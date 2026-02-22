Andy Timmons, figura clave de la guitarra, llega a Canarias para compartir su música y experiencias

El guitarrista estadounidense Andy Timmons prepara dos conciertos en Canarias dentro de su gira europea. Las citas serán el 17 de marzo en el Teatro Leal de La Laguna y un día más tarde en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, donde actuará con su Andy Timmons Band, con Rob Avsharian a la batería y Mike Daane al bajo, a partir de la 20:00 horas. El de Indiana se ha convertido en una de las figuras más respetadas del panorama guitarrístico internacional y llega a Canarias para presentar algunos de los temas que formarán parte de su próximo disco y para tocar muchas de las canciones favoritas del público, como Electric gypsy o Cry for you.

Timmons ha formado parte de la banda de pop-metal Danger Danger, con la que recorrió el mundo abriendo conciertos para artistas de la talla de Kiss y Alice Cooper, vendió más de un millón de discos y logró dos vídeos número uno en MTV. Pero al margen de todo ello, también ha desarrollado una carrera en solitario con siete trabajos discográficos que abarcan desde pasajes instrumentales hasta blues y composiciones de pop.

Multifacético

Tanto en una faceta como en otra, Timmons afirma que su objetivo siempre ha sido el de «hacer la mejor música posible y de la manera más auténtica». Junto a ello, el músico ha sabido evolucionar y alcanzar la madurez que llega «simplemente por intentar mejorar siempre y hacer lo correcto musicalmente». Con una carrera tan dilatada, afirma que se siente muy orgulloso de «ser el mismo tipo que estuvo en Danger Danger y que también publicó un disco de clásicos de bossa nova. El mismo que toca en 11/16 con Simon Phillips y quien también estuvo de gira con Olivia Newton John durante 15 años». Aunque cada situación requiere de él diferentes habilidades, el músico siempre se centra en la misma intención: «Servir lo mejor posible a la música en cada momento». Y aunque ha afrontado diferentes retos a lo largo de los años, afirma que una de las experiencias más gratificantes llega cuando interpreta su propia música con la Andy Timmons Band. «Trabajo duro cada día para seguir superando mis límites con la esperanza de encontrar algo nuevo», sentencia.

Precisamente esa discografía en solitario cuenta con tintes de rock instrumental, blues, influencias de jazz y pop. Reconoce que no suele contar con una idea preconcebida cuando se pone a componer música. «Nunca sé lo que debería ser una canción, estilísticamente. Simplemente intento canalizar grandes melodías» porque, afirma, «escribir, en su estado más puro y auténtico, es algo completamente egoísta» y por eso concluye que «escribo para expresar mis experiencias más personales» y, más allá de eso, «es fantástico si eso además conecta con otras personas porque, entonces, se trata de un éxito definitivo».

Músico precoz

Nacido en Evansville, Indiana, Andy Timmons comenzó su carrera musical a los 13 años con su primera banda, Taylor Bay. Ha sido votado de forma recurrente como uno de los 20 guitarristas favoritos por los lectores de las principales revistas de rock de Japón y también ha sido elegido Músico del Año durante cuatro años consecutivos por los Dallas Observer Music Awards.

Así pues, ha tenido la oportunidad de subirse una y otra vez al escenario, una experiencia de la que destaca la conexión con el público. «Reunir a la gente y sentir la energía de un grupo de personas, poder comunicarme con mi banda y percibir la energía, ver sonrisas y lágrimas es una experiencia catártica para todos», expresa poéticamente el músico, quien no ha hecho otra cosa más que aprender de todos aquellos compañeros de profesión con los que ha tenido la suerte de compartir proyectos. «Cada experiencia en estudio es muy valiosa porque te da la oportunidad de explorar el potencial de cada tema y de colaborar con las personas que están en la sala», explica recordando proyectos como los desarrollado con Olivia Newton-John, Paul Stanley o Simon Phillips. «Me encanta trabajar con artistas con más experiencia que yo porque siempre hay mucho que aprender», añade.

Andy Timmons Band

Sin embargo, la Andy Timmons Band se ha convertido en su proyecto más sólido. No en vano, lleva tocando con Mike Daane desde 1988 y con Rob Avsharian desde 2008. «Generamos un sonido muy grande para ser solo tres músicos y eso se consigue gracias a los años que nos hemos entendido y apoyado mutuamente». Mientras que Daane entiende la forma de tocar de Timmons «a un nivel profundo» y «siempre sabe qué es lo correcto tocar», Avsharian es un «músico increíblemente versátil». De este modo, con tan solo tres integrantes «tenemos una gran libertad para ir a lugares muy diferentes desde el punto de vista musical». Tanto con ellos como con otros grandes guitarristas internacionales como Steve Vai, Joe Satriani y Eric Johnson, «es inspirador tocar junto a ellos, que son mis héroes» aunque añade también «a veces da un poco de miedo».

Además, Timmons es uno de los clínicos más solicitados a nivel mundial y embajador de Ibanez Guitars, firma con la que ha recorrido escenarios de todo el planeta. A todos aquellos jóvenes músicos que comienzan en la industria les recuerda que «la música es una bendición y un privilegio» por lo que los anima a que no olviden por qué tocan ni su amor por la guitarra. «Nada sustituye la práctica, el trabajo duro y tocar con otros músicos. No hay atajos, pero si lo amas lo suficiente y trabajas lo suficiente, puedes encontrar tu camino», finaliza.