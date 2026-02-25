'Poliedro de amor', una obra donde el canto a capela «transporta» al público en el Teatro Pérez Galdós

Suena a voz y piano Alfonsina y el mar en la sala de ensayos del Teatro Pérez Galdós. Entre arreglos originales, danza y música se dan la mano en este aperitivo de lo que será Poliedro de amor, la propuesta escénica que se estrena este viernes 27 de febrero a las 20.00 horas en la mencionada institución cultural capitalina.

La Compañía Témpore debuta con este montaje que abraza las dulces, amargas e inmortales caras del amor. Amor «al prójimo, al amante, a la madre, al hijo», tal y como se indica en la sinopsis del espectáculo. «Es el tema universal por excelencia», explica la directora artística, Yanira Sánchez, que ha ideado un viaje escénico donde la literatura prende la mecha y el cuerpo la convierte en incendio contenido a través del movimiento.

Artistas multidisciplinares

Sobre el escenario, una quincena de artistas canarios con formación multidisciplinar entrelazan voz, percusión, danza contemporánea y clásica en un recorrido que toma como punto de partida la palabra escrita.

Los textos de Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Gustavo Adolfo Bécquer, Jorge Luis Borges, Antonio Gala o Pablo Neruda funcionan como columna vertebral de una dramaturgia que atraviesa los poemas, donde la declamación convive con el canto, composiciones instrumentales y con transiciones en las que el conjunto permanece en escena, sin apagones ni huidas, manteniendo una presencia constante que refuerza la unidad que busca el montaje. «Vamos a recorrer espacios sonoros en los que el canto a capela es el que está transportando al espectador», recalca Sánchez.

La música, creada específicamente para este proyecto por Vicente Umpiérrez, alterna piezas originales con arreglos que rehacen canciones conocidas desde una identidad propia. «No repetimos lo que ya está hecho», subraya el compositor y teórico musical. Así, cada versión se construye desde cero, con la intención de integrarse en la arquitectura global del espectáculo, con momentos en los que la partitura sostiene a la danza o a la palabra y otros en los que asume el protagonismo, ya sea en formato solista, coral o instrumental.

«Conseguir la unidad en la diversidad, eso es lo que estamos persiguiendo con esta creación», recalca Umpiérrez, que también hace alusión a que el hilo argumental de la obra está condicionado por los poemas que se van a recitar sobre las tablas.

Origen de la compañía

El origen de Témpore se remonta a años de trabajo pedagógico en el seno de la escuela Memvus Arte y con vinculación a la Fundación Auditorio y Teatro, donde han desarrollado una metodología propia que huye de la unilateralidad.

«La búsqueda va más allá de una expresión artística integral, a través del cuerpo, acudiendo siempre a esa expresión más ancestral. Por otra parte, se unen al proyecto bailarinas profesionales formadas en danza clásica y en danza contemporánea. Dado que uno de los sellos característicos de nuestra propuesta artística es el ritmo, siempre hemos tenido esa idea de unir el ritmo intensamente con el movimiento. Este proyecto es también claqué, que es una unión muy intensa, porque la bailarina de claqué es entre bailarina y músico también», apunta Sánchez.

'Música y Literatura'

Poliedro de amor se enmarca en el ciclo Música y Literatura del teatro capitalino, concebido como un espacio de experimentación donde confluyen disciplinas y formatos híbridos que ofrece una programación variada con producciones propias, programas de encargo, espectáculos en gira y recitales.

Para la compañía, este estreno supone el punto de partida de una trayectoria que aspira a consolidarse dentro y fuera de la Isla: primero en otros escenarios del Archipiélago y, a medio plazo, más allá. El objetivo es convertir este debut en el inicio de una carrera artística profesional con sello propio: «Tenemos una aspiración muy grande, una vocación muy fuerte y muy sentida de crear un producto artístico auténtico y llevarlo lo más lejos posible», recalca Sánchez.

«Nacemos solos. Crecemos en una íntima soledad de mente y cuerpo. Y sabemos que, solos, moriremos. ¿Cómo trascender nuestras particulares y minúsculas vidas? ¿Cómo superar satisfactoriamente este quebranto, este abismo que no es otro que el de la existencia humana?», plantea la propuesta, con preguntas para las que solo cabe una respuesta: con amor.