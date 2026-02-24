La prestigiosa Mascagni Academy elige a Amigos Canarios de la Ópera como sede de sus audiciones en marzo
La sesiones tendrán lugar el próximo 23 de marzo en el Teatro Pérez Galdós
La 59ª Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran Canaria - Alfredo Kraus 2026 impulsada por Amigos Canarios de la Ópera (ACO) ha sido elegida como sede para las audiciones de la prestigiosa Academia Mascagni de la Fundación Teatro Goldoni de Livorno, en Italia, que tendrán lugar el próximo 23 de marzo en el Teatro Pérez Galdós.
En esta edición, la academia italiana acogerá a jóvenes cantantes de más de diez nacionalidades diferentes. "Una participación que refleja el creciente atractivo del proyecto Mascagni Academy, único en su género por su enfoque y calidad didáctica", anuncian desde ACO.
La Academia Mascagni es una institución de alta especialización para cantantes de ópera fundada con el objetivo de formar intérpretes en el repertorio del compositor Pietro Mascagni y el Verismo, así como para seleccionar talentos para participar en el Festival Mascagni.
El plazo de inscripción para las audiciones en el teatro capitalino permanecerán abiertas hasta el 10 de marzo.
