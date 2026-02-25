Comienza el año de Alfonso García-Ramos

Arranca el año de Alfonso García-Ramos. El Archipiélago dedica este 2026 al creador tinerfeño, que protagoniza el Día de las Letras Canarias. El primero de los actos previstos en recuerdo de este periodista y escritor -nacido en 1930 y fallecido con apenas 50 años en 1980- tendrá lugar esta tarde en el Espacio La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Por primera vez, la selección del nombre que protagoniza esta cita anual con las letras canarias sale de un proceso participativo en el que fueron las instituciones y entidades culturales las que propusieron sus candidaturas.

La ceremonia institucional de esta tarde (19:00 horas) será la primera de las citas destinadas a recuperar y poner de actualidad la creación de este prolífico autor que, en palabras de su hija mayor y una de las responsables de investigar sobre su biografía, Liti García-Ramos, fue «por encima de todo, un periodista».

Las celebraciones, adelantan desde el Gobierno de Canarias, se extenderán a lo largo de todo 2026. Entre ellas destacan las de tipo editorial, cuyo objetivo no es otro que recuperar y volver a poner en circulación la obra de García-Ramos «combinando publicaciones propias con ediciones realizadas en colaboración con las editoriales canarias que ostentan los derechos de sus textos». Destaca, por ejemplo, el lanzamiento de una antología que combinará sus creaciones más representativas con apuntes biográficos y una selección con fragmentos de sus principales novelas.

Por lo pronto, en el acto institucional de hoy se estrenará un espectáculo literario en su honor que lleva por título Chantecler, seudónimo improvisado, a cargo de la compañía Clapso Producciones. Esta pieza recorrerá el Archipiélago.

«Desde el punto de vista profesional, la idea que yo mantengo es que mi padre trabajó siempre en el periódico La Tarde. Entonces el sueldo de periodista era muy bajo y éramos muchos en casa, así que también tenía que trabajar en La hoja del lunes. No tenía ningún día de la semana libre. La literatura era, simplemente, una pasión», recuerda Liti García-Ramos.

Con el tiempo, llegó a dirigir La Tarde y ese nuevo puesto le permitió ciertas libertades. Una de ellas era poder firmar a diario un artículo de opinión que pronto se convirtió en todo un referente para la sociedad tinerfeña. Le puso por nombre Pico de águilas. Llegó a firmar más de 1.400 artículos bajo ese epígrafe entre marzo de 1974 y febrero de 1980. «Eliseo Izquierdo, que conoce esos textos, siempre me cuenta que muchos esperaban a que salieran sus artículos para formar su opinión sobre temas de actualidad. Era una referencia de la época», detalla. «Les gustaba su visión y confiaban, supongo, en sus planteamientos. Tenía una forma de escribir muy cercana, con un lenguaje muy natural y campechano en el que intercalaba muchos modismos canarios». Su forma de comunicarse era asequible y eso le acercó a sus lectores. En el terreno literario, García-Ramos forma parte de ese grupo de autores que -a mediados del siglo pasado- se encargaron de hacer una profunda renovación en la narrativa canaria. «Autor de una obra marcada por el realismo social, la exploración de la identidad y una cuidada ambición estética, publicó títulos fundamentales como Teneyda, Guad y Tristeza sobre un caballo blanco», destacan sobre él desde el Gobierno de Canarias. El último de estos títulos, de hecho, fue galardonado con el Premio Agustín Espinosa y adaptado posteriormente al teatro.

Parece complicado imaginar cómo un periodista entregado por completo a los quehaceres diarios de una redacción consiguió arrebatarle horas al reloj de la actualidad para entregarse a creación. «Dedicaba todo el tiempo que le dejaba el periódico a escribir. Para Guad, por ejemplo, se fue a Icod de los Vinos y estuvo un tiempo encerrado escribiendo. Para Tristezas sobre un un caballo blanco, por ejemplo, estuvo mucho pensando en cómo darle forma. Tuvo que apurar mucho para terminarla porque enfermó», añade la hija del homenajeado.

Guad (1971), por ejemplo, se incluye entre las novelas clave de la posgrerra en las Islas. En ella García-Ramos acompaña al lector en un viaje a la claustrofóbica vida de los mineros que se dedicaban a excavar la galerías de agua en las Islas después de la Guerra Civil.

García-Ramos llegó al periodismo, y a las letras, por vocación. Su padre le obligó a estudiar Derecho. Después de viajar a Madrid para terminar la carrera, consiguió matricularse en la escuela de Periodismo.

De vuelta a Tenerife, y con los años, fue uno de los defensores de la integración de los estudios de Periodismo en la Universidad de La Laguna. «Dirigió 28 tesinas», destaca su hija.

En su faceta más personal, estuvo profundamente vinculado con la ciudad de La Laguna, pese haber nacido en Santa Cruz y sentirse chicharrero. «Su infancia transcurrió allí y de allí eran sus amigos». De hecho, presidió el Ateneo en varias etapas y desde la decana institución impulsó encuentros, homenajes y congresos.

Tras su prematuro fallecimiento recibió varias distinciones. Entre ellas, el nombramiento como Hijo Predilecto de Tenerife, la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil y la creación de un premio literario que llevaba su nombre.