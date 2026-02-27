Fernando Álamo & Jiri Dokoupil hibridan y tensionan sus miradas pictóricas en la galería Estampa de Madrid

Como «los dos que se cruzan», como reza el relato del surrealista Óscar Domínguez sobre dos amigos que se encuentra en el centro de la Plaza de la Bastilla, cada día y de forma inexorable, a las cinco y un minuto, en esta historia, los dos que se cruzan en el centro de un mismo lienzo responden a dos nombres propios del mundo del arte: Fernando Álamo (Santa Cruz de Tenerife, 1952) y Jiri Dokoupil (Krnov, República Checa, 1954).

Afincados en Gran Canaria, donde fraguan sus singulares universos plásticos en estudios próximos «junto a un mar que nunca pintan», en palabras del historiador y comisario Carlos Díaz-Bertrana, Álamo y Dokoupil hibridan y tensionan sus lenguajes artísticos en una exposición a cuatro manos, en óleo sobre lienzo, que abrió sus puertas esta semana en la Galería Estampa de Madrid.

Los jardines, flores y explosiones vívidas de Álamo se trenzan con los mundos abisales e ingrávidos de Dokoupil, quienes, desde sus distintos códigos y coordenadas pictóricas, comparten una cualidad hipnótica, inmersiva y envolvente. En otras palabras, una fiesta para los sentidos.

Cuentan que iniciaron este viaje compartido unos años atrás, después de muchos años de amistad, y ya han exhibido una parte de esta confluencia artística en la galería Bibli de Santa Cruz de Tenerife y en la feria Estampa de arte contemporáneo. Esta exposición en la galería madrileña constituye la mayor muestra de la convergencia de dos identidades sólidas forjadas bajo la filosofía del arte que desborda sus límites desde la libertad creativa, el extrañamiento y la emoción.

Viajes de ida y vuelta

Su proceso creativo de pintura dual funciona como un paso de baile: uno comienza el cuadro, el otro lo termina. Cada intervención es sutil y resulta fácil identificar el trazo de cada pintor, si bien la coreografía final presenta una armonía en la intersección de las formas.

«Los cuadros viajan de un estudio al otro y, unas veces empiezo yo y termina Jiri, y otras veces, lo hacemos al revés», explica Fernando Álamo, uno de los artistas más destacados del último medio siglo en las Islas y distinguido con el Premio Canarias de Bellas Artes e Interpretación 2014. «Nuestra poética es radicalmente diferente, pero luego hay puntos en común que intentamos afinar, así que lo que hacemos es una colaboración en la que ponemos en común dos mundos paralelos, que intentamos que se complementen y dialoguen».

Amigos y coetáneos de una misma generación, enmarcada en la etapa postconceptual que encarna la vuelta a la pintura en la década de los 80 del siglo XX, cada uno cultiva su terreno artístico en solitario pero «ocasionalmente, desde hace un par de años», trabajan al alimón para convertir el cuadro en un territorio compartido. «Una correspondencia que Kandinsky proclama y que nuestros artistas exploran, en busca de sintonizar la misma longitud de onda. Intentan seguir la partitura del otro, sin estridencias, en voz baja», describe poéticamente Díaz-Bertrana.

«Nosotros hablamos mucho de pintura y tenemos muchas discursiones técnicas y de formato», revela Álamo. «También nos une que los dos tenemos casi la misma edad, compartimos una amistad desde hace mucho tiempo y no hemos parado de pintar en los últimos años». En este sentido, el pintor sostiene que la constancia y la búsqueda es el lenguaje común que codifica su manera de entender la práctica artística.

Distintas formas de aproximación

El espacio de encuentro que exhiben en Estampa admite distintas formas de aproximación: el espectador puede contemplar sus formas simples y hermosas para su deleite estético, así como tratar de adivinar el punto de origen de las pinceladas, pero también puede deshojar las capas de los cuadros hasta el fondo de sus aguas. En ambos casos, el engarce de las flores, hojas, pompas de jabón, cielos, horizontes y rinocerontes produce una ruptura en el lienzo que, en su ejercicio de mestizaje y juego de espejos, halla su propio centro de gravedad. Lo recomendable es internarse en sus bosques sin brújulas ni mapas.

Con todo, el mismo azar que ambos permiten que irrumpa y abra caminos en sus pinturas, ha querido que Álamo y Dokoupil compartan de manera simultánea una segunda exposición en territorio internacional. Ambos artistas forman parte de una amplia muestra colectiva en la Vilem Kabzan Gallery, en Praga, titulada No size (there are no small paintings), que engloba una selección diversa de obras en pequeño formato bajo la premisa de «explorar y celebrar el poder de la pintura en una escala íntima». «En una era donde el arte a menudo busca abrumar al espectador con dimensiones monumentales y tecnologías digitales, volvemos a la esencia de la expresión visual, recoge el statement de la muestra.

En esta exposición, Dokoupil, quien atesora una larga trayectoria artística con numerosas muestras individuales en galerías y museos de todo el mundo, exhibe una selección de obras creadas con una técnica pictórica que inventó el propio artista checo y que sigue perfeccionando desde hace más de tres décadas, y que expuso recientemente en el centro de arte La Regenta, en Las Palmas de Gran Canaria, bajo el título Dokoupil: pintura abstracta.

Esta misma muestra, comisariada por Díaz-Bertrana, se inauguró ayer en la Sala Cabrera Pinto de La Laguna y el próximo 14 de marzo se celebrará un acto especial coincidiendo con la visita de Dokoupil a esta sala del Gobierno de Canarias. Por su parte, Fernando Álamo protagoniza una acción en la galería Bibli el próximo 13 de marzo, basada en una experiencia artística que puso en el mundo hace nada menos que 50 años.