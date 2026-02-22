Entre ron, jerga y tradición: Quevedo celebra Canarias en 'Ni borracho', un himno que exalta la vida en las islas

La lanzó con la llegada del Carnaval pero lo cierto es que Ni borracho, del cantante grancanario Quevedo, se ha convertido más en un himno de la canariedad que en una canción para celebrar las fiestas en la calle. El tema debutó en el número uno de Spotify España con unas 900.000 reproducciones en su primer día, el pasado viernes, día 13. Desde entonces, se ha mantenido en lo más alto de las listas nacionales durante varias jornadas consecutivas, registrando cifras diarias de entre 460.000 y 500.000 escuchas. Además, el videoclip oficial acumula más de 1,4 millones de visualizaciones en el canal oficial de Quevedo. Música e imagen son una en esta nueva propuesta del cantante, quien se ha querido rodearse de lo más destacado de Canarias para dar forma a este tema que, desde sus primeros acordes, insiste en que los isleños tienen una forma diferente de ver y disfrutar de la vida.

Pero precisamente esa idiosincrasia canaria puede hacer que aquellos oyentes de fuera del Archipiélago se pierdan algunos detalles. Repleta de referencias directas a la cultura, la geografía y las tradiciones del Archipiélago, Quevedo se ha quedado a gusto zanjando el histórico pleito insular y autoproclamándose –a él y a todos los amigos que logró reunir para grabar el videoclip– ‘hijo de los volcanes’. No olvida abordar la devoción canaria, con claras referencias a las dos patronas, la Virgen del Pino, en Gran Canaria, y la Virgen de la Candelaria, en Tenerife, ni hacer alusión al 30 de mayo, la fecha elegida para celebrar el Día de Canarias. Las pintaderas, los colores azul y amarillo –que hacen referencia no solo a la bandera de Canarias sino también a los colores de los dos principales equipos de fútbol de las Islas, el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, cuyas camisetas pueblan el videoclip– y la jerga local se entremezclan en esta letra que, para algunos, requiere traducción.

Sonido e imagen

La imagen del tema también está totalmente cuidada. Un fondo amarillo en el que flotan ocho estrellas que representan las ocho islas del Archipiélago colocadas como tal en el mapa. El cantante hace referencia de este modo, y también durante la última parte de la canción, a la actualización del conocido villancico de Benito Cabrera Una sobre el mismo mar, que hace unos años sumó el verso ocho sobre el mismo mar. Entre las referencias a la música canaria tampoco podían faltar Los Sabandeños y Los Gofiones, que no solo se nombran sino que también aparecen reflejados en el videoclip a través de sus marcadas vestimentas. De hecho, la letra también hace referencia a uno de los temas que compusieron juntos, Somos costeros, que se ha convertido en un himno del folclore canario compuesto por Pancho Guerra y que homenajea a los pescadores canarios que faenaban en el Banco Canario-Sahariano.

Se introduce de esa manera un videoclip que fue grabado a comienzos de febrero principalmente en el barrio de Jinámar, en el municipio grancanario de Telde, y en Agüimes, donde se ubica el terrero de lucha de Las Crucitas, que en Ni borracho se convierte en una improvisada pista de baile.

El Carnaval

De este modo, el Carnaval acaba convirtiéndose en una excusa para abordar algunos de los temas que mueven a los canarios. Precisamente las carnestolendas son las protagonistas en el inicio de la canción que, aunque mantiene una base urbana, adopta también ritmos de merengue y sonidos de timbales característicos de las orquestas que no pueden faltar en las verbenas canarias porque, tal y como dice el propio cantante: Ya suenan los metales, ya suenan los timbales / Los vientos y las cuerdas, que vienen carnavales. Y así hace referencia también a los mogollones, las fiestas propias de esta época del año en la calle alrededor de escenarios en los que la gente baila y hace botellón. A tanta gente reúnen que Quevedo llega afirmar que aquí no llega el 5G.

Más allá del mensaje, de ese desbordamiento sin límites de la idea de que en Canarias se vive mejor que en cualquier otro rincón del mundo, Ni borracho incluye algunas formas de hablar únicas de las Islas y que pueden resultar extrañas para aquellos que no pasean día tras día por las calles del Archipiélago. La referencia al ron es una de las primeras que se escucha en la letra, y que más tarde se hace presente en el videoclip con varios planos del inconfundible Ron Arehucas, elaborado en el municipio grancanario de Arucas.

Las fiestas

Quevedo sentencia que en Canarias hay enrale porque así es como se habla de aquel que está muy activo y tiene ganas de fiesta. Parece que Quevedo se decanta por el Carnaval de Tenerife, sin duda uno de los más multitudinarios de toda España, pero tampoco olvida la Fiesta de la Rama de Agaete, celebrada cada 4 de agosto en Gran Canaria, cuando los asistentes bailan al ritmo de la música agitando ramas de pino o eucalipto en una ofrenda a la Virgen de las Nieves.

Pero ese enrale también conduce al canario hasta la fiesta de la Virgen del Pino, en Teror, que cada 8 de septiembre llena de peregrinos las inmediaciones de la Basílica de una de las dos patronas de Canarias. Siguiendo en la isla que lo acogió cuando tan solo tenía cinco años, Quevedo también hace referencia a la Vará del Pescao, una tradición celebrada el último viernes de agosto en la playa de Arinaga, en el municipio grancanario de Agüimes, para conmemorar el pasado marinero del pueblo. Durante la jornada se recrea la llegada de las barcas y la venta de pescado fresco como una forma de homenajear a los pescadores y sus familias.

De barrio

Las ganas de fiesta de Quevedo en esta canción son indiscutibles e incluso llega a afirmar que voy a hacer que abran Sotavento de nuevo, refiriéndose así a la famosa discoteca en el Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran Canaria que cerró en 2022 permanentemente por problemas jurídicos. También reconoce que no faltará a las fiestas del Pilar, que se celebran de forma destacada en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, durante la primera quincena de octubre.

Quevedo realiza un viaje de unos pocos segundos nombrando, además, algunos lugares de toda Canarias, como el barrio grancanario de La Paterna, Agaete, Los Llanos, Corralejo, Teguise, Valverde, Vallehermoso, Tacoronte, La Graciosa, Agüimes, Candelaria, Hermigua, Tazacorte, Frontera, Cotillo o Arrecife. En todos esos lugares la costa es indiscutible pero Quevedo tiene un verso especial para la que es una de las playas más importantes de Canarias, Las Canteras, en la capital de Gran Canaria, donde el mar llega tan limpio que, aventura el cantante, un baño es mejor que el Rhinomer.

Jerga canaria

A Quevedo le da el trabe cuando sus amigos no le dan hielo porque eso le preocupa y, a continuación, se le va el baifo y pierde la cabeza después de tanto tiempo bebiendo y pasándolo en grande entre ese fleje de gente, es decir, entre tal cantidad de amigos. Tantos son, indica el cantante grancanario, que no caben ni en la guagua, es decir, en el autobús. E incluso se pone un poco nostálgico cuando reconoce que tras tanto tiempo fuera de Canarias, durante el final de su gira le dio magua porque echaba ya de menos su Canarias.

A pesar de que Ni borracho es un canto a la unidad del Archipiélago, la canción no puede evitar sacar a relucir uno de los piques más históricos de las Islas, la guerra entre Tenerife y Gran Canaria, y lo hace a través de un verso que lo resume todo: Chacho (por muchacho), Tenerife siempre va a ser mejor cabrón, tenemos El Teide. Sin embargo, Gran Canaria no se queda atrás y, como reza la canción, allí tienen a Raka, el conocido instagrammer que se ha hecho famoso bajo el nombre de Rakatuka y que tiene más de 15.000 seguidores en redes sociales. En la misma línea también se nombra a Sixtolo, considerado el primer youtuber de Canarias que se hizo famoso por doblar partes de películas con un marcado acento de Gran Canaria.

Diccionario

Chichón. Esa es la expresión empleada en Canarias para referirse a alguien con cariño y un poco de sorna y que Quevedo incluye en Ni borracho para después viajar hasta Fuerteventura y su campeonato mundial de windsurf al decir vamos a las carpas, que este año viene Tony Tun Tun, el artista puertorriqueño que tan habitual es en los escenarios de Canarias.

Entre las expresiones más puramente canarias destaca el empleo de palabras como chozo (casa), carota(descarado), pitoso (estar caliente) o guachinche (establecimiento tradicional de Canarias, sobre todo de Tenerife, en el que se sirve vino de cosecha propia). Asimismo, se hace referencia a otras fiestas tradicionales como Los Indianos, la reconocida celebración carnavalera de La Palma, cuyo origen se remonta a la emigración de palmeros a Cuba en los siglos XIX y XX.

El videoclip

Quevedo también hace referencia a expresiones ampliamente extendidas en Canarias como el aparta es pa’ dos pero que vengan los que quieran, ¿oíste?, tan repetido en periodo de vacaciones cuando un grupo de amigos alquila un apartamento para una cantidad de personas que luego se suele duplicar o triplicar incluso, o yo me lo cargo al hombro, popularizada por un vecino del barrio lagunero de Los Majuelos a punto de ser desahuciado. También introduce otra que sonará totalmente habitual para los canarios pero que necesita traducción para aquellos que nos provienen de las Islas: No te alongues que te enriscas, es decir, no te asomes, que te cae.

Sin embargo, Canarias es mucho más que todas esas referencias y como no era posible incluirlas al completo en la letra, Quevedo se vale también de la imagen. Así, en el videoclip lanzado junto a la canción se pueden ver dos grifos de las cervezas canarias más conocidas, Dorada y Tropical, así como aperitivos producidos en las Islas como las papas Munchitos y las ambrosías Tirma. Quevedo conduce una carroza del Carnaval por diferentes barrios de Gran Canaria y pasa ante uno de los establecimientos canarios más conocidos, Hiperdino. Ya en el terrero de lucha, la pista de baile la pueblan personajes tan reconocibles como los papagüevos, las tradicionales figuras de cartón piedra con grandes cabezas que bailan y animan las fiestas populares canarias, sobre todo en Gran Canaria. Ni artistas como el humorista Kike Pérez o el grupo Efecto Pasillo han querido perderse esta fiesta de la canariedad patrocinada por Quevedo.