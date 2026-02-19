La muestra que reivindica el legado africano en Canarias

Casa África inauguró este jueves la exposición Musó. Representaciones femeninas en la colección Pipino, comisariada por Idalmy González y fruto de la colaboración entre esta institución y el Fondo para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (FEDAC) del Cabildo de Gran Canaria. Se trata de una muestra de 41 piezas de la denominada Colección Pipino, restauradas para la ocasión, que pretende visibilizar el patrimonio africano en el Archipiélago y el protagonismo de la mujer en el continente africano. La muestra podrá visitarse, a partir de hoy, de lunes a viernes, de 8.30 a 18.00 horas, hasta el 24 de abril de 2026, con entrada gratuita.

Mousso / Musó es un vocablo de origen mandinga que significa «mujer». Término comprendido a través de las fronteras de África Occidental, alude al protagonismo de las mujeres en las sociedades africanas y evoca la relevancia de su papel como guardianas de las tradiciones, transmisoras de conocimiento y agentes de cambio. Las obras expuestas pertenecen al fondo de la FEDAC y forman parte de una colección muy particular, compuesta por 450 piezas, en su gran mayoría esculturas ejecutadas en madera, piedra y metal. Musó incluye piezas realizadas en el estilo tradicional de los pueblos baulé, senufo, asante, akan, kissi y dan y de las áreas peul del Sahel Occidental y cuenta con el apoyo científico y los textos académicos de los doctores Affoua Eugénie Kouamé y Kinva Via Jean Alda Gouledehi, de la Universidad Felix Houphouët Boigny, en Abiyán (Costa de Marfil).

El doctor Gouledehi es historiador, profesor e investigador, afiliado al Departamento de Historia de dicha universidad, mientras que la doctora Kouamé es arqueóloga e investigadora, afiliiada al Instituto de Historia, Arte y Arqueología Africanos (IHAAA).

Durante la presentación de ayer, el secretario general de Casa África, Justo Artiles, recordó que se trata de una iniciativa enmarcada en el Plan de Actuación 2026 de la entidad, dentro del área de Cultura y Educación, y se refirió a la línea de trabajo de Casa África referente diversidad e igualdad de género.

El gerente del FEDAC, Carmelo Ramírez, precisó que el Cabildo de Gran Canaria adquirió esta colección de máscaras, estatuas y otros objetos en 2001, tras la donación del empresario Salvatore Palella (Pipino), que viajaba con frecuencia por África y las fue adquiriendo a lo largo de los años y sus idas y venidas por el continente.

González, por su parte, resaltó el carácter anónimo de las obras, no imaginadas para la exposición museística y, en su mayoría, parte de rituales domésticos, y la importancia de las mujeres en la preservación de las culturas locales y el cuidado y la continuidad de sus comunidades.

Se trata de una exposición de largo recorrido, que partió del trabajo de inventariado de la colección Pipino y del esfuerzo colectivo de profesionales como González, historiadora de arte, y las restauradoras Macarena Murcia y Mercedes Díaz López, en el lado canario, y los profesores Kouamé y Gouledehi y el geógrafo Eric Kouassi, por el lado africano, contextualizando las piezas y tejiendo redes de conocimiento comunes.