaval, y no disfruten del festivo tendrán esta recompensa de su empresa
- Jesé, el salvavidas de la UD Las Palmas por 60.000 euros: cinco goles, ADN galáctico y ya no es sustituido en el 64
- Ni a los Indianos ni a un crucero: la Justicia investiga a la dueña de la agencia de San Fernando que dejó sin viajes a sus clientes
- Dramático rescate en Telde: un matrimonio y su bebé, acorralados por sus propios perros en una finca
- Pisos levantados, ascensores oxidados y placas caídas: los problemas de un edificio de viviendas públicas de Tamaraceite preocupan a sus vecinos
- El bar escondido en este municipio de Gran Canaria que casi nadie conoce y puedes comer a precios económicos: ofrece cocina canaria casera con vistas
- El pronóstico de la Aemet para el Martes de Carnaval en Canarias: calima en retirada en la provincia oriental y subida de temperaturas
- Apuñalado un hombre en un ajuste de cuentas en Las Palmas de Gran Canaria