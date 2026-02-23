Papaya eleva el precio del pop artesanal con 'Oro'

Si el tercer disco del grupo de Yanara Espinoza, Papaya, lleva el título de Oro, es porque ese y no otro es el auténtico valor que debería de atesorar para los amantes del pop. Porque la nueva obra de la canaria-chilena es, en definitiva, una joya para los aficionados a la música que, por mucha tecnología que exista, se aferran a los orígenes del género que inventaran los Beatles a comienzos de los años 60.

Un sonido reestructurado

En definitiva, un sonido estructurado por cuatro músicos con voz, guitarra, bajo y batería, que es la base del pop artesanal. De este modo, la banda regresa a sus maravillosos inicios, los de su debut, No me quiero enamorar (2015), que se había modificado un poco con el segundo, Corazón abierto (2018)

Para Espinoza este Oro «creo que es un disco más trabajado en el sentido de que nos hemos tomado más tiempo, dinero y pretensión en crearlo, ya que no teníamos presión de ningún tipo y teníamos ganas de hacer algo más enfocado al directo y más rockero, contando con productores de gran prestigio como Paco Loco y Sebastián Litmanovich», asegura. Lo llamó así porque «creo que contiene grandes riquezas, esfuerzo y tristezas comunes del ser humano. Es un mineral precioso y duro de conseguir». El grupo ha grabado tras un parón de varios años «por la pandemia y porque nos quedamos sin discográfica y manager previamente» y también porque el panorama musical se volvió hostil y tremendamente selectivo. «Los grupos que estábamos en el medio del ‘ni somos famosos, ni tampoco somos principiantes ni desconocidos’ cayeron en un limbo absurdo. Por eso tardamos en editar, pero también conseguí la parte positiva de tener más vivencias que contar desde la madurez del ser humano y los años, la observación y las experiencias personales en las que inspirarme y no siempre contar las mismas cosas».

La dificultad para crear arte hoy

Para la cantante y compositora hoy en día crear arte es bastante difícil ya que todo cuesta bastante dinero y las posibilidades y oportunidades son cada vez más escasas. «Si no fuese por el apoyo de grandes personas y colaboradores que creen en nosotros, este trabajo no hubiese sido posible». El disco ha sido autoproducido en el colectivo Agua en Marte, creado junto a Gars Nan, que decidió apostar por ellos más que cualquier manager o discográfica del panorama indie. Aunque para Espinoza «lo ideal es tener una discográfica con todo su engranaje de personas que se reparten su trabajo y especialidad para que el artista pueda surgir y mantenerse de una manera decente y agradable». Sin embargo, confiesa que «no soy nada vaga para los sistemas y ejecuciones, ya que tantos años en el mundo de la música me han dado un bagaje y conocimiento sobre la materia que ha hecho que me pueda desenvolver sin problema». Y si pasa algo «es una responsabilidad que recae sobre mí cuando los compositores deberíamos estar haciendo canciones, ensayándolas, cantándolas y transmitiendo nuestro arte al mundo y no negociando». Pero aún así «amo a las personas y las relaciones sociales; si hay que hacerlo, se hace: amo la música».

Guitarras que remiten a los Smiths

El disco comienza con la frescura de Cuéntame, una tralla power-pop con un juego de guitarras que remite con claridad al Johnny Marr de los Smiths. Sigue con ¿Y ahora qué?, representando la esencia del sonido de la banda con un cierto deje medio popular. Continúa con la irresistible Al este de Mojácar con un aire de spagueti western con Mercedes Ferrer y, nada menos, que Kurt Savoy y de la que han grabado un vídeo muy original. «Fue bastante curioso más que divertido. Estar con dos estrellas y leyendas vivas de la música y que canten mi canción como cuando lo hice con Ariel Rot y Pedro Guerra, tiene un componente muy emocionante y especial», señala. «Somos los tres muy diferentes pero navegamos en una confluencia y mundo que solo nosotros podemos entender y si ya de paso traspasamos al público un trocito de todo aquello, pues merece bastante la pena». El disco sigue con temas que van del punk más exquisito de ¿Qué haremos los artistas?, hasta el indie noventero de David. La cantante confiesa que es más difícil para un músico sobrevivir ahora que cuando salió No me quiero enamorar, pero nunca ha sido fácil. «Siempre he tenido claro que las cosas cuestan. Es una elección personal y hay que hacer muchas labores, paciencia, ganas, trabajos, producciones diversas y buscarnos la vida para poder seguir siendo nosotros mismos». Las personas «después de la pandemia, tanto gente del sector musical como el público, se volvieron más egoístas y cortoplacistas y eso se ha notado bastante a la hora de trabajar y poder expresarnos».

Los grandes momentos vividos

Han tenido grandes momentos «con todos los discos, conciertos, giras y experiencias increíbles como compartir escenario, colaboraciones con gente grandísima española e internacional, premios y seguimos conservando nuestros fieles fans que han recibido este disco con los brazos y la papaya bien abierta», señala. Y, por otro lado, «no he tenido prisa en este disco porque creo que las cosas se tienen que ir dando. Aunque uno trabaje y trabaje, también el mundo tiene que acompañar, pues al final somos un todo». Aunque asegure que «tampoco vamos a regalar nuestro arte porque tenemos que pagar facturas, vivir, comer y vestirnos como cualquier persona. Hoy en día crear arte o ser artista se está convirtiendo en una cosa de ricos o de hijos o primos de», asegura.

El origen canario en su música

Espinoza reflexiona sobre su origen y subraya que «el viento y mar canario estarán en mi inspiración y corazón mientras viva». Canarias siempre «me enseñó a observar la naturaleza y la naturaleza enseña muchas pautas para comprender a las personas y poder transmitir arte de cualquier tipo». Así, «cuando he tenido momentos malos, siempre he pensado en estar haciendo el muerto sobre el mar de Fuerteventura y me da una calma y una felicidad que no puedo definir con ninguna palabra».

A diferencia de los dos discos anteriores en Oro se ha inspirado más en «el sufrimiento, en sentimientos más oscuros que no solo son amor, sexo o personajes que se cruzan en mi vida. Supongo que ahora vivo la vida de una manera más pasional pero no necesariamente sexual o circunstancial».

Y, por otro lado, llama la atención la portada del disco que imita a una funda de vinilo muy gastada. «Nos gusta lo antiguo», contesta la artista. «Es una nostalgia romántica sobre la estética de los buenos tiempos que yo ni siquiera he vivido, como reservar un vinilo en una tienda de música antes de que llegue a la misma y de que en un mundo tan saturado de modernidad mola volver hacia atrás. Al final el mundo es bastante cíclico».