El Maspalomas Costa Canarias Soul Festival inaugura el 'Boulevard de las Estrellas' en su décima edición

El Maspalomas Costa Canarias Soul Festival inaugura este martes 24 de febrero su Boulevard de las Estrellas, que convertirá el paseo que desciende hasta la Playa de San Agustín -escenario del evento- en un espacio permanente de reconocimiento a la trayectoria del festival y a los artistas que han participado en él.

Este boulevard, impulsado y promovido por el propio Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a partir de una idea original de la directora del festival, Dania Dévora, constituye uno de los actos conmemorativos más significativos del décimo aniversario del festival, que se celebrará del 17 al 19 de julio de 2026 en la Playa de San Agustín. Con esta acción, el municipio deja testimonio duradero de la huella artística y cultural que el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival ha ido construyendo a lo largo de una década, consolidándose como el mayor encuentro de música soul en España y un referente europeo del género.

“Tras muchos años persiguiendo esta idea es muy satisfactorio y me hace muy feliz ver cómo, coincidiendo con la décima edición del festival, el Boulevard de las Estrellas del Maspalomas Costa Canaria Soul Festival es por fin una realidad. Estoy profundamente agradecida al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por la apuesta que hacen año tras año para que San Agustín siga siendo ‘la playa del alma’”, explica la directora del festival.

El acto de inauguración contará con la presencia institucional de Marco Aurelio Pérez Sánchez, Alcalde de San Bartolomé de Tirajana, así como de Elena Álamo y Esther Delgado concejalas responsables de Cultura y Educación, que acompañarán a la directora del festival en la puesta en marcha de este espacio simbólico.

En esta primera fase, se procederá a la colocación de diez placas conmemorativas que inauguran oficialmente el “Boulevard de las Estrellas”. Durante el acto se contará con la participación musical de City Dock Band, en representación de los artistas que han pasado por el festival y que simbolizan el espíritu musical y cultural que esta iniciativa busca homenajear.

El Boulevard de las Estrellas nace con vocación de continuidad, ampliándose en futuras ediciones con nuevas incorporaciones que reflejen la evolución y crecimiento del festival. De este modo, el paseo se convertirá en un espacio cultural abierto, que permitirá a residentes y visitantes recorrer la memoria musical del evento durante todo el año, reforzando el vínculo entre cultura, territorio y turismo.

Tras diez ediciones celebradas junto al mar, el Maspalomas Costa Canaria Soul Festival no solo ha consolidado una programación artística de alto nivel, sino que ha contribuido a proyectar la imagen de Maspalomas como destino cultural de referencia. Con esta iniciativa, el festival da un paso más en su compromiso con la creación de legado y con la puesta en valor de la música como elemento dinamizador del municipio.