Ana Belén regresa a la gran pantalla después de diez años con ‘Islas’, rodada en Canarias

La icónica cantante y actriz Ana Belén regresa a la gran pantalla después de una década alejada de las cámaras con la película Islas, dirigida por la cineasta argentina Marina Seresesky y rodada en distintas localizaciones de la isla de Tenerife, sobre todo, en Puerto de la Cruz.

Diez años después de su última aparición en el cine en la película La reina de España, Ana Belén, a los 74 años, retoma su carrera cinematográfica con este drama intimista, con pinceladas de humor negro, en el que da vida a una estrella de cine retirada que plantea quitarse la vida, hasta que conoce a un joven, encarnado por Manu Vega, en el majestuoso y esplendoroso Hotel Paradise.

Ana Belén y Manu Vega. / LP

La soledad, la memoria, el miedo y el paso del tiempo vertebran esta película en la que Eva Llorach y Jorge Usón acompañan en el reparto a los protagonistas. Ambientada en un hotel junto al mar en Canarias, también incorpora un retrato sutil de la situación social que viven actualmente las Islas en relación con la inmigración.

«Mi personaje es Amparo Lamar, una mujer que llega a la isla con una idea muy clara en la cabeza… Sin embargo, en dos días, en los que transcurre la acción de la película, su vida cambiará. Hay muchas escenas muy potentes y emotivas, muy fuertes a nivel emocional», declara Ana Belén, quien sostiene que «la película habla de soledades que se encuentran».

En palabras de Seresesky, «todos somos islas en una sociedad que mira sin ver, donde la empatía es un valor en baja, donde creemos que nos separa un abismo de otro, del que no es como nosotros. En esta historia dos seres se encuentran a pesar de las diferencias, de las heridas, de los silencios". "En Islas asistiremos al estallido de dos volcanes que han estado dormidos mucho tiempo», concluye.