Guillermo Saavedra lleva la saga de ‘Jesulito Jesulín’ a Angulême

El grancanario Guillermo Saavedra ha sido el primer dibujante español en ganar la nueva beca Barcelona Angoulême que permite que un autor de toda la geografía española acuda al Festival del Cómic de dicha localidad francesa con el objetivo de realizar una obra en una residencia de La Maison Des Auteurs. Hasta ahora, este intercambio sólo se hacía entre autores del país vecino y de Barcelona, y Saavedra, que reside en Madrid, podrá realizar su trabajo desde el 2 de marzo hasta el 1 de junio de 2026 en el festival de cómic más prestigioso de Europa por lo que estará, por eso mismo, rodeado de los mejores profesionales del medio a nivel continental.

La posibilidad de crear solo como autor

Para Saavedra esta beca significará «poder centrarme en una obra como autor, sin necesidad de compaginarlo con mi trabajo ilustrando por encargo». El dibujante subraya que La Maison Des Auteurs es «un lugar en el que se puede ahondar en procesos creativos íntimos que la inmediatez de la industria editorial no suele premiar. Me emociona que haya entornos en los que aún se puede crear de forma honesta y desinteresada. En un plano más íntimo, me reconforta que mi trabajo se valore».

Su personaje más emblemático

El artista, nacido en 1997, se centrará en crear una novela gráfica sobre su personaje más emblemático, Jesulito Jesulín, del cual ha autopublicado cuatro aventuras entre 2023 y 2024. Jesulito Jesulín está protagonizado por una figura del Belén y su mejor amiga, una niña humana llamada Dounia. El primero, titulado Jesulito Jesulín: Especial San Valentín, trataba sobre el amor que Jesulín sentía sobre el Ché Guevara. El segundo, Jesulito Jesulín: Los misteriosos designios del universo, se centraba en la pequeña Dounia que intenta que sus padres le dejen ver un reality show en la tele. En el tercero, Vichyssoise ratona, el señor ratón abandona la casa de Jesulito Jesulín y de Dounia para ir a París. Y en el cuarto, Protagonista, Jesulito Jesulín se cansa de protagonizar sus propias tiras, y deja que el lector lo haga por él. El quinto cómic de la saga, que Saavedra realizará en Angoulême, se titulará Jesulito Jesulín: Recreo en el que todas las niñas del patio han soñado con una estrella del pop fallecida, y Dounia quiere descubrir el motivo.

Conversaciones con amigos

Este argumento, según el propio Saavedra, «es una mezcla de cosas que me hacen gracia, conversaciones con amigos que me dijeron ‘no se te ocurra hacer esto’ o ‘si hicieras lo otro sería muy divertido’. Quizá lo más cercano a la realidad es haber sido fan loco en mi juventud, pero nunca de una boyband. Me hubiera gustado mucho». El autor, que siempre ha recurrido a circuitos independientes, reconoce que nunca imaginó que su obra personal pudiera interesar fuera de ellos. «Recibir esta beca corrobora que las cosas hechas con amor son interesantes y necesarias. También que cuidarlas y apoyarlas para que florezcan es capaz de cambiarlo todo», señala.

Más de una veintena de creaciones

Guillermo Saavedra es autor de más de una veintena de creaciones que han estado distribuidas entre antologías con otros autores, webcómics y plataformas online, pero es autor de tres novelas gráficas concretamente. La primera, Siembra (Dibbuks) de 2021, trataba sobre unos niños en un pueblo pequeño y devoto que planean una masacre. La segunda y tercera, son los dos primeros libros de la saga Salvaje, titulados Los animales perdidos y El mar escarlata (Editorial Beascoa), de 2025, con guion de Inés Masip. Se tratan de cómics para primeros lectores sobre la princesa de un reino mágico en el que los animales comienzan a desaparecer.

Creaciones ambientadas en Canarias

Saavedra reconoce que en los últimos años «he perdido el interés por los medios digitales, y mi proceso creativo es totalmente distinto. Antes era muy metódico, muy atento a lo que se exige a un guion ortodoxo. Ahora creo más en mi intuición y presto atención a sueños raros, conversaciones o ideas que surgen de forma espontánea». Aún así, el autor señala que en sus creaciones «siempre hay algo tierno, da igual el tono y la temática, hago todo rosa, pero es sin querer». Su primer trabajo, Werewolf Youth, 2018, fue sobre una pandilla de hombres lobo en un mundo postapocalíptico en el que toda la humanidad ha envejecido misteriosamente. Y desde entonces hasta ahora, ha realizado creaciones tan curiosas ambientadas en las Islas Canarias como Er und sie (2022), una adaptación libre de La Flauta Mágica ambientada en Lanzarote, o El secreto de Heluxgrut (2025) sobre unas vampiras que buscan un antídoto para el sol y eso les lleva a nuestro archipiélago. Y donde se nota claramente algunas de sus influencias. «Estoy enamorado de todo lo que hace Andrés Magán», señala. «También me encantó El Ombligo del mundo, de Javier Lozano».

Un punto de inflexión en su carrera

Esta beca podría ser un punto de inflexión en su carrera. «Parece que será así, pero de formas misteriosas», opina. «Empecé este proyecto sin ninguna pretensión. Por placer, por aburrimiento. Resulta que gustó muchísimo a la gente, mucho más que las cosas que hacía con afán de escribir y dibujar algo bonito y bueno según los estándares clásicos. Ha cambiado todo porque ha puesto el disfrute en el eje, y eso es algo a lo que no creo poder renunciar»