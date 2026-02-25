Efecto Pasillo "apadrina" el festival de música más pequeño del mundo

La banda grancanaria Efecto Pasillo será uno de los padrinos oficiales del Festivalino de Pescueza, considerado "el festival de música más pequeño del mundo", que un año más, en la que ya se alza en su 19º edición, subirá el telón el próximo 10 de abril en esta localidad cacereña de menos de 200 habitantes.

Según ha adelantado la organización a través de las redes sociales, los canarios ofrecerán un concierto el domingo 12 de abril y participará en la ya tradicional plantación popular de árboles que se llevará a cabo en la dehesa boyal, una de las actividades más importantes del Festivalino.

Iván Torres, Javi Moreno, Arturo Sosa y Nau Barreto han construido en más de una década una de las trayectorias más sólidas y optimistas del pop en español. Su estilo, que fusiona pop, rock y ritmos latinos, les ha llevado a superar los 450 millones de reproducciones, los 400 millones de visualizaciones en YouTube y a obtener numerosos discos de oro y platino.

Tras conquistar al público con éxitos como Pan y Mantequilla, No importa que llueva o Cuando me siento bien, la banda inició en 2024 una nueva etapa con su propio sello Los Reyes del Mambo Music y estrenó Yo quiero amarte, la primera adaptación al español autorizada del clásico de Bob Marley.

En 2025 lanzaron Tabú con gran acogida en plataformas y protagonizaron una gira que los llevó por España y Latinoamérica, con presencia en festivales como Vive Latino México, Starmus, Río Verbena, Recorda Fest o Granca Live Fest.

Música, cultura y medioambiente en Pescueza

Del 10 al 12 de abril son las fechas elegidas para la celebración de la décimo novena edición de un festival asentado en el panorama musical de la geografía extremeña que no quiere parar de crecer.

Así, a mediados de abril, Pescueza "respirará" un ambiente especial cargado de música, ritmos, historia, tradiciones o naturaleza, que le hacen ser un punto de atracción para propios y extraños. La música, la cultura y el medio ambiente serán los ingredientes fundamentales de este evento, cuya máxima prioridad es poner en valor la importancia de las zonas rurales.

En los próximas semanas se hará público el resto de nombres que pisarán los distintos escenarios, así como de las actividades que completarán el festival. Lo que sí es seguro es que, como en ediciones anteriores, se realizará una plantación de árboles en la dehesa boyal de Pescueza que estará protagonizada por las madrinas y padrinos del Festivalino.