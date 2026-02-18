La tercera edición de UrbanEñe busca artistas de música urbana en Canarias: fechas y dónde apuntarse

La Fundación SGAE, en colaboración con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Granca Live Fest, ha anunciado la tercera edición de UrbanEñe, un evento que busca promover la internacionalización de la música urbana española. Esta muestra se celebrará del 2 al 4 de julio de 2026 en el marco del festival Granca Live Fest en Las Palmas de Gran Canaria.

UrbanEñe se ha consolidado como una plataforma clave para artistas emergentes y consolidados del género urbano, proporcionando visibilidad internacional y conexiones con algunos de los festivales más importantes de Latinoamérica.

Oportunidad para artistas urbanos: participación en festivales internacionales

El principal objetivo de UrbanEñe es facilitar la internacionalización de la música urbana española. Al igual que otros programas de la Fundación SGAE, como FlamencoEñe y JazzEñe, esta muestra tiene como objetivo conectar a los artistas con los programadores de festivales internacionales. En concreto, el evento tiene como público objetivo a los representantes de festivales de gran prestigio en Latinoamérica, tales como Vive Latino (México) y Lollapalooza (Chile), entre otros.

Los artistas y grupos seleccionados tendrán la oportunidad de ofrecer conciertos breves ante el público del Granca Live Fest, donde se encontrarán con los programadores invitados. Esta será una excelente ocasión para que los músicos españoles puedan establecer contacto con mánagers y otros profesionales de la industria musical, facilitando la posibilidad de firmar acuerdos y programar su participación en festivales internacionales, así como comenzar posibles giras por otros países.

Además de las actuaciones, se organizarán encuentros profesionales entre los artistas seleccionados y los mánagers presentes, lo que proporcionará un espacio para el intercambio de ideas y experiencias entre los profesionales del sector musical español y latinoamericano. Esta interacción tiene como fin fomentar la cooperación y ampliar el horizonte de la música urbana más allá de las fronteras españolas.

El Comité de Evaluación seleccionará a los participantes

La selección de los artistas que participarán en la tercera edición de UrbanEñe será realizada por un Comité de Evaluación, compuesto por profesionales del sector musical especializados en música urbana. Este comité evaluará las solicitudes recibidas y elegirá a los cuatro artistas que formarán parte del cartel oficial del Granca Live Fest. Los seleccionados se anunciarán en el mes de abril de 2026.

Para participar, los artistas interesados deberán enviar su solicitud a través de un formulario disponible en la página oficial de la Fundación SGAE antes del 17 de marzo de 2026. Además, deberán presentar la documentación que se especifica en las bases de la convocatoria.

La Fundación SGAE y su compromiso con la internacionalización de la música

La Fundación SGAE ha reforzado en los últimos años su compromiso con la internacionalización de la música española, promoviendo actividades como JazzEñe, FlamencoEñe y UrbanEñe, que destacan la autoría de los músicos españoles ante audiencias internacionales. Además, la fundación también participa en certámenes, ferias y festivales de música, trabajando activamente en la defensa de la sostenibilidad en la industria musical, así como en la adopción de nuevas tecnologías aplicadas al mundo de la música.

A través de estas iniciativas, la Fundación SGAE busca poner en valor la música española a nivel global, creando espacios para el intercambio cultural y profesional, y promoviendo la creatividad y la innovación en la música urbana, un género que está ganando cada vez más protagonismo en el panorama musical internacional.

Inscripción abierta hasta el 17 de marzo de 2026

Los grupos y artistas que deseen formar parte de esta experiencia única en el GRANCA LIVE FEST pueden inscribirse hasta el 17 de marzo de 2026. La convocatoria está abierta a todos los artistas y grupos de música urbana interesados en dar el salto internacional y aprovechar la oportunidad de actuar ante programadores de algunos de los festivales más prestigiosos del ámbito latinoamericano.

Para más detalles sobre cómo participar, los interesados pueden consultar la página oficial de la Fundación SGAE o acceder directamente al formulario de inscripción.