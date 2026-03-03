Diez proyectos canarios de altura para una final histórica de Sonora

Sonora, el certamen musical de Canarias, ya tiene a los finalistas de la edición de 2026. Diez propuestas canarias de distinto estilo que fueron seleccionadas el pasado fin de semana por un jurado especializado entre 195 propuestas inscritas a concurso, y que actuarán en directo en la final en el Auditorio Alfredo Kraus de la capital grancanaria los próximos 17 y 18 de abril.

Las diez bandas finalistas de Sonora 2026 son Los Blody, Belice, Usted, Casablanca III, Xerach, Bífidos, Eric Böelle, Good Franco, Lula Mora y Pokzipol Poops. Cuatro proyectos de Gran Canaria, otros cuatro de Tenerife, uno con integrantes de Tenerife y Gran Canaria, y otro con formación entre Lanzarote y Gran Canaria, que se han hecho merecedores del pase a la gran final de Sonora 2026.

En conjunto, la final de Sonora se presenta para abril como un fin de semana de alto voltaje, con diez propuestas muy sólidas de distinto formato y estilo que se mueven entre el indie pop y rock, el rock alternativo y sin prejuicios, el glam rock tropical, el psycobilly, el delta blues o el hardrock, el krautrock, el sonido motorik y la psicodelia, el pop ligado con funk o revestido de tecno y percusión, y la canción de autor que se nutre del indie, rap, el folk, las músicas de raíz y el soul.

Las entradas, que tienen un precio solidario de cinco euros a beneficio de Barrios Orquestados, ya están disponibles en la página web del Auditorio Alfredo Kraus.

Los diez finalistas optan en esta final de abril al premio Sonora Oro, dotado con 6.000 euros, así como el pase directo para actuar en el Festival Sonora que se celebra el 16, 17 y 18 de octubre en la Plaza de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria. Además, el conjunto de premios de Sonora 2026 se completa con el Premio Sonora Plata, con 3.000 euros; y el Premio Sonora Bronce, de 1.500 euros.

Pasaportes Sonora

Además de los premios en metálico, las diez propuestas que defienden su directo en la gran final del concurso Sonora 2026 optan a lograr los Pasaportes Sonora, que les lleva a los escenarios de los principales festivales de música de Canarias, como el Festival Sonidos Líquidos (Lanzarote), Phe Festival (Tenerife), Festival Boreal (Tenerife) y Hero Fest (El Hierro). La convocatoria de Sonora 2026 incorpora nuevos destinos y se suman con un Pasaporte Sonora La Graciosa, WOMEX (Gran Canaria), el Festivalito (La Palma) o el festival Atlántico Sonoro (La Gomera).

La convocatoria de 2026, con una participación que supone un aumento del 51,16% respecto a las tres últimas ediciones, marca un nuevo hito en la historia de Sonora como plataforma de promoción de la escena musical de Canarias y pone de manifiesto su condición como el certamen de bandas con más participación y proyección en el Archipiélago.

En cuanto al alto número de artistas inscritos en la convocatoria de 2026, cabe destacar que la mayoría de las 195 propuestas presentadas al concurso proceden de Gran Canaria y Tenerife: un 60% de Gran Canaria, un 26,5% de Tenerife, el 8,2% de Lanzarote, y el 2,5% de Fuerteventura. De La Palma se presentó una propuesta y, de El Hierro, otra. En total, una participación de casi 600 de músicos en activo en Canarias, unos 582, de todos los estilos musicales.

El jurado de la preselección de Sonora 2026 ha estado integrado por Armando Drive, productor y músico; Inoa Segura, programadora cultural; Diego F. Hernández, periodista; Claudio Rivero y José Manuel Rodríguez, del podcast Factoría Pop; Vicente Martín Abreu, del programa de radio especializado En Bandeja de Plata; y Super Eze y Fayna Bethencourt, del podcast ¡No, que vá!

Sonora es un evento coproducido por Salán Producciones y la Fundación Auditorio y Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias, que reafirma su vocación de ser un espacio de oportunidades, crecimiento y proyección, un lugar donde el talento canario puede convertirse en futuro profesional.

Los diez finalistas de Sonora 2026

Bífidos (Gran Canaria)

Americana, hardrock, delta blues, punk, hardcore y psycobilly son los estilos que maneja este power trío, en activo desde 2024. Francisco Marrero Fajardo, bajo y guitarra, que ha estado en Red Beard, 69 Swamp, Black Horse o Aburrido Cósmico; Daniel Medina-Díaz Llanos, voz, guitarra y bajo, fundador de Château Rouge, guitarra en Sanches, y colaborador de The Birkins: y José de la Cruz, batería, miembro de Ojalá Muchá, The FEOS o Happy People, entre otros proyectos musicales, alimentan a Bífidos, que cuenta con un disco publicado, su debut Fuego (2025).

Pokzipol Poops (Tenerife)

Banda de Los Realejos en activo desde 2023 cuya música se debe al punk, el hard rock y el grunge. David Northford (guitarra y voz), Patrick Schmitt (guitarra), Agustín Mesa García (bajo) y Bene Fernández (batería) son los miembros de esta banda que se descubría con un primer álbum, Direction Unknown (2024). Fuerza y rudeza sobre el escenario.

Los Blody (Tenerife)

Una banda de rock que rechaza el sonido monótono de la música actual y busca revivir la energía del rock clásico. Así se define esta banda tinerfeña que en 2024 marcaba su norte con el primer No voy a morir aquí, un disco de rock fresco, vibrante y explosivo. El grupo que defienden Daniel Coronado (voz), Diego Medici (bajo), Facu Langmann (guitarra) y Manuel Velasco (batería) ha crecido fuera de las islas y prueba de ello es que es unos de los seis artistas seleccionado por Mad Cool Talent en su undécima edición este 2026 entre más de 1.600 bandas y artistas inscritos.

Belice (Gran Canaria)

Banda de indie pop y rock alternativo formada en 2020 que integran Domingo Suárez (voz y guitarra), Aitor Déniz (batería), Alejandro Velázquez (bajo), Saul Gidkly (teclados y coros), Álvaro Ramírez (guitarra y coros) y Vicente Ballester (guitarra y teclados). Su primer lanzamiento, el álbum Todas las flores (2024) posicionó a Belice en la escena canaria y nacional y lograr nominaciones en los Premios Canarios de la Música en las categorías de mejor disco y artista revelación y en los premios Clickers de los 40 Canarias a la mejor canción por Luna para marte. La gira de presentación les llevó a recorrer festivales por toda Canarias, y a debutar en la Península en el Sonorama Ribera.

Usted (Tenerife/Gran Canaria)

Glam rock tropical, o algo parecido. El proyecto liderado por el músico y performer canario Roberto Miranda reinicia su sonido y formación, esta vez como trío y con el lanzamiento del disco Sabor Severo (2025). Miranda ha desarrollado proyectos musicales de diversa índole (The Moustache, Agentes del Orden), principalmente en Berlín y Madrid, ciudades en las que ha residido durante los últimos años. Con una puesta en escena siempre impredecible, el autor de Adoro (2018) y Patadas tranquilo (2022), presenta en directo una formación de trío junto a Paula Pinero, artista de formación contemporánea y jazzística con amplio recorrido internacional (Orquesta RTVE, Trío Martinu); y Coré Ruiz, multiinstrumentista que ha tocado con The Birkins y The Amaroses.

Casablanca III (Gran Canaria)

Melodías hipnóticas y atmósferas expansivas con un sonido mezcla de psicodelia y krautrock y un barniz electrónico. En activo desde finales de 2023 con Regina Antúnez al bajo, Ancor Casimiro a la batería y Víctor Herrera en la guitarra y sintetizadores, Casablanca III bebe directamente de su entorno como principal sustrato de inspiración: paraíso turístico, barrios periféricos en decadencia y áreas industriales; y con un abanico de influencias que van desde los referentes del sonido motorik como Neu! y Can, Suicide y distintas propuestas contemporáneas. En noviembre de 2025 lanzaron su primer trabajo, una casete de nueve pistas publicado a través del sello neoyorquino Fuzzy Warbles.

Xerach (Gran Canaria)

Batería, compositora y productora, Xerach Peñate redirecciona su trayectoria en solitario con el álbum Canciones bobas (2025). Trece canciones de pop que se fusionan con bajos de tecno y ritmos de tambora, con cuatro multi-instrumentistas, dos bailarinas / performers y un VJ. Un cambio de registro sonoro para la grancanaria que debutaba con la suite jazzística Tizziri (2017). Co-líder de la banda Arube, que comparte con Lajalada y Alba Gil Aceytuno, colabora en las giras y conciertos de Christina Rosenvinge, Ale Acosta, Roba Estesa y La Mare, ha producido a artistas como Rosenvinge, Nena Daconte, Roba Estesa y Tremenda Jauría, es compositora para terceros en Warner Chappel, y ha trabajado en obras de teatro, en espectáculos de circo y compone para piezas de danza y performances.

Eric Böelle (Tenerife)

Artista de Santa Cruz de Tenerife con una propuesta fresca y sofisticada en la que fusiona pop, funk e indie. Desde su debut en 2022 ha lanzado siete sencillos, entre ellos Orquídea (2022), El Abismo (2022), Sueños Rotos (2023) o (2024). En agosto de 2025 presentó su álbum debut titulado Orquídea, con temas como Todo Lo Que Quiero De Ti, Nunca Sale Bien (en colaboración con el grupo Baldosa) y Vestida de Azul. Melodías pegadizas envueltas en una atmósfera melancólica y dramática con una propuesta artística que va más allá de lo sonoro, y el pulso de la banda que lo acompaña: Jorge Porto (teclista y coros), Josh McClane (bajo) y Carlos Ruiz (percusión). Entre sus reconocimientos, ha sido galardonado con el primer Premio de la Música de la Universidad de La Laguna y ha recibido cuatro nominaciones en los premios Los 40 Canarias.

Good Franco (Lanzarote/Gran Canaria)

La nueva revelación del "indie espacial", según la propia banda. Un proyecto impulsado en 2021 en Famara, Lanzarote, de la mano de Fran de Armas, en el que participan Leo Segovia (guitarra), Juan Pérez (batería), Ale Herón (bajo), Carlos Artiles (teclados) y Fran de Armas. El primer EP de cinco temas, Good Franco (2024) fusiona indie, funk, electrónica y rock con pinceladas de herencia canaria y latinoamericana, creando atmósferas envolventes y riffs pegadizos. El pasado año 2025 el grupo lanzaba varios singles, caso de Antes del amanecer, Luna para Marte (en colaboración con Belice), Muerte Espectacular y Madgalena.

Lula Mora (Tenerife)

Dúo formado por Sara Caride y Silvia Izquierdo en diciembre de 2022 en Santa Cruz de Tenerife, que combina música y poesía, creando puentes entre sus identidades culturales y geográficas: Galicia y Canarias. Sus letras se nutren de vivencias personales para hablar de encuentro, cambio, esperanza y sororidad. Cantan y recitan en gallego y castellano. A sus dos voces suman los sonidos de su guitarra y su ukelele, así como del contrabajo (Agustin Buenafuente), teclado y otros instrumentos analógicos y electrónicos (Ioné de la Cruz) a los que dan vida su banda. Su música parte del género de la canción de autora pero se aleja de él incorporando sonoridades de otros géneros como el indie, el rap, el folk, la música de raíz, el soul y la música contemporánea. Hogar (2025) es el título de su primer trabajo discográfico, un álbum conceptual en el que ambas artistas atraviesan diversas reflexiones en torno al concepto de la pertenencia.