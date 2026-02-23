Los cómics como herramienta educativa

En un momento en que la educación vive una transformación profunda impulsada por la digitalización y la inteligencia artificial, conviene reflexionar sobre metodologías innovadoras que favorezcan el aprendizaje significativo de nuestro alumnado. En este contexto, una herramienta tradicional y artística como el cómic no solo recupera su valor educativo, sino que lo potencia cuando se combina con las posibilidades pedagógicas de las tecnologías emergentes.

El uso del cómic en la enseñanza —muy especialmente en asignaturas como matemáticas, consideradas a menudo áridas o poco motivadoras— ha sido objeto de numerosas investigaciones y experiencias educativas. El formato de cómic combina texto e imagen de forma integrada, lo que facilita la comprensión de conceptos complejos al ofrecer representaciones visuales secuenciales que acompañan el razonamiento lógico. Este enfoque multimodal contribuye a una mayor retención de la información, estimula el pensamiento visual y, por su estructura narrativa, favorece la motivación del estudiante. Estudios recientes señalan que el empleo de historietas para explicar conceptos matemáticos puede aumentar el interés, la participación y la apreciación de aplicaciones reales de los contenidos académicos. ( Taylor & Francis Online )

Además, el cómic impulsa habilidades lingüísticas y de lectura mientras estimula la creatividad, la síntesis y el pensamiento crítico. El acto de construir un relato gráfico obliga al alumnado a organizar ideas, seleccionar información clave y expresar conexiones entre conceptos, competencias fundamentales en cualquier disciplina académica.

En este punto la inteligencia artificial (IA) entra como aliada para enriquecer el proceso: desde herramientas que ayudan a generar ilustraciones o secuencias didácticas, hasta sistemas que permiten diseñar ejercicios personalizados o simulaciones narrativas que contextualizan problemas matemáticos en escenarios cercanos a la experiencia de los estudiantes. Proyectos educativos innovadores ya han lanzado cómics que enseñan conceptos científicos o tecnológicos, acercando así temas complejos a docentes y alumnado de forma accesible y entretenida. ( Universidad de Granada )

Sin embargo, la integración de IA en educación no es una solución autónoma ni exenta de desafíos: organismos internacionales como la Unión Europea han destacado la necesidad de reforzar la alfabetización digital y la educación cívica, junto con la formación del profesorado, como palancas para afrontar las transformaciones de la educación en la era digital. La clave no está solo en tener acceso a tecnología avanzada, sino en saber cuándo y cómo utilizarla con criterio pedagógico para potenciar el aprendizaje real y no sustituir la reflexión y la comprensión profunda de los contenidos.

Por eso, el papel del profesor como guía imprescindible en este proceso es insustituible. La inteligencia artificial puede ofrecer recursos adaptados, análisis de progresos o materiales visuales atractivos, pero es el docente quien debe orientar, seleccionar, adaptar y contextualizar esas herramientas dentro de una metodología educativa coherente. El docente continúa siendo el responsable de interpretar las necesidades del grupo, introducir los contenidos dentro de un marco significativo y acompañar al estudiante en el desarrollo de competencias más allá de la mera reproducción mecánica de respuestas. En este sentido, la formación continua de los profesores en competencias digitales y didácticas de IA se vuelve fundamental para garantizar un uso ético y pedagógico de estos recursos.

Es precisamente desde esta visión integradora que en el Colegio San Isidoro de Las Palmas , donde el arquitecto y profesor de Secundaria Alberto García ha comenzado a introducir el uso del cómic como apoyo didáctico en sus clases de Matemáticas, como herramienta educativa complementaria en los primeros cursos de Secundaria. Esta iniciativa parte de la convicción de que los estudiantes aprenden mejor cuando se les ofrece un entorno visible, motivador, narrativo y cercano a sus intereses, y que el cómic se convierte en un puente entre la abstracción de los conceptos matemáticos y la experiencia cognitiva del alumno.

Recuperar el cómic como medio de comunicación y expresión en el aula no es un acto nostálgico: es una apuesta consciente por hacer visibles las relaciones entre ideas, fomentar la lectura crítica y propiciar un aprendizaje más profundo y creativo. Cuando, además, se acompaña con herramientas tecnológicas que permiten la personalización del aprendizaje y la estimulación de diferentes estilos cognitivos, se genera un entorno educativo que no solo transmite conocimiento, sino que desarrolla competencias, confianza y entusiasmo por el aprendizaje.

En conclusión, cómics e inteligencia artificial pueden convivir en el aula como recursos didácticos complementarios, pero siempre bajo la dirección atenta y reflexiva del profesorado. El verdadero reto educativo del siglo XXI no es tecnológico, sino pedagógico: integrar con sentido las herramientas que la sociedad digital pone a nuestro alcance para que cada estudiante logre construir su propio aprendizaje de forma significativa, crítica y creativa.