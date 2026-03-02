'Paralelo Aca 28', el programa que se centra en mujeres y esclavitud en Canarias que aterriza en la Casa de Colón

La doctora e investigadora Claudia Stella Geremia lleva años investigando sobre la esclavitud y las prácticas rituales de las mujeres acusadas de hechicería y brujería en Canarias. A través de los testimonios de los juicios de la Inquisición española, ha podido reconstruir las prácticas de las mujeres esclavizadas que poblaban el Archipiélago entre los siglos XVI y XVIII. Estos conocimientos aterrizan este miércoles 4 de marzo a las 19.30 horas en la Casa de Colón en una conferencia para todo el público que se celebra en el marco del programa Paralelo África Canarias América (ACA) 28. Mujeres esclavizadas.

Antes de la conferencia de Geremia, le tocará el turno al catedrático emérito de Historia Moderna de la ULPGC, Manuel Lobo Cabrera, que a las 18.30 impartirá una charla bajo el título La esclavitud en Canarias.

La investigadora ahondará en su ponencia en cómo «estas mujeres cuentan en el juicio, en primera persona, el viaje que desde África les trajo a Gran Canaria», juicios en los que daban detalles de su biografía personal y familiar: «El inquisidor preguntaba toda esta información, por lo que tenemos datos biográficos y culturales de estas mujeres que venían denunciadas porque hacían curaciones, quitaban el mal de ojo, el dolor de panza, el dolor de cabeza y construían amuletos y talismanes, sobre todo para evitar el maltrato sobre las mujeres», explica.

La doctora especializada en historia moderna también pone el foco en la «mezcla triangular» de prácticas y creencias que confluía en estas mujeres. «Podemos hablar de afrocatolicismo. Uno de los amuletos que ellas reconstruían aquí, el grigrís, lo hacían poniendo dentro elementos de la cristiandad. Es una mezcla fuerte, y no solo con el catolicismo, sino con la cultura y religión que había en Canarias antes de la conquista. Usaban sangre de drago, gofio, gánigo…, era una mezcla con lo que hay de europeos, lo que queda del amazig y con África Occidental», relata la investigadora.

Otra prueba de esta amalgama de culturas, es la costumbre que tenían las mujeres esclavizadas de rezar la oración de Santa Marta, «una de las figuras más poderosas e importantes» para ellas, en palabras de Geremia. «Tenemos información sobre el círculo de esta práctica ritual y cultural de las mujeres entre las ocho islas, por eso también voy a tocar el tema del destierro. Era una de las medidas que los inquisidores usaban para alejarlas del sitio en el que se encontraban, así que vamos a ver cómo estas mujeres se movían entre las Islas», añade.

Más actividades

Tras las mencionadas conferencias de este 4 de marzo, el programa continuará el miércoles 11 de marzo con la mesa redonda Esclavitud en tránsito. La historia y sus efectos en la sociedad actual, un espacio de diálogo que reunirá a la artista Biselé, la narradora Sonsoles Alterachs Bonaí, el historiador Francisco Cabrera y a Diego Flores, del colectivo Axis Mundi.

La sesión abordará cómo la herencia de la esclavitud y el racismo sigue influyendo en la cultura contemporánea, subrayando la necesidad de entender este fenómeno no como un episodio cerrado del pasado, sino como una realidad con consecuencias vigentes.

El miércoles 18 de marzo tendrán lugar dos nuevas conferencias: Experiencia rioplatense de las esclavizadas africanas en América y España, a cargo de Jean Arsène Yao, y Las amazonas de Dahomey: la realidad histórica detrás del mito, impartida por el historiador Dagauh Komenan, especialista en Relaciones Hispano-Africanas. Ambas intervenciones ampliarán la mirada del ciclo hacia otros contextos geográficos y procesos históricos vinculados a la diáspora africana, profundizando en el papel de las mujeres esclavizadas y en las narrativas que han marcado su memoria.

La programación se completará el lunes 23 de marzo con el taller creativo Lo que duele, lo que toca, lo que hiere, dirigido, de nuevo, por la artista Biselé, una propuesta participativa que invita a transformar la memoria del dolor en expresión artística.

El jueves 26 de marzo, la programación se completa con la proyección del cortometraje Reverrever (2024), donde «los fantasmas de las comunidades esclavizadas en Canarias emergen para manifestarse en un espacio donde la vida y la muerte se diluyen», tal y como indica la sinopsis, y Gurumbé. Canciones de tu memoria negra (2016), un documental musical que rescata del olvido la historia de la esclavitud en el sur de la Península, resaltando el protagonismo que los africanos llevados a España y Portugal para ser vendidos como esclavos tuvieron en su historia y su cultura.

Con este conjunto de actividades -que combina reflexión académica, creación artística y cine- el proyecto Paralelo ACA 28 reafirma su carácter interdisciplinar y su apuesta por rescatar la memoria histórica de la esclavitud y analizar su impacto en la sociedad actual, especialmente en relación con las mujeres.