Preciosismo vacuo

Volvía a la temporada de abono de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) el celebrado pianista Rudolf Buchbinder. Después de su aséptico Brahms y un genial Beethoven, nos ofrecía ahora un monográfico Mozart con sus más célebres conciertos, dirigiendo él mismo desde la banqueta de su instrumento en otro alarde del músico austríaco.

Como concepto musical, el fiel tradicionalismo al que se adscribe Buchbinder nos muestra un Mozart con poca variedad de tocco y fiando a un preciosista perlado la sonoridad general de estas extraordinarias obras que, repetidas por tres en una sola sesión, resulta bastante monótono. El pianista tampoco es muy imaginativo en recursos expresivos, por lo que su Mozart acusa una liviandad a veces exasperante, así como una falta de contrastes que hicieron de la música del salzburgués - muy bien ejecutada en lo técnico - un bello fresco decorativo.

Estos «debes» también los acusó su visión como director, con una cumplidora OFGC, pero sin relieves, sin acentos, sin salir de una amabilidad galante, amén de un trabajo en los diálogos con maderas de puntual complicidad, pero falto en general de perfilado y fraseo; en suma, sin latido.

Con estas característicos, el último de los Conciertos, el nº 27, interpretado en la primera parte, acusó falta de pulsión, de los claroscuros que aparecen en el Allegro inicial - qué falta de emoción en el cambio a sí menor del desarrollo - o la serena belleza del Larghetto, de exposición tan objetiva como fría. Le faltó humor al 6/8 final, muy en dedos, pero excesivamente amable.

Con la asombrosa digitación que conserva el pianista austríaco no podía menos que destacar en el nº 21 que abría la segunda parte. El primer movimiento, animado a través de un virtuosismo de buena ley, supo contrastar la exposición y el segundo tema - siguen sonando tan originales los arpegios disonantes que presentan este segundo tema- con caracteres y colores bien diferenciados, coronando con una cadenza muy bien armada en lo armónico. Fue lo mejor de la noche junto al célebre Andante, que se elevó cristalino y melancólico. El Vivace siguiente tuvo certeras dosis de virtuosismo, emoción y un atractivo arrebato.

El Concierto nº 20 plantea una batalla dramática propiciada por la tonalidad -con ecos de Don Giovanni- de alto voltaje, que Buchbinder domó quitando incisividad y dando contornos muy redondeados pero faltos de esa teatralidad que imprimió no hace mucho Pinnock, en el mismo ciclo de la OFGC.

Volvió la gracilidad de los movimientos lentos de la noche: poco lirismo y transcendencia, y el virtuosismo ya algo más pesado en dedos del Rondó final, porque el esfuerzo, al igual que en Beethoven el año pasado, se nota. Al menos hubo una cierta vigorosidad en el impulso contrastada con la amabilidad expositiva.

Noticias relacionadas

Muy buenas las notas al programa - solo descargables - de García del Busto para entender y escuchar la importancia y el genio de estas obras en la historia de la música. Como estamos ante obras incontestablemente geniales, el público disfrutó y saludó con fervor la tradición interpretativa de Rudolf Buchbinder.