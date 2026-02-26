Dos canarios en el romance de Goya y la duquesa de Alba

El talento de dos canarios se encuentran detrás del éxito del musical Goya, la melodía de una leyenda, que se estrenó el pasado 12 de febrero en el Teatro del Sopho de Antonio Banderas, en Málaga, con el objetivo de conmemorar el bicentenario de la muerte del pintor.

Dos profesionales del Archipiélago en las máximas responsabilidades de este trabajo de la productora Showprime. Por un lado, el grancanario Tom Vega como autor de la música y la idea original. Y, por el otro, el tinerfeño Juan José Afonso, en la dirección artística. Ambos se centran en ofrecer una visión pasional del genio aragonés en 24 canciones interpretadas en directo durante dos horas y media.

Gira por España

El montaje se encuentra en estos momentos en Móstoles, el sábado llegará en San Sebastián de los Reyes, para seguir por el norte de España hasta finales de mayo, pero ya se está organizando la segunda gira hasta la entrada a Madrid. Sin embargo, y aunque no haya fecha aún para Canarias, ambos artistas no pierden la esperanza de que pueda recalar en las capitales canarias. «Sería muy importante sobre todo para Tom Vega», señala Juan José Afonso desde el principio. «Él nació en Las Palmas, pero sus padres lo internaron en una academia de Londres con solo diez años cuando fueron conscientes de su talento y su ilusión es que su primer musical se pueda representar en su tierra».

Dos historias de amor paralelas

La historia cuenta dos historias de amor paralelas. Por un lado, la del propio Goya con la 13ª duquesa de Alba. Y por el otro, la del político Manuel Godoy con la reina María Luisa. Y en esas escenas se ven «a dos personas con las debilidades humanas, pero también con el poder en sus manos», subraya Afonso. Según el director, cuando uno se enfrenta a un trabajo sobre Goya, «piensa en algo duro, muy concentrado en la dificultad, pero nosotros hacemos un Goya luminoso, en el que gran parte de la obra es joven». Un Goya que aborda su idea del amor y la creación. «Para nosotros es el primer gran artista de la historia. Dio un paso más allá porque convirtió al pintor en algo completamente diferente a partir de entonces». Fue un hombre «que trascendió su tiempo porque contó la historia de otra manera, diferente, arriesgada, y todo eso está en nuestra obra».

Un recorrido por su vida

El musical es, por tanto, un recorrido por su vida, «aunque centrada en la parte amorosa vital y no en las desgracias que sufrió», pero donde vemos la dificultad de ser artista y de vivir en los tiempos que le tocó, que fueron terribles, una época de España que todavía estamos sufriendo», asegura.

Para el director, una parte de la calidad del montaje reside en «un elenco de actores magníficos que hace que se vea con facilidad» en el que destacan Javier Godino (Goya), Erika Bleda (Duquesa de Alba), Leo Rivera (Godoy) y Silvia Luchetti (Reina María Luisa), y el que «sales con la sensación de a haber aprendido algo y haber pasado bien». Afonso opina, sobre el argumento, que aunque la historia amorosa con la duquesa de Alba «no está comprobada históricamente, hay indicios de que así fue» y que se verifican analizando los propios cuadros que el genio español realizara de la aristócrata.

Todas las pinturas negras de la Quinta del Sordo

En el montaje también aparecen todas las pinturas negras de su casa en la Quinta del Sordo, «pero no hundimos el dedo en esa parte difícil», aclara, sino en cómo «vivió la vida de una manera muy pasional, con grandes amigos toreros, artistas, músicos, que le rodearon intensamente». El director destaca el tema final Para ganar hay que perder. «Es una parábola de lo que le pasó», señala. «Terminó despreciado por todo el mundo y juzgado por la Inquisición» y fue rescatado muchísimos años después, «pero su profunda soledad, o tristeza por vivir en un mundo y no alinearse con nadie tuvo un coste muy alto en su vida». Todo esto se ve en cómo Goya le daba un trasfondo psicológico a los retratos que hacía definiendo a los personajes sin palabras, a veces claramente ridículo, sobre todo con el infausto Fernando VII «al que conocía muy bien desde muy joven».

Los trabajos más complejos

Tom Vega, por su parte, es el responsable de la música y la dramaturgia, aunque el texto haya recaído en Ignasi Vidal. El músico recuerda cómo con diez años se fue a una escuela de Londres a estudiar piano «con una beca del Cabildo» y tras una época exclusivamente inglesa, ha podido volver a su tierra en ocasiones. El artista reconoce que «los musicales son los trabajos más complejos», pero a partir de este debut confía en encadenar muchos otros. El músico, que ha estado creando canciones para todo tipo de artistas a lo largo de su carrera, también ha cosechado una carrera personal, pero con los años «me he dado cuenta que se me da mejor crear música para otros antes que para mí».

Las piezas del musical van del pop al rock pasando por la orquestación clásica, con algunos temas más cercanos a Disney y otras a realizaciones contemporáneas, y con una banda de cinco músicos que actúa en directo, en donde Vega interpreta el piano, acompañado de un teclista que se encarga de crear los sonidos orquestales, bajo, batería y guitarra eléctrica.

El trabajo de investigación

«Primero hice todo el trabajo de investigación sobre Goya», recuerda el compositor. «Y cuando tuve los personajes fueron ellos los que me cantaron las canciones». En este punto, Vega destaca dos canciones particularmente. Por un lado, la balada de amor entre Goya y la duquesa de Alba, titulada Que se detenga el tiempo, que es el tema más famoso del todo el montaje y que incluso ya está triunfando en las plataformas de internet. Y, por el otro, Yo soy Godoy, que es muy divertido ya que se trata del personaje que aporta la mayor comicidad.

«Realmente la vida de Goya reúne todos los conflictos de la época», puntualiza Vega. «Hay una trama entre su vida personal y una historia política sobre lo que estaba pasando en España con la invasión francesa, la ilustración , la inquisición y las fuerzas del absolutismo español», reflexiona. «Y luego el conflicto personal entre el Goya que es el pintor de la corte y el Goya oscuro que hace obras muy grotescas para el público en general», pero el musical lo hace todo «muy luminoso y entretenido»