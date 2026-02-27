Falleciemiento
Muere a los 62 años Bobby J. Brown, actor de 'The Wire', en un trágico incendio
El intérprete falleció por inhalación de humo tras quedar atrapado en un fuego en un granero
Carlos Merenciano
El actor Bobby J. Brown, conocido por su papel en 'The Wire', ha fallecido a los 62 años tras un incendio accidental en un granero. La noticia ha sido adelantada por el medio estadounidense TMZ, que ha detallado las circunstancias del suceso.
Según ha informado el citado medio, Brown murió el pasado martes por inhalación de humo, lo que hace pensar a la familia que no sufrió las graves quemaduras provocadas por el fuego. La oficina del médico forense jefe de Maryland confirmó a TMZ que la causa oficial de la muerte fue “lesión térmica difusa e inhalación de humo”, y que se ha determinado como accidente.
De acuerdo con la información, el incendio se originó después de que el actor entrara en el granero para arrancar un vehículo con pinzas. Minutos más tarde, pidió un extintor a un familiar, pero cuando lograron llegar al lugar, el edificio ya estaba envuelto en llamas. Su esposa sufrió quemaduras graves al intentar rescatarlo.
Además de su participación en ‘The Wire’, Brown tuvo papeles destacados en series como ‘Law & Order: SVU’ y ‘We Own This City’. Su representante, Albert Bramante, declaró a TMZ: "Estoy disgustado y triste. Era un gran actor y una excelente persona. Estaba totalmente dedicado a su arte y fue un placer trabajar con él". La familia prepara ahora un servicio funeral para despedir al actor, que era testigo de Jehová.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Una DANA se descuelga sobre Canarias: estas serán las horas con lluvias más intensas
- Marc Anthony ya está en la isla para el concierto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria
- Los canarios que viajen al Reino Unido desde pasado mañana deberán presentar este nuevo documento obligatorio en la frontera británica
- Misa masiva y visita a Arguineguín: las paradas del papa en Gran Canaria
- DIRECTO | La DANA activa la alerta naranja en Canarias por fuerte temporal y deja viento de hasta 100 km/h
- El Gobierno de Canarias amplía los avisos por la DANA: las tormentas se suman al oleaje, viento, lluvia, calima y nieve
- Qué beneficio reciben los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria que usan el quinto contenedor marrón