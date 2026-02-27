El Cicca revive las claves del arte canario en los últimos 50 años

El risco es el elemento central que preside un recorrido pictórico por los elementos más emblemáticos del paisaje canario en una muestra que ayer se inauguró en el Cicca a través de autores tan destacados como Miró Mainó, Alberto Manrique, José Comas Quesada, Pedro del Castillo Olivares o Juan Betancor. La exposición, que lleva el título de Hacer(se) de tierra. Arquitecturas del arraigo, incluye una selección de 53 piezas procedentes de la colección privada de La Fundación La Caja de Canarias que posee un patrimonio de 1.500 obras, recopiladas desde el año 1970 hasta la pasada década, y que estará abierta al público hasta el 27 de mayo.

Cuadros figurativos y abstractos

Cuadros figurativos y abstractos, en óleo y acuarela, que van desde los años 70 del siglo pasado hasta esta misma década, que representan una muestra completa de algunas de las tendencias artísticas aparecidas en el Archipiélago en los últimos cincuenta años. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 21.00 horas.

Estructurada en tres campos temáticos, el visitante, nada más entrar en la sala, queda atrapado por el colorido y la luminosidad de las obras repartidas en las salas Manolo Millares y Elvireta Escobio de la galería alta. Así, todo empieza con una primera parte muy breve pero no menos interesante, centrada en el paisaje urbano, que lleva el título de Arquitectura icónica, y en la que abundan los colores cálidos aunque plasmados muy tímidamente, pero siempre con un estilo realista, sobrio y austero, para reflejar los edificios más emblemáticos de la parte colonial de Las Palmas de Gran Canaria.

Elementos ya desaparecidos

Cuadros de José Comas Quesada, Valderrama, o Feliciano Ojeda de Urvan se centran en plasmar espacios como la Iglesia de San Francisco de Telde, Triana, la Catedral o el antiguo Club Náutico con elementos ya desaparecidos como el famoso puente que llevaba el nombre del obispo Manuel Verdugo y Abituarría que lo financió.

La segunda parte, algo más extensa, y que ocupa el patio central de la galería, lleva el título de Cumbres y caseríos, y comienza mostrando el aspecto rural, y a su vez más tipista y vivaz de toda la exposición, a través de los logros de Horacio Alonso Cortés, Pedro del Castillo Olivares, Francisco Concepción Pérez, Juan Guerra y Alberto Manrique. Todos ellos se expresan como maestros en reflejar la rigurosidad de la naturaleza volcánica, la aridez de la tierra, junto a elementos como el mar, el viento y la luz, así como lugares emblemáticos que van de las eras a los lagares, pasando por corrales, casas, caseríos, balcones o palmerales. Esta misma segunda parte cambia parcialmente cuando el aficionado se encuentra con las fascinantes obras de Baudillo Miró Mainou, Olimpia Morales Martí, Anatolio Orestes, Victoria Peces Serrano o Francisco Ruiz que expresan los mismos paisajes que los anteriores, pero con un toque más impresionista e impactante.

Callejones, viviendas o balcones

Finalmente, la tercera y última parte, Modernidad y gentrificación, acoge el grueso de toda la muestra exhibiendo la parte más interesante y completa, donde el risco, nacido a comienzos del siglo XVII, con sus colores, callejones, viviendas o balcones y barrios como San Cristóbal y La Isleta, toman casi todo el protagonismo. Esta tercera parte comienza con los paisajes de José Acosta Lorenzo, Nelia Andaluz, o Juan Betancor, que plasman un arte de atmósferas minimalista y de técnicas casi matemáticas, pero que termina en un enorme cuadro sobre el paisaje de la capital grancanaria visto desde el mar con el azul en todos sus tonos.

También en este último tramo, llaman la atención los cuadros de Juan Betancor, Consuelo Reino Sarmiento o Manuel Sánchez, que transmiten una sensación de calma y relax, con colores frío y suaves y ambientes envolventes que se complementan con la visión casi expresionista de Antonio Marco y Manuel Martín Bethencourt, el estilo industrial de Juan Guillermo Manrique de Lara o los cuadros de optimismo contagioso de Vinicio Marcos Trujillo, así como toda una amplia serie de autores que exhiben estilos que van del arte naif al cubismo pasando por el puntillismo, el mismísimo por-art y sorpresa como un bajorrelieve hasta un mapa con un estilo que roza la ilustración del parque San Telmo.

La doble dimensión

Durante la presentación, el vicepresidente de la Fundación, Manuel Lobo, aclaró que el título de la exposición alude a una doble dimensión: por un lado, «el acto de construir un vínculo con el lugar»; por otro, «la manera en que ese vínculo modela la identidad colectiva». Para Lobo, cada pintura e la muestra funciona como un fragmento del territorio y, al mismo tiempo, «como un espacio de resonancia personal donde lo geológico, lo histórico y lo humano se superponen». Por su parte, el director de la Fundación, Fernando Fernández Morales, recordó que parte de la colección se cede habitualmente a instituciones culturales en el marco de convenios de colaboración, subrayando «la vocación de difusión del patrimonio artístico de la entidad». En esta ocasión, señaló, la muestra reúne algunas de las piezas más representativas vinculadas al paisaje urbano y rural de Gran Canaria