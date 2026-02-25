La Casa de Colón muestra el asedio de Viena con un efecto visual único

La Casa de Colón exhibe seis grandes cuadros realizados en pleno Barroco en los que se narra la defensa de Viena frente al asedio turco en 1683 pero con un efecto visual único debido a que fueron realizados con una técnica que atrapa al espectador de forma casi hipnótica. La muestra, que lleva el título de Alma de nácar. Enconchados, la luz de México, ofrece, en una de las salas de la planta alta del museo, una serie de pinturas realizadas durante el Virreinato de Nueva España, en 1690, al óleo sobre tabla, a las que, «por influencia de las manufacturas orientales que llegaban a América a bordo del Galeón de Manila», se añaden fragmentos de concha nácar cuyos brillos irisdicentes confieren a las obras una vivacidad especial.

La influencia de las lacas japonesas

Así lo explicó durante la presentación el conservador de colecciones virreinales del Museo de América, Sergio Coca Crespo, que aseguró que «las influencias de las lacas japonesas llevaron a los artistas mexicanos a innovar pictóricamente». De este modo, la incrustación de madreperla en vestimentas y detalles ornamentales «realzaba el fulgor de lo divino y añadía valores simbólicos a las escenas, transformando estas pinturas en objetos de lujo que difundían mensajes políticos entre las élites», añadió. Y en ellas se puede apreciar, además «la complejidad de la creación plástica novohispana en la que confluyen técnicas llegadas de la península ibérica con procedimientos de raíz americana, algunos de origen prehispánico».

El esplendor artístico de Ciudad de México

Coca Crespo hizo estas declaraciones en una presentación a la que también acudieron la Consejera de Cultura del Cabildo grancanario, Guacimara Medina; la directora del citado museo, Carmen Gloria Rodríguez, y la doctora en Historia del Arte y ex restauradora del Museo de América, Rocío Bruquetas.

La muestra que se inauguró ayer y podrá visitarse hasta el 28 de junio, es una oportunidad única para comprobar cómo era el esplendor artístico de Ciudad de México, ya que sólo se conservan unos 250 cuadros de esta técnica. «Se trata de un arte muy limitado porque se produce solamente en el Virreinato de la Nueva España entre el último cuarto del siglo XVII y los primeros años del XVIII, y se extingue con el cambio de dinastía en España de los Austrias a los Borbones, que van a traer un nuevo gusto estético que afectará a los palacios reales y los de las élites del momento», afirmó el experto.

Conservados por la familia Manrique de Lara

Unas obras que pertenecen actualmente a la familia Manrique de Lara, que fueron conservadas hasta la fecha en el interior de una casona solariega de campo de Gran Canaria, y que tienen un valor artístico casi incalculable, aunque se estima que su precio podría estar alrededor de los tres millones de euros. Dichas pinturas conectan con otras muy similares e imprescindibles que representan la conquista de México y que se conservan en el Museo de las Américas.

Cada una de las piezas están elaboradas sobre paneles de madera de aproximadamente 206 x 130 cm cada uno, y realizados en el seno de uno de los pocos talleres que se dedicaban en la época a la manufactura del arte de los encochados, el que regentaba Juan González. «En este caso, las escenas se inspiran directamente en los grabados que realizó el holandés Romeyn de Hooghe en la segunda mitad de la década de 1680», aseguró Coca Crespo.

Una manifestación de tradición asiática

Rocío Bruquetas, subrayó, por su parte, que «aún hay mucho que investigar acerca de la materialidad de esta manifestación de tradición asiática tan cercana a la técnica de nashiji-e propia del arte namban y de gran complejidad, desarrollada en México entre mediados del siglo XVII y mediados del XVIII, bajo la influencia del Barroco europeo, y elaborada con polvo de oro y plata pulverizado, dibujos en tinta o lacas compuestas de resinas y aceites, entre otros productos», a lo que habría que sumar «la construcción compleja de estos tableros de gran tamaño, cuya función primigenia todavía es un interrogante». La muestra se completa con un enconchado religioso dedicado a San Miguel Arcángel, un escritorio con incrustaciones de hueso, ébano y carey procedente de Campeche, y la arqueta de carey y plata de la parroquia Matriz de San Lorenzo.

Exhibición cronológica

Durante una visita a la exposición, Coca Crespo fue explicando el significado y los detalles de cada una de las seis obras que se exhiben de forma cronológica ya que empieza con la preparación del asedio y termina con la rendición del enemigo . «Se van narrando como si fueran las viñetas de un tebeo y se va construyendo desde la línea del primer plano hacia arriba», señaló. Hay que partir del hecho propagandístico de estas obras que querían representar la heroicidad de los cristianos frente a la barbarie de los turcos. Así, en el primer cuadro «vemos la coronación del rey de Hungría, que es un príncipe vasallo de los turcos que está prestando su apoyo para la campaña que preparan contra la Viena de los Ausburgo». A continuación, aparecen los preparativos del asedio con la entrada del gran visir, las trincheras, la artillería y los carruajes de las municiones. En estos cuadros destacan la torre de Viena y el puente que cruza el Danubio que los turcos intentaban someter porque les daba la llave para someter la ciudad. En los cuadros siguientes se aprecia cómo era la guerra de las trincheras, los intentos de socavar las defensas del enemigo y hacer túneles en sentido contrario para sorprender al enemigo. Y la obra termina «con el ataque de los imperiales que obliga a los turcos a huir a las afueras de la ciudad». Los cristianos quitan el estandarte del enemigo y el duque Carlos V de Lorena entra en la tienda del gran visir donde captura su botín. La firma del autor, Juan González, aparece en una esquina de este último cuadro.