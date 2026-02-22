Pujar por un Picasso más pequeño que un móvil en Madrid: a partir de 100.000 euros

Sí, se puede pujar por un Picasso si se pertenece a determinada clase media. No todo lo que sale al mercado son grandes óleos inalcanzables: también existe otro tipo de formatos que abren la puerta a bolsillos que no esconden grandes fortunas, aunque se necesiten unos ahorros determinados. Quien quiera probar suerte y gastarse los suyos en arte tiene ahora una llamativa oportunidad, dado que en los próximos días salen a subasta en Madrid varias de estas obras, aunque el protagonismo se lo lleva sin duda ‘Natura mort á la guitare’, un gouache y lápiz pintado por Picasso en 1919 en la Costa Azul francesa, exactamente en Saint Raphaël. Una obra de tan solo 12,7 x 9,8 centímetros, más pequeña que un teléfono móvil, procedente de una colección particular. Su precio de salida genera expectación: 100.000 euros (más la comisión del 23%, el IVA incluido, sobre el precio final de venta), y ya se ha podido ver en varias exposiciones nacionales.

Picasso es uno de los nombres más codiciados por inversores, coleccionistas y museos públicos y privados de todo el mundo. Su arte cotiza al alza en un contexto internacional con cada vez más ricos y donde las fortunas alcanzan cotas de récord, también en España. A ese interés se suma el componente íntimo de poseer una pieza exclusiva, el “lujo” y el placer de saber que esa obra la puedes tener colgada en su casa o despacho y solo la puedes admirar tú y las personas con las que elijas compartir ese privilegio. Ser propietario de un Picasso. Ese contexto es el que explica la expectación generada porque, en Madrid, la casa Ansorena saque a subasta una obra del malagueño, aunque sea de menor entidad. Y después vendrán otras.

Está por ver si la fiebre que despierta el Picasso de las grandes subastas se expande a las pequeñas. El 25 de febrero a las 17.00 horas arranca en Ansorena la subasta que además del gouache y lápiz sobre papel incluye dos lotes de grabados sobre tauromaquia, a un precio de salida de 1.800 euros cada uno. A la misma hora, la firma de subastas Durán, como se puede ver su web, hace lo propio con varios lotes de facsímiles, estampaciones e ilustraciones relacionadas con Picasso. Y al día siguiente, la sala Retiro de Madrid saca una anteportada del libro 'Dibujos y escritos' firmada y dedicada a mano por Picasso junto con el libro en parte dibujado, a un precio de salida de 6.000 euros.

‘Natura mort á la guitare’ es un gouache y lápìz sobre papel pintado por Picasso en 1919 en la Costa Azul francesa / Alba Vigaray

¿Por qué el interés por ‘Natura mort á la guitare’? “Lo trascendente es que está firmada y fechada por Picasso en la parte inferior. Algo no habitual en este tipo de piezas de menor entidad. Y que se trata de la imagen de una guitarra, motivo icónico dentro de su producción”, detalla Luis Pradillo, director de subasta y especialista de arte contemporáneo de Ansorena sobre esta pieza, embellecida con un marco del siglo XVII que le dota de mayor valor y empaque.

Pradillo sitúa el cuadro en una etapa ya avanzada dentro de la obra de Picasso. Unos años en los que el artista realizaba de manera simultánea obras cubistas y realistas.

Estos dos grabados de Picasso son dos lotes de la misma subasta en Ansorena / Alba Vigaray

Procedencia con mucho "pedigrí"

“La obra salió al mercado en una subasta en 2009 en París de la colección privada de Jaqueline Miller Matisse, expatriada americana, bailarina y modelo que trabajó con Yves Saint Laurent. Se casó con Pierre Nöel Mattise, hijo del galerista Henry Matisse y nieto del pintor Pierre Matisse, con lo cual la procedencia es inmejorable y con mucho pedigrí. Además, está certificada por Maya. W. Picasso, lo que no genera ninguna duda de su autenticidad. Entonces tuvo una estimación de entre 40.000 y 50.000 euros. Lo que se desconoce es la procedencia previa”, añade este experto.

Un ‘art dealer’ adquirió el cuadro y terminó perteneciendo al propietario actual, “un coleccionista de Madrid que ya no la quiere conservar por motivos personales”. Ahora, Ansorena ha optado por un precio “competitivo” para iniciar la puja.

Algunas de las piezas que se subastan este 25 de febrero en Ansorena / Alba Vigaray

Para pujar, hay varias vías: se puede dejar una puja por escrito, hacerlo en sala de forma presencial o participar por teléfono. Además, la casa cuenta con una plataforma propia en directo para seguir la subasta desde casa —desde el móvil o la tablet— y pujar en tiempo real con una cámara de vídeo habilitada para ello. También están conectados a plataformas internacionales de pujas.

Para quien no lo sepa: Las subastas se parecen a lo que se puede ver en las películas en las que salen reflejadas. Con el subastador en la mesa con el mazo, dando paso a los lotes y atendiendo a la vez a la sala, al teléfono y a las pujas que llegan desde fuera.

Con ese engranaje en marcha, la pregunta sale sola: ¿Hasta dónde llegará la puja que se inicia con un precio considerado muy competitivo?. Para Luis Pradillo, Picasso “siempre está de moda”. Y matiza: más que una moda, es un artista con resultados “muy buenos” de forma constante. Sus piezas, dice, no se devalúan y además “tampoco sale mucho al mercado, así que cada vez que aparece una obra, la respuesta suele ser sólida”. En ese sentido, lo define como uno de esos nombres que “siempre tiene buenas ventas”.

Las piezas que se subastan se exponen previamente para que todo el público pueda verlas / Alba Vigaray

Récords de precios

El pasado octubre, ‘Busto de mujer con sombrero floreado’ (1943), un retrato inédito de Dora Maar, salió a la venta en París, en la casa Drouot, por 8 millones y finalmente se subastó por 32. Es cierto que se trataba de un óleo de 80 x 60 centímetros. No obstante la emoción que suele envolver a este tipo de pujas lleva a resultados sorprendentes.

Hablar de Picasso es hablar de récords. Mirando hemeroteca cabe recordar que Christie’s subastó en 2015 ‘Les Femmes d’Alger (Version O)’ por 179,36 millones de dólares y se convirtió en uno de los cuadros más caros por los que se ha pujado. ‘El sueño’ (‘Le Rêve’, 1932) se vendió, según la revista ‘Artsper Magazine’, en 2001 al magnate de los casinos Steve Wynn por unos 60 millones de dólares y doce años después, en 2013, alcanzó, en una transacción privada de Christie’s, los 155 millones de dólares.

En 2010, Christie’s Nueva York vendió ‘Nude, Green Leaves and Bust’ (1932) por 106,48 millones de dólares. Y ‘Garçon à la pipe’ (1905) se vendió en Sotheby’s Nueva York en 2004 por 104,2 millones de dólares de la época. ¿Por cuánto se venderían en 2026?.

Anteportada escriba y firmada por Picasso, que se substa en la sala Retiro de Madrid el 26 de febrero / PI

La revalorización económica de este genio del arte resulta evidente. Otro ejemplo es ‘Femme assise près d’une fenêtre (Marie-Thérèse, 1932), vendida en 2013 por unos 44,8 millones de dólares y en 2021 por 103,4 millones en Christie’s Nueva York.

¿Quiénes serán los que pujen los próximos días en Madrid?. Aún por descubrir, el director de la subasta “al estar fechado en 1919 y tener más de 100 años necesitaría permiso de exportación en caso de que lo comprara un extranjero o se pretendiera sacar del territorio español”.

Otras subastas

Porque el mismo 25 de febrero y también a las 17.00 horas la sala Durán subasta presencialmente varios lotes relacionados con Picasso, facsímiles, reproducciones de grabados, estampaciones e ilustraciones. Y quien quiera seguir pujando por el malagueño está de suerte. Porque al día siguiente, el 26 de febrero, la sala Retiro de Madrid subasta, también de manera presencial, el libro ‘Dibujos y escritos’ con una portada firmada y dedicada a mano por Picasso a Aitana Alberti, hija de los escritores Rafael Alberti y María Teresa León, con fecha 10 de agosto de 1966 en Mougins. Además, el libro sorprende con dibujos realizados a mano por el artista. Su precio de salida, 6.000 euros (más el 23% IVA incluido en concepto de derechos de subasta)

La opción de adquirir durante estas semanas un ‘picasso’ se amplía con las subastas organizadas por la sala Setdart de Barcelona para el 5 y el 19 de marzo, con diferente obra gráfica. Eso sí, está de enhorabuena quien no quiera pujar, sino adquirir directamente, porque por ejemplo Setdart ofrece esta opción con lotes que pueden verse en su página web y en su sede de Barcelona y que, entre otros, incluye:

Jarrón de céramica que puede comprarse de manera directa en Setdart (Barcelona) / PI