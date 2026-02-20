La revista canaria de cultura y pensamiento 'El Tribuno' regresa a los estancos y librerías con un homenaje a Eugenio Padorno

Como quien erige un manifiesto a favor de la lectura pausada y serena, el tiempo detenido en la palabra y sus caminos y la contemplación de un paisaje sin prisas, la revista canaria de cultura y pensamiento El Tribuno regresa a los estancos y librerías como un oasis de sosiego y letras en medio del ruido.

El editor y periodista Jorge A. Liria relanza esta publicación que impulsó en 2018 y cuya continuidad quedó suspendida bajo los mismos patrones de celeridad e inmediatez que denuncia, hasta que, ocho años después, su segundo número ve la luz esta semana con un amplio monográfico dedicado a la mítica generación de Poesía Canaria Última, una portada en homenaje al recientemente desaparecido Eugenio Padorno y una firme vocación de quedarse.

El Tribuno, cuyo nombre se mira en el antiguo periódico republicano fundado por José Franchy y Roca a comienzos del siglo XX, se editará bajo el sello Cuarzo exclusivamente en papel, con carácter mensual y más de un centenar de páginas de artículos, análisis y reseñas en torno a la cultura y el pensamiento en sus diversas disciplinas, arropadas con ilustraciones y dibujos en lugar de fotografías.

Su horizonte de publicación mensual se sitúa en la penúltima semana de cada mes, al precio de diez euros, con el objetivo de compartir «un espacio para el pensamiento» bajo el principio de que «letras sobre el papel solían llamarse libertad».

El culto al papel

«Es una cosa muy especial», manifiesta Jorge A. Liria. «La filosofía de la revista consiste en reivindicar el culto al papel y el gusto por los textos largos, reposados, tratados con cuidado y en profundidad». Bajo el título de Anuncios y estelas de un impacto, la revista renace «en una época donde lo digital consume nuestro tiempo, limita nuestros reflejos de razón y nos dirige ante un peligroso monopolio, lucrativo y localizado de control de la información», recoge el editorial de este segundo número.

Por esta razón, El Tribuno se edita en riguroso papel, ajeno a pantallas: «Solo compartiremos en formato digital la portada y el índice de cada número», avanza Liria. Así, en un sistema de relaciones virtuales basadas en la hiperconectividad y los picos de dopamina a golpe de clicks, proyectos como El Tribuno constituyen un ejercicio de rebeldía.

En cuanto a los contenidos de su segundo número, el regreso solo podía cruzar el umbral por la puerta grande y con un metahomenaje a sus propios fundamentos teóricos. El poeta, ensayista y catedrático Eugenio Padorno, referente fundamental de la literatura, el pensamiento y la cultura contemporánea afincado en Las Palmas de Gran Canaria y fallecido el pasado 17 de diciembre de 2025, protagoniza la portada de esta entrega bajo el título El vuelo de Eugenio Padorno. Por las páginas que recorren y desentrañan el legado de su aliento poético desfilan artículos de Lázaro Santana, Jorge Rodríguez Padrón, Victoriano Santana Sanjurjo y Oswaldo Guerra, quienes coinciden en destacar «el valor del tiempo» como el rasgo distintivo de su obra.

Además, este volumen dedica un amplio monográfico de alrededor de 70 páginas a la generación de Poesía Canaria Última, constituida por una docena de poetas de distinto código en las Islas que dio sus primeros pasos literarios en la década de los 70. Junto al propio Eugenio Padorno también conformaron esta mítica hornada los poetas Lázaro Santana, Juan Jiménez, Ángel Sánchez, Justo Jorge Padrón, Ana María Fagundo, Baltasar Espinosa y Fernando Ramírez, entre otros integrantes.

La primera edición de la antología poética que cristaliza las voces de Poesía canaria última vio la luz en los Talleres Gráficos de Pedro Lezcano el 15 de diciembre de 1966. Medio siglo después, en 2016, la editorial Mercurio, que dirige Jorge. A. Liria, reeditó este tesoro de la tradición lírica isleña en una nueva edición facsímil. Ahora, este monográfico analiza bajo distintos prismas y miradas aquel encuentro de caminos que se bifurcó en múltiples senderos consagrados, en muchos casos, como los más destacados de la poesía en Canarias.

Este número cuenta con las firmas de escritores y periodistas como Ángel Sánchez, Juan Cruz, Nadia Jiménez, Fernando Senante, Valentín Medina, Luis Rivero, Sergio Domínguez Jaén, Patricia Franz, Alfredo Herrera o Jezabel Ortiz. Un caudal de textos de paladeo lento para volver a mirar con otros ojos.