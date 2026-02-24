Los rodajes audiovisuales dejan en Canarias más de 432 millones en 2025 con 180 producciones

El sector audiovisual continúa siendo uno de los motores económicos de Canarias, a la vista de los ingresos que dejan en las islas los rodajes de cine y televisión, con una tendencia creciente cada año. Según el balance realizado por el área de Cultura del Gobierno de Canarias, a través de Canary Islands Film, en 2025 se rodaron en las islas 180 producciones, una treintena más que el año anterior, que ha supuesto un ingreso directo de 432 millones de euros, el doble que en 2024.

Así lo aseguró el director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, durante una presentación, que tuvo lugar en el Teatro Guiniguada, para dar a conocer el balance y los datos económicos de los rodajes de películas y series realizadas en las islas en 2025. Dicho acto también con la participación de la coordinadora de Canary Islands Film, Natacha Mora, departamento dependiente del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC).

Volumen de rodajes

Estos datos corresponden al volumen de rodajes audiovisuales realizando en total en el conjunto de las islas del archipiélago, por parte de productoras internacionales, estatales y locales, sin incluir rodajes publicitarios. Si se suma esta última actividad, los ingresos subirían a 440 millones, según lo datos que se han recopilado desde las distintas film commissions de las islas.

La industria audiovisual supone también una actividad impulsora del empleo en Canarias, contabilizándose en 2025 un total de 20.000 contrataciones directas si se tienen en cuenta también los rodajes con destino publicitario.

De las 180 producciones contabilizadas, la mayor parte son españolas, con un total de 134 proyectos (74%); y 46 internacionales (26%). Entre todas ellas figuran 67 largometrajes de ficción, 36 documentales; 29 series de ficción y 23 proyectos de animación, además de 16 programación de televisión y 9 cortometrajes.

Entre las 134 producciones de ámbito estatal cabría destacar entre otras muchas, Amarga navidad, de Pedro Almodóvar; El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen; La cena, de Manuel Gómez Pereira, con 8 nominaciones a los Premios Goya; Yakarta, serie con Javier Cámara que ganó tres galardones en los Premios Feroz (entre ellos Mejor Serie); Above and bellow, con Antonio Banderas; Bajo un volcán, con William Levy (que ya es todo un asiduo en Canarias); El laberinto de las mariposas, con el actor turco Can Yaman; o la película de animación Heidi, el rescate del lince.

De los 46 proyectos internacionales, sobre todo de EEUU y Europa (Suecia, Dinamarca o Alemania, entre otros), cabría destacar The Beast, con Samuel LO. Jackson y John Travolta; Noturne, con Jude Law y Day Drinker, con Johnny Deep y Penélope Cruz.

Productoras de ámbito estatal

Cabe señalar que sigue creciendo el número de productoras de ámbito estatal que eligen Canarias como lugar de rodaje de sus proyectos, atraídas posiblemente por la modificación fiscal lograda en 2024 por el Gobierno autónomo para eliminar el límite anual de 50 millones de euros que, hasta ese momento, existía en los incentivos para el sector audiovisual en Canarias, además de por la experiencia y el talento de las productoras isleñas. A ello se une el incentivo que otorga a las empresas peninsulares la introducción del denominado ‘contrato de financiación’.

En este sentido, De la Rosa aseguró que el año pasado fue el de la consolidación de los profesionales del Archipiélago que "ha tenido un reconocimiento en muchas festivales internacionales". Para el director general el talento canario, que es quien soporta el desarrollo de nuestro sector, el que hace posible que las películas que quieren rodar en Canarias puedan hacerlo. Porque somos capaces de darles servicios y de tener personas enriqueciendo las ideas creativas de esas películas. Eso es sin duda, lo que ha permitido tener hoy estos excelentes resultados en nuestras islas”, dijo. A lo que Mora añadió que ha visto, sobre todo, en los festivales internacionales, un "interés de las compañías canarias para coproducir con productoras extranjeras para rodar en las Islas"

También se ha detectado un aumento en el número de producciones locales que acceden a los incentivos fiscales, lo que apenas se reflejaba hace unos años y que viene a mostrar el gran paso dado por el sector isleño.

Asimismo, muchas de las producciones estatales corresponden a coproducciones de España con países de Latinoamérica (República Dominicana, México) y con Europa (Alemania, Bélgica, Italia), así como con Reino Unido.

A ello se suma que varias de estas producciones rodadas en 2025 estarán presentes en diferentes secciones del Festival de Cine de Málaga, uno de los más importantes del país junto con el de San Sebastián, cuya próxima edición tendrá lugar en marzo. Fuera de concurso estarán por ejemplo los largometrajes La familia Benetton, A una isla de ti, Auri, Los Justos (coproducción con una empresa local), y Solos, dirigido por el canario Guillermo Ríos. También en la sección oficial fuera de concurso estará la serie Acoustic home.

Otro dato interesante para Canarias es el incremento de productoras que realizan también en nuestro territorio los procesos de postproducción de sus proyectos, algo que no ocurría hasta ahora salvo algunas excepciones. En este balance se contabilizan al menos 16 películas o series cuyas labores de postproducción se han hecho en las islas. Entre ellas cabe destacar la serie The Witcher 3 y la película Padre no hay más que uno 5 .

Natacha Mora subrayó que la reducción porcentual

Contratación de equipos canarios

Cabe recordar que todas las productoras audiovisuales que vienen a rodar a Canarias tienen la obligación de contratar equipos de las islas. En el caso de las internacionales, deben contratar a una empresa canaria de service; mientras que las estatales lo harán respecto al equipo técnico y artístico.

De otra parte, el ingreso económico de los rodajes viene tanto de la contratación de estas empresas y personal como en hoteles, restaurantes, transportes o catering, entre otros muchos.

Otros atractivos para las productoras que vienen a Canarias son los incentivos fiscales, posiblemente de los más interesantes que se ofertan actualmente en Europa, la variedad de paisajes y el clima de las islas.

Potencial de la industria local

La experiencia acumulada a lo largo de los últimos años por quienes integran la industria audiovisual local, el esfuerzo enorme de las empresas de las islas, y el talento de sus profesionales, se consideran una baza fundamental para lograr esta favorable evolución de los rodajes.

Todo ello también como resultado de un trabajo que se ha llevado a cabo de manera conjunta a lo largo de los últimos años, a través de una estrategia que dedica una parte importante de sus esfuerzos a potenciar el sector audiovisual local y a la atracción de rodajes desde otros países hacia Canarias.

El apoyo a la creación propia por parte del Gobierno de Canarias se sustenta especialmente en un plan de subvenciones integrado por líneas de apoyo a películas y series canarias: producción, coproducción minoritaria, desarrollo y cortometrajes, a la realización de eventos audiovisuales y a la creación de guiones de autoría canaria.

En 2025, estas subvenciones sumaron más de tres millones de euros, ejecutadas en paralelo a otras iniciativas y proyectos que se respaldan a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y su unidad de Canary Islands Film.

A todo ello se unen las acciones realizadas a través de una estrategia de internacionalización del sector audiovisual. Canary Islands Film, en la que también están representados los cabildos, Proexca y el sector privado, acude a los más importantes mercados y festivales europeos con el fin de respaldar a profesionales de las islas en la obtención de fondos o socios para la producción de nuevas películas y series, además de atraer rodajes con los que obtener los resultados que se han expuesto con anterioridad.