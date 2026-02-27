Raül Refree & Niño de Elche y Pleito se suman al Monopol Music

El Monopol Music Festival (MMF), que celebra su 12ª edición del 8 al 12 de abril próximos en distintos espacios de Las Palmas de Gran Canaria, explora nuevas propuestas sonoras en su programación musical con la incorporación al cartel artístico del primer trabajo discográfico conjunto de Raül Refree y Niño de Elche, el disco Cru+es, editado en octubre del pasado año y que se podrá descubrir en directo por primera vez en Canarias de la mano del festival; y con Pleito, el proyecto en solitario de la saxofonista grancanaria Alba Gil Aceytuno, que editaba el pasado noviembre su álbum de debut con el título de loscoloresdelaspiedras, con el sello discográfico lanzaroteño Malpaís Records.

Se trata de dos proyectos musicales de experimentación, en los que se cruzan lenguajes y emociones, y con los que el MMF se posiciona nuevamente como festival de referencia de las nuevas tendencias musicales fuera del mainstream y del descubrimiento musical y cultural en general.

Los conciertos de Pleito y Raül Refree y Niño de Elche tendrán lugar en la jornada de clausura, el domingo 12 de abril, a las 19.00 horas, en el Teatro Guiniguada, uno de los espacios culturales de Las Palmas de Gran Canaria que esta edición se estrena como sede del MMF y que acoge buena parte de la programación musical y de proyección de documentales. Las entradas ya están a la venta en la página web del Teatro Guiniguada.

Con la incorporación de Raül Refree y Niño de Elche y Pleito a la edición de 2026, el festival grancanario corona una oferta musical que tiene además de protagonistas a Samantha Hudson, Alizzz y Lajalada, primeros artistas anunciados por la organización.

Samantha Hudson y Alizzz actúan el sábado 11 de abril en el escenario de la trasera del Parque Santa Catalina, a partir de las 19.00 horas, en el día grande del MMF, junto a otros artistas que la organización anunciará en los próximos días.

En cuanto a las nuevas incorporaciones, tras cinco años explorando en directo la exaltación amorosa y espiritual en una propuesta, Ecstasis, que ha recorrido el mundo entendiendo la música como vehículo de abstracción suprema, Raül Refree y Niño de Elche han publicado su primer álbum conjunto, Cru+es. El productor, cantante, músico y compositor barcelonés y el cantaor que navega entre géneros van de la mano en este proyecto que trae a la capital grancanaria el MMF 2026. Dos artistas de enorme calado que confluyen expandiendo los límites de la canción desde la electrónica y apelando a una idea trascendental de la existencia.

Alba Gil Aceytuno

Por su parte, Pleito es el proyecto en solitario de la artista grancanaria Alba Gil Aceytuno, saxofonista y compositora que ha formado parte de bandas como Aguayro, Arube, Rupatrupa y Zumurrud. Fusionando folktrónica, música experimental, jazz contemporáneo y canción de autor, Pleito es una firme apuesta por reimaginar la música folclórica canaria, reviviendo melodías e instrumentos tradicionales para forjar nuevas conexiones con la identidad cultural del archipiélago.

El disco de debut de Pleito loscoloresdelaspiedras (2025) se sitúa a la vanguardia de la nueva escena musical canaria. Grabado y mezclado en La Caterva (Telde) por Jose A. López y masterizado en Buenos Aires por Sr. Warrior, el álbum cuenta con dos destacadas colaboraciones de la escena musical canaria: Bélen Álvarez, Lajalada, en aulagadelpolvorín y Fajardo en tangoherreño.

Inspirada por artistas como Juana Molina, Fajardo, Extremoduro, Juana Aguirre y Colin Stetson, Alba Gil Aceytuno crea un mundo sonoro único, donde el flujo trance de la respiración circular se encuentra con letras profundamente introspectivas y un espíritu crudo de desafío. En el escenario, Alba se apoya únicamente en su saxofón, voz, efectos, percusión canaria y loops, llevando los límites del sonido y la emoción más allá con una actuación audaz e hipnótica.