‘Los cuernos de Don Friolera’, de Valle-Inclán: el plan para este viernes en el Teatro Pérez Galdós

Una adaptación contemporánea de una de las grandes obras del teatro español: Los cuernos de Don Friolera, de Ramón María del Valle-Inclán, dirigida por Ainhoa Amestoy, sube el telón del Teatro Pérez Galdós, en una única función, el próximo viernes 6 de marzo. La producción, impulsada por Teatros del Canal y la Comunidad de Madrid llega a Las Palmas de Gran Canaria dentro de su gira nacional tras el éxito de su estreno en Madrid y su paso por diversos teatros del país.

La obra, considerada por la crítica especializada como uno de los mejores montajes teatrales del pasado 2025, es otra apuesta del Teatro Pérez Galdós por traer a Gran Canaria lo mejor del teatro nacional a su escenario a través del Programa Platea.

Considerada una de las piezas esenciales del esperpento y perteneciente a la trilogía Martes de Carnaval, la obra ofrece una mirada ácida, grotesca y profundamente crítica sobre una sociedad dominada por el honor, la apariencia y el peso del juicio colectivo. Valle-Inclán construye, a través de la deformación y el humor negro, un retrato implacable de las estructuras sociales y morales que conducen a la violencia.

La historia sigue al teniente Friolera, quien, tras recibir un aviso anónimo que pone en duda la fidelidad de su esposa, se ve atrapado en una espiral de celos, presión social y obsesión por la honra. El rumor, el miedo al qué dirán y la rigidez de los códigos de masculinidad y honor desencadenan una tragedia que, más de un siglo después, mantiene una inquietante vigencia. En esta versión, el montaje subraya la conexión con problemáticas contemporáneas como la desinformación o la violencia estructural.

La propuesta escénica de Ainhoa Amestoy apuesta por una lectura actual sin renunciar al espíritu original del autor. El esperpento funciona aquí como un espejo deformante que revela las contradicciones y miserias de la sociedad,

El montaje cuenta con un elenco de primer nivel formado por Miguel Hermoso, Armando del Río, Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero, José Bustos, Miguel Cubero e Iballa Rodríguez, que dan vida a los múltiples personajes de esta tragicomedia coral, que transitan durante la representación entre el humor, la sátira y el drama

Tras su estreno en los Teatros del Canal de Madrid, donde obtuvo una excelente acogida de público y crítica, la producción continúa su recorrido por el circuito nacional consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la temporada teatral.

Con la programación de Los cuernos de Don Friolera, el Teatro Pérez Galdós reafirma su compromiso con la difusión de los grandes textos del repertorio español a través de montajes contemporáneos que acercan los clásicos al público actual. Una oportunidad para redescubrir el universo valleinclanesco en toda su fuerza, vigencia y capacidad crítica.

Noticias relacionadas

Las localidades pueden adquirirse a través de la página www.teatropérezgaldós.es, así como en la taquilla del Auditorio Alfredo Kraus, de 16.00 a 21.00 horas de lunes a viernes, y en la taquilla del Teatro Pérez Galdós, de 10.00 a 13.00 horas, también de lunes a viernes.