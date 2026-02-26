Canarias rinde homenaje al legado literario de García-Ramos

El homenaje a una vocación que diluyó las fronteras entre el periodismo y la literatura elevando el acervo cultural canario con su talento y compromiso hiló ayer el Acto Institucional por el Día de las Letras Canarias 2026, dedicado a Alfonso García-Ramos (Santa Cruz de Tenerife, 1930 - La Laguna, 1980), en una emotiva gala dirigida por Clapso Producciones en el Espacio La Granja, en Santa Cruz de Tenerife.

Este tradicional homenaje, que este año celebra su 20ª edición, contó con una nutrida asistencia de autoridades de las Islas, encabezada por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con la presencia especial de la hija del homenajeado, Liti García-Ramos.

«20 años después celebramos la pluma y la vocación de Alfonso García-Ramos, perteneciente a esa generación de escritores, nacidos entre 1920 y 1930 cuya obra supuso una renovación de la narrativa canaria y que inspiró a muchos. Político y activista cultural, fue sobretodo un hombre profundamente comprometido con su tiempo y con su tierra», anunció Clavijo en su intervención, en la que hizo un reconocimiento a «los escritores y comunicadores que todavía hoy lideran gran parte de nuestra literatura: Juan Cruz Ruiz; nuestro último Premio Canarias de Literatura, J. J. Armas Marcelo; Fernando Delgado, Víctor Ramírez, Juan Manuel García Ramos, Alberto Omar y Luis León Barreto, entre muchos otros».

Como es tradición en el marco de este homenaje, Clavijo anunció que el Gobierno de Canarias impulsará la reedición de las obras de García-Ramos, además de otros estudios sobre el autor y su legado «porque el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es devolver sus libros a las manos de sus lectores, especialmente los más jóvenes y puedan volver a ser leídos, releídos y comentados», expuso.

«Con estas acciones devolvemos a la vida lo que siempre nos perteneció. Los escritores y los periodistas escriben para ser leídos, solo así se cumple el círculo de la comunicación, cerrado en la intimidad, en el diálogo entre el autor y el lector. Un círculo fértil de la comunicación literaria que nos permite percibir las palabras con las que el autor nos dibuja la realidad común», continuó.

A lo largo del acto se repartieron ejemplares de Prensa y literatura, volumen que recoge fragmentos de la obra literaria y periodística del autor, toda vez que la gala culminó con el estreno absoluto del espectáculo literario Chantecler, seudónimo improvisado, a cargo de Clapso, que pone voz y música a los textos del periodista y escritor tinerfeño, y cuya representación fue además el pistoletazo de salida a una gira que recorrerá varias islas a lo largo de 2026.

Figura destacada en los ámbitos del periodismo, la literatura, la investigación, la docencia y la política, Alfonso García-Ramos creció y desarrolló la mayor parte de su vida en La Laguna, cuyo ambiente académico y cultural marcaría de forma decisiva su trayectoria. En el terreno literario, su trayectoria se enmarca en la generación de narradores que, a partir de los años 50, protagonizó una profunda renovación de la narrativa canaria, con títulos fundamentales como Teneyda, Guad y Tristeza sobre un caballo blanco. En concreto, Guad (1971) está considerada como una de las novelas clave de la posguerra en Canarias.

Rescate y difusión

Con motivo de la celebración del Día de las Letras Canarias 2026 dedicado a Alfonso García-Ramos, el Gobierno de Canarias desarrollará una amplia programación cultural a lo largo de todo el año con el objetivo de rescatar, difundir y acercar la obra y la figura del autor a la ciudadanía de todas las islas. Junto a las citadas iniciativas editoriales se llevarán a cabo reediciones revisadas, corregidas y ampliadas de algunas de sus obras más relevantes, así como diversas acciones culturales y de difusión, entre las que destaca la grabación y publicación de varios pódcast dedicados a la figura y la obra de García-Ramos, a lo que se suma la organización de un ciclo de conferencias -en formato presencial y virtual- centrado en su legado literario e intelectual.