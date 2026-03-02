El buen mentiroso

Escribir buenos cuentos no está al alcance de cualquiera. Ya dijo Cortázar, en su legendaria intervención en La Casa de las Américas que la bondad o la maldad literarias de un cuento no se encontraban en el tema que tratase sino en la capacidad de mantener la tensión entre lo narrado y su lectura. Vida y expresión escrita libran una batalla fraternal y el resultado de esa batalla es el cuento mismo, una síntesis viviente a la vez que una vida sintetizada. Y lugar en el que se resuelve el conflicto es el de la lectura. Solo a través del acto lector, ese choque o batalla como la llama Cortázar, tiene solución. La expresión escrita no tiene razón de ser si no es para ser leída. En esto, el cuento, es similar a toda obra literaria. Se escribe para ser leído. Y si se escriben cuentos es para que se lean. Por supuesto que no todo lo que se escribe es digno de lectura. En unos casos será la carga ideológica del autor quién impida la lectura y la mayor de las veces será el propio fracaso del escritor para mantener la tensión literaria entre lo que quiere expresar (la vida) y lo que expresa (la expresión escrita). El micro relato de Monterroso se basa en eso: la tensión que produce que al despertar el dinosaurio siga ahí. Otro menos hábil hubiese reforzado esa tensión con expresiones como: el puto dinosaurio, el maldito dinosauro. Monterroso no lo hace porque sabe que la agonía del despertar y encontrar al monstruo es suficiente para que el cuento nos afecte: provoque en nosotros el desasosiego del protagonista.

En estos cuentos Sánchez de la O parece seguir, a su manera, lo dicho por esos autores. Busca en algún momento el desasosiego en nosotros y a veces proyecta lo que podría entenderse por calma, paz, pero nos deja cierta inquietud como en el que abre la colección, Agradecido, relato corto que en una primera lectura nos cuenta como un perro llegó a la familia pero que en realidad puede transponerse a la relación entre las personas. Los motivos por los que agradecemos o por los que confundimos agradecimiento con cariño. ¿Nos quiere el perro acogido por nosotros, o simplemente nos agradece que lo hayamos acogido? No crean ustedes que el asunto es menor; anda por la literatura española desde aquél alegato de Marcela en el Quijote defendiendo que no estaba obligada a amar quién la ama. ¿Estamos obligados a querer al perro que acogemos, por motivos altruistas de pena muchas veces, o simplemente a alimentarlo y cuidarlo por la responsabilidad asumida? Ética y amor andan de la mano muchas veces.

En realidad nos cuenta dos historias. La de la familia que acoge al perro y se ve en la obligación de quererlo y la del propio perro que con sus muestras de afecto agradece la acogida. ¿Cuál de las dos historias es la importante? Se diría que el relato funciona como un ejemplo de la teoría del iceberg de Hemingway que nos recordaba Piglia en su Tesis sobre el cuento: lo más importante nunca se cuenta. El cuento se escribe para hacer aparecer artificialmente lo que estaba oculto: la relación entre la acogida, el amor y el agradecimiento. Sánchez de la O consigue mostrarnos una experiencia única, desconocida, oculta hasta que él la escribe. Una verdad secreta, algo cotidiano desconocido por nosotros y escondido en la rutina, la normalidad. De esta forma se acerca lo real maravilloso, deja el relato abierto para que nosotros mismos lo terminemos. Este acercamiento a lo real maravilloso acerca la obra de Sánchez de la O con la del propio Cortázar y su búsqueda de lo extraordinario en lo ordinario.

Sánchez no olvida lo que decía Anderson Imbert: el cuento es en sí una objetiva estructura de símbolos. Dominar esa estructura, seleccionar los símbolos en busca es brevedad que define el cuento, siempre con la libertad que permite la forma del cuento, sabiendo que las interferencias e interrupciones, consiga, durante menos de una hora, el arte de producir un efecto único. Una frase inicial que no tienda a ese efecto final es ya un fracaso, decía Poe y nos recuerda Anderson Imbert. El cuento responde a un designio preestablecido, y cada palabra prefigura el diseño total. Que el comienzo de la acción esté lo más cerca posible de su final es una característica espontánea en el cuento. Algo que lo define.

Según la clasificación de Lauro Zavala en su ensayo El cuento ultra corto bajo el microscopio, Sánchez de la O escribe cuentos cortos, de menos de dos mil palabras, muy cortos (menos de mil) o ultracortos (menos de quinientas). Esta última clase incluiría los famosos micros relatos que tan de moda se han puesto, muchas veces simples epigramas mal escritos. No es el caso del autor que nos ocupa, domina la técnica por la que escoge las palabras y los acontecimientos que serán significativos en su relato y le permiten actuar sobre el lector, dejando ese fermento que nos lleva a imaginar sobre lo leído y, a veces, a proyectar nuestra inteligencia y sensibilidad más allá de lo narrado, más allá de la propia anécdota; un buen ejemplo lo encontramos entre otros en Hasta el jueves próximo. Solo al final sabemos que es una visita carcelaria, la historia secreta, la segunda historia reivindicada por Piglia en sus Tesis ya citadas aparece aquí de nuevo y nos deja los interrogantes de la desazón: ¿por qué está la mujer encarcelada? ¿Qué hizo?, etc. Igual ocurre con los cuentos La ventana mal cerrada, El deseo de todos los días o El perdón, por solo citar algunos. Las historias, aún en su crudeza, especialmente el primero que nombramos, quedan abiertas, a la espera que el lector las complete, que las ilumine a partir de sus propias experiencias y conocimientos.

Por eso, por el dominio de la técnica y del arte de narrar, nos atrevemos a sugerirles que lean esta colección de Pancho Sánchez de la O. No lo hagan de golpe pues el efecto y la intensidad de los cuentos, en todos los libros de cuentos, se diluyen cuando los leemos sin pausa, uno tras otro. La lectura de un libro de relatos impone pausas para poder distinguir los tonos y los temas y evitar que la excelencia de uno borre la del siguiente. Y créanme cuando les digo que muchos de los cuentos de este libro son excelentes.