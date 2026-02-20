Rosalía
Calendario de conciertos de la gira 'Lux' 2026 de Rosalía: fechas y ciudades
La artista catalana empieza en marzo su gira más ambiciosa hasta el momento
Dúnia Drudis Picazos
Barcelona
La gira de Rosalía está a la vuelta de la esquina. La cantante catalana empezará pronto su gira más extensa y ambiciosa, con ocho conciertos en España durante el mes de abril, divididos entre Madrid y Barcelona –cuatro en cada ciudad. La artista empezará su gira en marzo, en la ciudad francesa de Lyon, e irá visitando ciudades de diferentes países europeos y del continente americano. En principio, la gira terminará en setiembre, en Puerto Rico.
- 16 de marzo: Lyon, Francia - LDLC Arena
- 18 de marzo: París, Francia - Accor Arena
- 20 de marzo: París, Francia - Accor Arena
- 22 de maro: Zúrich, Suiza - Hallenstadion
- 25 de marzo: Milán, Italia - Unipol Forum
- 30 de marzo: Madrid, España - Movistar Arena
- 1 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 3 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 4 de abril: Madrid, España - Movistar Arena
- 8 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
- 9 de abril: Lisboa, Portugal - MEO Arena
- 13 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 15 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 17 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 18 de abril: Barcelona, España - Palau Sant Jordi
- 22 de abril: Ámsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
- 23 de abril: Amsterdam, Países Bajos - Ziggo Dome
- 27 de abril: Amberes, Bélgica - AFAS Dome
- 29 de abril: Colonia, Alemania - Lanxess Arena
- 1 de mayo: Berlín, Alemania - Uber Arena
- 5 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
- 6 de mayo: Londres, Reino Unido - The O2
- 4 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
- 6 de junio: Miami, Florida - Kaseya Center
- 8 de junio: Orlando, Florida - Kia Center
- 11 de junio: Boston, Massachusetts - TD Garden
- 13 de junio: Toronto, Canadá - Scotiabank Arena
- 16 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
- 17 de junio: Nueva York, Nueva York - Madison Square Garden
- 20 de junio: Chicago, Illinois - United Center
- 23 de junio: Houston, Texas - Toyota Center
- 27 de junio: Las Vegas, Nevada - T-Mobile Arena
- 29 de junio: Los Ángeles, California - Kia Forum
- 1 de julio: Los Ángeles, California - Kia Forum
- 3 de julio: San Diego, California - Pechanga Arena
- 6 de julio: Oakland, California - Oakland Arena
- 16 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
- 18 de julio: Bogotá, Colombia - Movistar Arena
- 24 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 25 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 27 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 29 de julio: Santiago de Chile, Chile - Movistar Arena
- 1 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 2 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 4 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 6 de agosto: Buenos Aires, Argentina - Movistar Arena
- 10 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena
- 11 de agosto: Río de Janeiro - Farmasi Arena
- 15 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
- 16 de agosto: Guadalajara, México - Arena VFG
- 19 de agosto: Monterrey, México - Arena Monterrey
- 22 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 24 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 26 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 28 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 29 de agosto: Ciudad de México, México - Palacio de los Deportes
- 3 de septiembre: San Juan, Puerto Rico - Coliseo de Puerto Rico
