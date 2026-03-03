'Cartas a Néstor', el montaje que ahonda en las letras y en la vida del compositor grancanario

Dos voces y unos versos que abren una ventana al mar: «Adiós, prenda de mi alma / cómo te apartas de mí / cómo jugaba la luna en el mar / la noche en Arguineguín». Las voces de Iván Quintana (Los Gofiones) y Besay Pérez (Sabandeños) se entrelazan en un empaste perfecto para cantar una de las canciones más conocidas del compositor grancanario Néstor Álamo, el protagonista del montaje Cartas a Néstor que este sábado 7 de marzo a las 20.00 horas se estrena en el Teatro Pérez Galdós de la capital grancanaria.

La Provincia

Con todas las entradas agotadas, el espectáculo con dirección artística de Luis O'Malley y con dirección musical de Juan Sebastián Ramírez, busca ser un homenaje al legado de Álamo, una mirada contemporánea que profundiza en el trasfondo de sus canciones para rescatar la magia de su figura.

«Píldoras de canariedad»

«Va a ser algo diferente. Ya la gente sabe lo que hacemos, sabe que cantamos, así que tenemos que ofrecer algo con otros recursos. Vamos a contar parte de la vida de Néstor, hay primicias, detalles que son pequeñas píldoras de canariedad. Vamos a cantar, a contar, a bailar. Tenemos algunos recursos de audio y de vídeo. Y va a haber cantos que no llevan música», explica Quintana.

«El repertorio sonoro de Néstor es muy conocido. No es la primera vez en estos 20 años de carrera que canto Tamadaba, Sombra del Nublo o Maspalomas y tú. Este recorrido por su obra me ha servido, de la mano de Iván, para conocer el trasfondo de cada canción», apunta por su parte Pérez, haciendo alusión a canciones que son como himnos para los grancanarios.

Ambos artistas estarán acompañados por el Ensemble de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y por instrumentos tradicionales para dar nueva vida a las composiciones que forman parte del alma de Canarias, uniendo tradición, emoción y riqueza musical.

«Los arreglos se afrontaron desde el respeto a lo íntimo. Asumimos la idea de 11 músicos, una pianista y una parte mínima folclórica que le va a dar esa sal y pimienta a los arreglos musicales. Otra de las cosas que me preocupaba como espectador y como director musical, es que la textura de los temas no fuese repetitiva. Hay temas en los que solo participa la parte sinfónica, otros a capela, otros solo a piano, otros con guitarra española y voz… Hay diferentes texturas durante todo el espectáculo», recalca por su parte Ramírez.

Cartas a Néstor también parte de la convicción de que «no ha nacido en este último siglo un escritor que reúna tanta verdad, pasión y sentimiento por la tierra como Néstor», en palabras de Quintana. El cantante destaca su labor como periodista y divulgador, su defensa del patrimonio y su vinculación con instituciones culturales de la Isla, una faceta que a veces pasa más desapercibida.

Pérez, desde la perspectiva de su trayectoria con Los Sabandeños, subraya que el espectáculo permite, además, «transmitir cómo afecta la obra de Néstor como personas». Tras años interpretando sus composiciones, destaca como «el mensaje de hace 100 años está tan latente y tan vivo ahora, que impacta». Las canciones, con sus conocidísimos versos, cobran así nuevos matices: Noche en Arguineguín refleja la partida de los barcos, trasladándose hoy a la realidad migratoria; Tamadaba se convierte en un canto a cuidar la Isla desde el respeto a la naturaleza; Maspalomas y tú encierra un trasfondo de despedida que trasciende el paisaje y el amor.

Temás tabú

En esta línea, Quintana destaca la capacidad de Álamo para abordar temas tabú de la época y prestar atención a aspectos de la sociedad que estaban entre las sombras. «Le canta a las prostitutas que conoció en La Habana y eso no era lo usual. Tiene una forma de escribir, con un respeto, una fuerza… Está visibilizando esa parte de la sociedad que se desprecia, que se aparta, que se intenta tapar. Hoy hablamos de igualdad, de los cambios que hemos conseguido a base de tiempo y esfuerzo y él vio todo esto hace 60 años. Me impacta su fuerza, su respeto y cómo decía: ‘Aquí estoy yo y este es mi tema’», sentencia.

El integrante de Los Gofiones también pone el foco en la dimensión teatral que acompaña a la música: «Si no entendemos lo que estamos cantando, no podemos transmitirlo. Los cantantes somos pequeños actores en corto tiempo», reflexiona, haciendo también alusión a la complicidad que mantiene con Pérez. «Somos como hermanos, remamos en el mismo sentido», subraya.

Ambos buscan que el público no solo escuche las canciones, sino que sienta cómo estas les afectan como personas y como canarios, convirtiendo cada interpretación en un puente entre generaciones y también entre todas las islas.

Noticias relacionadas

Más allá de la música y la teatralidad, Cartas a Néstor se adentra en la memoria colectiva del Archipiélago, conectando recuerdos personales con su historia. Cartas, imágenes y sonidos se combinan para ofrecer un relato multidimensional, que demuestra que la obra de Álamo sigue siendo actual y que, incluso un siglo después, puede emocionar y generar diálogo. Así, el estreno en el Teatro Pérez Galdós es una invitación a redescubrir la riqueza cultural y humana que late en la música y en las letras del compositor grancanario.