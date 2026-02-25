Alba Gil Aceytuno protagoniza el 16º aniversario de Mousikê con concierto didáctico en Gran Canaria y masterclass en Tenerife

Considerada una de las voces creativas más brillantes de la nueva generación musical canaria, la artista ofrecerá un concierto didáctico en el Teatro Guiniguada y una masterclass en La Laguna centrada en la improvisación y los arreglos desde una perspectiva intuitiva y no académica.

Concierto didáctico en Gran Canaria

El jueves 5 de marzo, a las 18.00 horas, Alba Gil actuará en el Teatro Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria con el concierto didáctico titulado Las posibilidades del saxofón fuera de su papel melódico.

Con un repertorio de composiciones propias y claras influencias del folclore canario, la saxofonista mostrará una visión del instrumento alejada del rol tradicional solista. A través del uso de la respiración circular, efectos y loops, convierte el saxofón en un generador de atmósferas, texturas y paisajes sonoros poco convencionales. Las entradas están disponibles desde cuatro euros, según descuentos, en la web y taquilla del teatro.

Masterclass en Tenerife

El sábado 7 de marzo, a las 11.00 horas, la Casa Anchieta de La Laguna acogerá la masterclass Técnicas para la improvisación y arreglos desde una perspectiva no académica e intuitiva, con entrada libre hasta completar aforo.

En esta sesión, Alba Gil abordará la comunicación dentro de la banda, la improvisación centrada en la armonía y la construcción de versiones de temas populares canarios desde un enfoque creativo y menos académico.

Gran Canaria. Concierto didáctico "Las posibilidades del saxofón fuera de su papel melódico" / La Provincia

Una trayectoria internacional

Nacida en Las Palmas de Gran Canaria en 1997, Alba Gil comenzó a tocar el saxofón con nueve años y se formó en música clásica antes de adentrarse en el jazz y la improvisación. Se graduó en el Real Conservatorio de La Haya y ha participado en proyectos como Zumurrud, Gran Canaria Big Band, Amaguk o Rupatrupa, además de presentar trabajos propios como Aguayro y Pleito.

Ha actuado en festivales como Canarias Jazz & Más o North Sea Jazz y ha llevado su música por escenarios nacionales e internacionales.

Mousikê y la nueva generación

El 16º aniversario de Mousikê pone el foco en la nueva generación de músicos canarios, reforzando su compromiso con la difusión y la formación musical en el Archipiélago.

Desde 2010, la entidad ha producido más de 250 masterclasses disponibles en su canal de YouTube, que supera los 17.000 suscriptores y acumula más de 1,7 millones de visualizaciones, consolidando su proyección internacional.