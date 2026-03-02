La plataforma Sonora 2026 bate todos los récords con 195 proyectos a concurso

Sonora, la plataforma de promoción de la escena musical de Canarias, marca un nuevo hito histórico al superar con creces todos los registros de inscripción alcanzados hasta la fecha, con 195 propuestas presentadas a concurso.

Los 195 inscritos en Sonora 2026 reflejan el dinamismo actual de la escena musical en el Archipiélago, así como la confianza de artistas y creadores en este certamen musical, que ofrece visibilidad, proyección profesional y oportunidades reales de crecimiento artístico. Se trata de un aumento del 51,16% respecto a las tres últimas convocatorias, que también fueron de récord, y que suponen la consolidación del concurso Sonora, que el año que viene cumple 20 años, como el más participado y de mayor arraigo en Canarias.

De las 195 propuestas presentadas al concurso, el 60% son de GC, el 26,5% de Tenerife, el 8,2% de Lanzarote, y el 2,5% de Fuerteventura. De la isla de La Palma se presentó una propuesta y, de El Hierro, otra, reflejando la amplia representación de la música en Canarias.

En total, cerca de 600 músicos en activo en Canarias (582), de todos los estilos musicales, consolidan la fuerza del talento canario. Un jurado especializado, compuesto por profesionales del sector musical, el periodismo cultural y la gestión artística, ha seleccionado este fin de semana y ante notario, de entre todas las propuestas presentadas a concurso, a los diez finalistas que actuarán en directo en el Auditorio Alfredo Kraus los días 17 y 18 de abril de este año.