"Un acto de responsabilidad": la presidenta del Louvre presenta su dimisión a Emmanuel Macron

La presidenta del Louvre, Laurence des Cars, ha presentado este miércoles su dimisión a Emmanuel Macron, quien la habría aceptado calificándola de un “acto de responsabilidad". Según el presidente, el museo se encuentra en un momento en el que “necesita un nuevo impulso suficientemente fuerte para llevar a cabo grandes proyectos de seguridad y modernización y el proyecto “Louvre – Nuevo Renacimiento”.

En la carta emitida por el Palacio del Elíseo, Macron agradece a des Cars el trabajo realizado durante todo estos años y le “confía la misión, en el marco de la presidencia francesa del G7, sobre la cooperación entre los grandes museos de los países interesados".

La dimisión de Des Cars, cuatro meses después del espectacular robo del Louvre, ha sorprendido a su entorno que esperaba que continuase su mandato hasta 2030, a pesar de las dificultades a las que se enfrentaba, según fuentes de Le Parisien.

El robo que precipitó su salida

En enero de 2026, Emmanuel Macron presentó un importante plan de renovación del museo ante los ojos de la Mona Lisa, después de que los sindicatos denunciasen las deplorables condiciones en las que se encontraba el edificio. El plan bautizado como el "Renacimiento del Louvre", además de una restauranción, incluía una entrada exclusiva para La Gioconda de Leonardo da Vinci, y el aumento de los precios para los visitantes no europeos.

Por aquel entonces, Des Cars ya había presentado un informe en el que se detallaban todas las deficiencias de la galería más visitada del mundo. Sin embargo, los problemas del Louvre no se limitarían a las humedades o la sobreturistificación de las salas. El 19 de octubre de 2025, un comando encapuchado entraba por una de las ventanas laterales del edificio y se hacía con varias joyas de la colección de Napoleón.

El robo histórico, aún sin resolver, destapó una crisis sin precedentes en la institución: sistemas de seguridad desfasados, falta de personal, negligencias… Desde entonces, los trabajadores han continuado mantifestándose y las miradas han seguido apuntando a Laurence des Cars, quien tuvo que comparecer semanas después del suceso ante una comisión del Senado para responder a las preguntas sobre “el robo del siglo”.