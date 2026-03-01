‘Prohibido escuchar’, el miedo que coloniza memoria y territorio

¿Se puede evitar que la violencia se escuche? ¿Pueden silenciarse los cuerpos y la memoria normalizando el miedo y colonizando ideológicamente el territorio mediante el terror?

La propuesta artística Prohibido escuchar, que plantean las dos artistas Rosa P. Almeida y Anarcos (Ana Rivero Arcos) -a la que se suma Pedro Déniz en calidad de artista invitado- y que se inaugura el día 5 de marzo, a las 19.00 horas, en la sala de exposiciones del Centro de Artes Plásticas del Cabildo grancanario, pretende despejar algunos de estos interrogantes explorando la memoria histórica de Gran Canaria a través de la oralidad, el archivo audiovisual y la experiencia sensorial. Así, la entrega presenta al público un conjunto que obras y piezas que comprende arte sonoro, fotografía, instalación, vídeo y arte de acción.

Según explican las dos protagonistas de esta singular exposición que podrá contemplarse hasta el próximo 10 de abril, su punto de partida parte del testimonio de Carmen Sánchez, abuela de Rosa P. Almeida, que en el año 1997 registró en cintas VHS los testimonios de la anciana en los que recuerda cómo, en marzo de 1937, al acudir a la misa de alba en la Basílica de Arucas, los guardias desviaban a las transeúntes para que no se escucharan los gritos de quienes eran torturados en los sótanos de una casa señorial próxima al templo.

Ese gesto (desviar el tránsito, aislar el sonido, ocultar el horror) que sintetiza, según los artistas, una estrategia represiva más amplia: hacer que la violencia no se escuche, viene a articular el discurso de la muestra. Desde el año 2019, Anarcos y Rosa P. Almeida trabajan conjuntamente en la experimentación sonora, audiovisual y de acción en torno a esa memoria, realizando nuevas grabaciones y estableciendo relaciones entre el registro, el recuerdo, los relatos familiares y el esfuerzo por aceptar nuestro pasado.

Prohibido escuchar está planteado como un recorrido plástico y conceptual que evoca la memoria, y el espacio y características de la sala de exposiciones del Centro de Artes Plásticas contribuye a que los creadores hayan podido explotar convenientemente sus propósitos.

Rosa P. Almeida (1974) es artista y directora de la trilogía cinematográfica compuesta por Martes de Carnaval, Las puertas del tiempo y La niña en el espacio, entre otros muchos trabajos. Tiene una mirada y una escucha disidente en torno a la memoria, la muerte y la representación simbólica de los cuerpos.

Por su parte, el trabajo de Anarcos (Ana Rivero Arcos) se abre en los últimos años de su proceso creativo a lenguajes y disciplinas como la performance, la imagen en movimiento y el sonido. En proyectos como La Cosmonauta o Aperitivos sonoros, investiga, desde lo cotidiano, cuestiones relacionadas con la identidad, la comunicación y la relación entre el cuerpo y el entorno.

Finalmente, el artista interdisciplinar invitado, Pedro Déniz, ha venido desde los años 90 desplegando su práctica artística alrededor de lo objetual, la instalación, la fotografía y el vídeo, con un desarrollo centrado en la performance-art, la poesía visual y el diseño gráfico.

Déniz será el encargado de ofrecer una visita guiada el día 24 de marzo, a las 17.30 horas, en la que avanzará al público cuál ha sido la metodología de trabajo que ha guiado a los artistas para levantar la propuesta de Prohibido escuchar, además de impartir, el día 26 de marzo, a las 17.30 horas, un taller en el que propondrá experimentar con esta lógica de superposición mediante dinámicas de escucha, acción, impresión y transferencia de palabras.