Feliz debut de Ferrández y Koopman

Pocos intérpretes hay que transmitan su arte con la naturalidad y sencillez que hace de ellos portadores de una llama que conecta inmediatamente con el espectador. Pablo Ferrández y Ton Koopman, tan distantes en sus generaciones, poseen ese poder de comunicación, de una verdad que parte de la bonhomía que desprenden no solo en sus actitudes en el escenario si no en el pálpito de sus interpretaciones.

Retomaba los conciertos de abono la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria con un programa con ciertos lugares comunes como un clasicismo y barroco de carácter galante y positivo y, más concreto, el empleo de la percusión – raro en este estilo – como atractivo elemento colorista. Bienvenido y aplaudido el preludio al concierto de los jóvenes músicos de la Fundación, en manos de quien siempre debió estar, de los propios músicos de la OFGC.

Si ya nos parece inusual escuchar música barroca en la sala sinfónica, que esta además sea francesa es una auténtica rareza. Se echó en falta una Suite de Les Indes Galantes algo más extensa para el disfrute de una música de Rameau sugestiva y de bella factura. Koopman hace un barroco en lo sonoro menos incisivo que – por cercanía a nuestra orquesta – Pinnock, pero no exento de detalles, lleno de fluidez y tiempos tan acertados como expresivos. Contrastes de contornos muy redondeados en el Orage y su continuación el Aria de Borée, integrando muy bien la percusión en el Tambourine y dando peso y relieve al famoso Air des Sauvages en el que demuestra su maestría en este repertorio.

Al igual que en Rameau, en Haydn a la OFGC le costó evitar cierta pesadez en la articulación y no teniendo una gran transparencia de líneas su sonido, fue cálido y esbelto, especialmente en la Sinfonía n.o 100, apodada Militar por el sorpresivo empleo de la percusión en el segundo movimiento.

Es música bienhumorada y así lo entendió Koopman sin desatender una introducción del primer movimiento de bella línea, muy bien trabajada en las maderas donde destacaron al igual que en el Trío del Minueto. Buena construcción y equilibrio marcaron una sinfonía viva y luminosa. Es verdad que el sonido es genérico, pero la escucha se hizo corta por la vitalidad de la propuesta y la puesta en escena un poco carnavalera de la percusión.

El violonchelista madrileño Pablo Ferrández – de brillante carrera internacional - hizo una interpretación del primer Concierto, también de Haydn, soberbia e incandescente, de muy bello y trabajado sonido. Temperamental en el Moderato inicial, de nítida articulación y nobleza sonora – qué expresivos cambios de octava – más cerca del barroco que del clasicismo por su diálogo franco con la orquesta. Logró un emocionante Adagio, muy controlado en las dinámicas, estilista pero de gran aliento en el fraseo.

En ambos movimientos las cadenzas fueron fulgurantes, bien delineadas en las armonías y con la licencia – en el moderato – de usar sul ponticello que, a mi parecer es una feliz idea de entroncar la tradición con el talento del siglo XXI, aunque haya chirriado a más de algún purista. Extraordinario en el Allegro final, de virtuosismo radiante, con un arco magistral, sin pretender agrandar el sonido de su Stradivarius, de impulsivo vértigo sin perder brillantez ni exposición.

La OFGC acompañó muy bien con Ton Koopman muy cercano al solista logrando un ambiente bellamente camerístico en el Adagio, amén de atractivos acentos y dinámicas en el carácter de ripieno que en general tiene el concierto. Música para la felicidad de los espectadores.