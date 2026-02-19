La Regenta exhibe las arpilleras más emblemáticas de Millares

El Centro de Arte La Regenta celebra hoy el centenario del nacimiento del artista Manolo Millares con la exhibición de las más emblemáticas arpilleras pertenecientes a su etapa madura. La muestra, que lleva el título de Manolo Millares. Centenario, se inaugura este viernes, a las 20.30 horas, y estará abierta al público hasta el próximo 14 de marzo, mostrando un total de 16 referencias fundamentales del pintor y grabador grancanario, miembro del grupo El Paso, que forman parte de las colecciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Gobierno autonómico, entre otras entidades.

Sus últimas realizaciones

Las piezas abarcan la obra del creador desde finales de los años cincuenta hasta sus últimas realizaciones de comienzos de los setenta, incluyendo algunas de sus icónicas arpilleras, así como pinturas sobre papel y dibujos a tinta. Esta exposición viajará también a Tenerife y durante este año se promoverán en Las Palmas de Gran Canaria acciones relacionadas con la parte más teórica Millares y su aportación al futuro.

«Es uno de los más importantes autores del siglo XX y junto a Chirino uno de los básicos de la generación de los 50», comentó el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, durante la presentación de esta muestra que podrá visitarse en horario de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 de martes a viernes, y de 10.00 a 14.00 horas, los sábados.

Tendencias internacionales

«En los años ochenta y noventa tuvo sus más importantes reconocimientos, pero no podíamos pasar por alto un centenario», añadió. El consejero recordó cómo los artistas de los años 70, 80 y 90 se centraban en las tendencias internacionales antes de los temas locales, «pero vemos cómo Millares aborda una temática que están tratando los autores actuales. Nunca hemos vivido un momento en que la identidad esté en la temática de tantos creadores», subrayó. «Más que un visionario fue un vanguardista y nunca la vanguardia miró tanto al pasado como ahora». Umpiérrez hizo estas declaraciones en una presentación en la que estuvo acompañado de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín y el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez. El viceconsejero precisó además que la muestra exhibe las arpilleras de su etapa madura, las obras que han pasado a la historia, y sobre ellas realizarán una series de actividades centrada en su parte teórica.

Figura destacada del siglo XX

Manolo Millares es uno de los principales referentes del arte insular y una de las figuras más destacadas del arte español del siglo XX. «Hoy que está tan en boga todos los temas relacionados con lo identitario se expone las obras en las que vuelve a la identidad de su comunidad. La actualidad de su temática, el mundo prehispánico, que antes de él era un poco tabú», aseguró. Y la muestra propone un recorrido por la trayectoria de este creador, decisiva en la renovación de los lenguajes plásticos durante la posguerra española, tanto desde su actividad en Canarias como por su participación en movimientos de vanguardia a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Josué Íñiguez, destacó que «hay que poner en valor que dos administraciones se junten para visualizar la obra de Millares», y en un centenario como el de Millares, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria «no podía faltar a la cita, esta vez de la mano del Gobierno de Canarias, como muestra de la relevancia de su obra para entender el arte, no solo de Canarias sino de toda España». Finalmente, Migdalia Machín destacó que la muestra confirma que cultura es identidad, pensamiento crítico y proyección exterior. «Este reconocimiento no es solo por valorar un referente propio, sino que se envía un mensaje a las futuras generaciones que desde Canarias se puede tener proyección internacional», dijo.

Informaciones clave de su trayectoria

El proyecto expositivo ha sido realizado por el equipo de La Regenta, bajo las directrices del director del centro, Alejandro Vitaubet e invita a conocer la biografía del artista a través de un recopilatorio de fotografías e información clave sobre su trayectoria. Junto a ello se exponen algunas de sus obras más representativas del periodo comprendido entre 1957 a 1971, marcado por su radicalización expresiva dentro del informalismo español -del que es uno de sus máximos exponentes- donde destacan la utilización de las arpilleras desgarradas, superpuestas y cosidas que reemplazan el lienzo tradicional. La mayoría de las obras no llevan título, aunque el visitante podrá descubrir obras sorprendentes como Cuadro 12 (1957), Pez abisal (1967), Animales en el desierto (1969), El personaje (1966). Composiciones que se caracterizan por su austeridad y dramatismo, donde dominan los colores negros, rojos y blancos, otorgando un fuerte protagonismo físico y simbólico a la materia.

Las formas evocan cuerpos heridos, momias o restos arqueológicos, siendo su obra pictórica una manifestación de denuncia existencial y política enmarcada en el contexto de la posguerra española. El recorrido se complementa con catálogos de algunas de las exposiciones más significativas del artista, así como el documental Cuadernos de Contabilidad de Manolo Millares cuyo guión y dirección es de Juan Millares Alonso realizado en 2005 en Dexiderius Producciones.

Un museo con su obra

Sobre la posibilidad de crear un museo sobre la obra de Millares, Umpiérrez señaló que «hasta la última modificación de la Ley de Patrimonio de 2017 la creación de un museo no estaba entre las prioridades del gobierno». Hubo un proyecto arquitectónico relacionado con construir un edificio, pero el gobierno se ha hecho con piezas esenciales y ha creado una colección de sus fondos. Para el consejero, «esta concepción espacial que tenemos del territorio parece que hace imposible que podamos tener algo que una a las islas y el Gobierno sí está planteándose que tiene que vertebrar culturalmente la política museística a través de construir una historia común».

Josué Íñiguez subrayó esta idea señalando que una de las ideas que sustentan la candidatura de la ciudad a la Capital Europea de la Cultura en 2031 es que «somos la construcción de un espacio compartido», por lo que apeló a la colaboración entre administraciones y a la participación de actores privados para que se pueda seguir avanzando por esta senda. «Reivindicamos ese espacio compartido como forma de estar en el mundo y de entenderlo, que estar en una isla es una forma distinta de estar en el mundo».

Finalmente, Migdalia Machín recordó que «desde 2018» el Gobierno canario «no adquiere obra propia de artistas» isleños, por lo que la idea de su departamento «es volver a comprar». Machín remarcó que la Administración regional posee «una de las colecciones más grandes y muy desconocida de artistas» locales.

Las actividades vinculadas a la exposición Millares. Centenario, organizadas por el DEAC LA Regenta, se desarrollarán en horario de mañana e incluirán visitas dialogadas y participativas dirigidas a centros educativos y a distintos colectivos sociales. Se llevarán a cabo talleres creativos inspirados en las series Antropomorfos, Animales del desierto y Peces abisales. También se realizarán actividades plásticas en las que se crearán obras en diferentes formatos utilizando arpilleras y otros materiales, en referencia a la práctica artística de Millares.

Estas propuestas permitirán que el alumnado y los distintos colectivos se acerquen al patrimonio prehispánico de las islas a través de una experiencia activa y actual.