‘Los cuernos de Don Friolera’ aterriza en Gran Canaria con ocho nominaciones a los Premios Max

El montaje, dirigido por Ainhoa Amestoy, está protagonizado por Miguel Hermoso, Armando del Río, Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero, José Bustos, Miguel Cubero e Iballa Rodríguez, y cuenta con ocho nominaciones a los Premios Max 2026, entre ellas Mejor Espectáculo, Mejor Adaptación, Mejor Dirección, Mejor Espacio Escénico, Mejor Vestuario, Mejor Actriz (Lidia Otón) y Mejor Elenco.

La producción, impulsada por Teatros del Canal y la Comunidad de Madrid, llega a Las Palmas de Gran Canaria dentro de su gira nacional tras el éxito cosechado en Madrid y su paso por distintos escenarios del país. Forma parte del Programa Platea, consolidando la apuesta del Pérez Galdós por acercar al público grancanario algunas de las propuestas más destacadas del teatro nacional.

Un clásico del esperpento con mirada contemporánea

‘Los cuernos de Don Friolera’, pieza esencial del esperpento e integrada en la trilogía Martes de Carnaval, ofrece una visión ácida y grotesca de una sociedad dominada por la honra, la apariencia y el juicio colectivo. Valle-Inclán construye un retrato implacable de los códigos sociales y morales que conducen a la violencia, utilizando la deformación y el humor negro como herramientas críticas.

Los cuernos de don Friolera / LP/DLP

La trama sigue al teniente Friolera, quien, tras recibir un anónimo que cuestiona la fidelidad de su esposa, se ve arrastrado por los celos, la presión social y la obsesión por el honor. El rumor y el miedo al qué dirán desencadenan una tragedia que, más de un siglo después, mantiene una inquietante actualidad.

En esta versión, la dirección de Amestoy subraya la conexión con problemáticas contemporáneas como la desinformación, la violencia estructural y la rigidez de los modelos de masculinidad. El esperpento funciona como un espejo deformante que revela contradicciones y miserias colectivas sin perder la potencia estética del original.

Cartel Los cuernos de Don Friolera / LP/DLP

Una de las producciones más destacadas de la temporada

Tras su estreno en los Teatros del Canal, donde obtuvo una excelente acogida de público y crítica, el montaje continúa su recorrido consolidándose como una de las propuestas más relevantes de la temporada 2025-2026.

Con esta programación, el Teatro Pérez Galdós reafirma su compromiso con la difusión de los grandes textos del repertorio español a través de montajes contemporáneos capaces de dialogar con el presente.

Noticias relacionadas

Las entradas pueden adquirirse en la página web del teatro, así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus (de lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 horas) y en la del propio Teatro Pérez Galdós (de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 horas).