Ana Belén regresa a la gran pantalla después de diez años con ‘Islas’, rodada en Canarias
La actriz y cantante protagoniza la nueva película de la cineasta Marina Seresesky, junto a Manu Vega, Eva Llorach y Jorge Usón
La icónica cantante y actriz Ana Belén regresa a la gran pantalla después de una década alejada de las cámaras con la película Islas, dirigida por la cineasta argentina Marina Seresesky y rodada en distintas localizaciones de la isla de Tenerife, sobre todo, en Puerto de la Cruz.
Diez años después de su última aparición en el cine en la película La reina de España, Ana Belén, a los 74 años, retoma su carrera cinematográfica con este drama intimista, con pinceladas de humor negro, en el que da vida a una estrella de cine retirada que plantea quitarse la vida, hasta que conoce a un joven, encarnado por Manu Vega, en el majestuoso y esplendoroso Hotel Paradise.
La soledad, la memoria, el miedo y el paso del tiempo vertebran esta película en la que Eva Llorach y Jorge Usón acompañan en el reparto a los protagonistas. Ambientada en un hotel junto al mar en Canarias, también incorpora un retrato sutil de la situación social que viven actualmente las Islas en relación con la inmigración.
«Mi personaje es Amparo Lamar, una mujer que llega a la isla con una idea muy clara en la cabeza… Sin embargo, en dos días, en los que transcurre la acción de la película, su vida cambiará. Hay muchas escenas muy potentes y emotivas, muy fuertes a nivel emocional», declara Ana Belén, quien sostiene que «la película habla de soledades que se encuentran».
En palabras de Seresesky, «todos somos islas en una sociedad que mira sin ver, donde la empatía es un valor en baja, donde creemos que nos separa un abismo de otro, del que no es como nosotros. En esta historia dos seres se encuentran a pesar de las diferencias, de las heridas, de los silencios". "En Islas asistiremos al estallido de dos volcanes que han estado dormidos mucho tiempo», concluye.
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Un diseñador y un patrocinador denuncian irregularidades en la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI
- Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
- Caos y colas kilométricas tras un accidente de tráfico en la GC-1 dirección norte en Las Palmas
- Hacienda lo hace oficial: la Agencia Tributaria permite deducirte hasta 1.350 euros en la Declaración de la Renta con este seguro que tienen miles de contribuyentes canarios
- Los Simpson desembarcan en Las Palmas de Gran Canaria: “La isla parece una rosquilla gigante”