‘La fragua de la amistad’ revela la estrecha relación personal entre Martín Chirino y Rafael Monagas

El libro ‘La fragua de la amistad’, que recoge la estrecha relación personal y creativa entre el escultor Martín Chirino y el pintor Rafael Monagas, será presentado el próximo martes 3 de marzo en Gran Canaria, y el jueves 5 en Madrid, en sendos actos organizados por Cultura del Gobierno de Canarias. Monagas fue colaborador necesario y amigo cercano de Chirino, apoyándole en la forja del hierro y compartiendo un profundo proceso creativo que enriqueció sus respectivas visiones artísticas.

Así lo refleja esta publicación editada por Antonio Puente, con ensayos firmados por Nilo Palenzuela, Javier Durán, Sonia Mauricio, Christian J. Perazzone, Idalmy González y Antonio Puente, en los que se desgrana una relación que se inició en los años 80 en el taller de Morata de Tajuña (Madrid).

La presentación tendrá lugar el martes 3 de marzo, a las 19.00 horas en el Centro de Arte La Regenta, en Gran Canaria, en un acto que contará con la intervención del viceconsejero de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez; el artista Rafael Monagas, y el editor Antonio Puente. Dos días más tarde, el jueves 5, a las 18.30 horas, habrá también una presentación en la sede de la Delegación de Gobierno en Madrid, con la asistencia de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín.

Las Conversaciones y ‘Las aristas de la espiral’

El libro consta de dos partes, una centrada en ‘Las Conversaciones’ con el pintor y un ensayo sobre su obra, a cargo del periodista y escritor Antonio Puente; y otra integrada por un conjunto de artículos de diversos especialistas sobre el escultor, bajo el título común de ‘Las aristas de la espiral’, coordinados, asimismo, por Puente, autor también del epílogo sobre Chirino.

Esta iniciativa surge con motivo del centenario del nacimiento de Martín Chirino (Las Palmas de Gran Canaria, 1925 – Madrid, 2019), con el apoyo de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias.

Tras la publicación de ‘La memoria esculpida’ (Galaxia Gutenberg, 2019), fruto de las conversaciones mantenidas por Chirino con Antonio Puente, el nuevo libro plantea un doble objetivo: abundar en la figura del escultor desde distintas perspectivas, que, hasta la fecha no han sido unitariamente recogidas; y en la figura del pintor Rafael Monagas (San Mateo, Gran Canaria, 1947), uno de los principales representantes de la llamada Generación del 70, además de máximo colaborador en la fragua de Chirino.

Cuatro décadas de amistad y trabajo conjunto

Por espacio de más de cuarenta años, desde mediados de los años setenta hasta la muerte de Martín Chirino en 2019, compartieron el taller de la residencia del escultor en Madrid, primero en San Sebastián de los Reyes, al norte de la capital (de 1976 a 1996) y luego en Morata de Tajuña, al sureste (desde 1996 a 2019). Además de Antonio Puente (que ha sido director de Comunicación tanto del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) como de la Fundación Martín Chirino) participan en el volumen la profesora de la ULPGC Sonia Mauricio; la Historiadora del Arte Idalmy González; el Catedrático de Literatura de la ULL y crítico Nilo Palenzuela, el periodista cultural Javier Durán y el Historiador del Arte Christian J. Perazzone

Rafael Monagas (San Mateo, Gran Canaria, 1947)

Dispone de una dilatada trayectoria que comenzó su andadura a principios de la década de los setenta con una exposición individual en el Museo Casa Colón de Las Palmas y con una colectiva en el Colegio Mayor de San Fernando en La Laguna. A partir de entonces su producción artística se muestra no sólo en el archipiélago y la Península, sino que traspasa las fronteras de nuestro país para exponer en el Berlín Art Center, en el Instituto Cervantes de París, en el Museo Nacional de Guinea Ecuatorial y en el Museo de la Resistencia Salvador Allende de Santiago de Chile, entre otros.

Colaborador directo y asistente personal de Chirino durante más de cuatro décadas, comenzó su trabajo junto a él en los años 80, en el taller que el escultor tenía en Morata de Tajuña (Madrid). Pintor de alma contemplativa, la obra de Monagas se nutre de la memoria y del paisaje cambiante de la vega que lo vio nacer. Su lenguaje pictórico, íntimo y profundamente introspectivo, se aleja del metal para adentrarse en la luz, el color y la evocación.

La relación entre ambos artistas fue estrecha, tanto en lo personal como en lo creativo. Aunque Monagas desarrolló una voz propia en el mundo de la pintura, su convivencia con Chirino lo enriqueció profundamente, aportándole nuevas dimensiones en su manera de concebir el espacio, el arte y el proceso creativo.

Antonio Puente (Las Palmas de Gran Canaria, 1961)

Es doctor en Islas Atlánticas, sociólogo, escritor, crítico y periodista cultural. Ha sido director de Comunicación tanto del CAAM como de la Fundación Chirino, y es autor, entre otros ensayos, de La memoria esculpida (Galaxia Gutenberg), la autobiografía conversada del escultor. Colaborador habitual de las páginas de Cultura del Grupo Editorial Prensa Ibérica y de La Provincia de Las Palmas y El Día de Tenerife, es también autor de seis libros de poesía, entre ellos Contrazul, accésit del Premio Ciudad de Las Palmas y Sofá de arena, Premio Pedro García Cabrera.