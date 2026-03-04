Ana Belén regresa a la gran pantalla con 'Islas', rodada íntegramente en Tenerife

Islas es el título del nuevo largometraje dirigido por la realizadora argentina afincada en España Marina Seresesky, y que supone el regreso a la gran pantalla de la actriz y cantante Ana Belén. La cinta fue rodada íntegramente en Tenerife y se estrenó en salas el pasado viernes 27 de frebero. Esta cinta es una producción de E-media Canary, en asociación con AF Films, Match Point, Meridional Producciones y BTF Media, y su producción ejecutiva corre a cargo de Frank Ariza, Félix Rodríguez y Álvaro Lavín.

Islas narra la historia de Amparo (Ana Belén), una actriz que ya solo conjuga su intensa vida en pasado. Cuando decide ponerle un fin melodramático a tanto recuerdo, en un hotel que tampoco es lo que fue, conoce a un joven (Manuel Vega) con el que empieza a gestar una relación inesperadamente profunda. Así, esta cinta se rodó entre el 6 y el 31 de mayo de 2024, principalmente en el Hotel Alúa, ubicado en Puerto de la Cruz. La producción también se trasladó de manera puntual a la zona de Rojas, en la costa de La Matanza.

Localización

Félix Rodríguez es director de producción en AF Films, una de las productoras de Islas, y explica que la localización ha sido muy importante en esta producción. La directora eligió esta lugar en concreto durante la pandemia, «cuando el hotel estaba totalmente vacío», por lo que el inicio del rodaje, cuando el establecimiento ya estaba en funcionamiento con unas 600 habitaciones en abiertas al público, fue totalmente diferente a lo esperado. Rodríguez recuerda que esta cinta se ambienta precisamente en un hotel que parece pasado de moda, por lo que trabajar con tanta gente alrededor fue un auténtico reto. Más aún cuando el set de rodaje se convirtió además en el lugar de hospedaje de buena parte del equipo.

Pero las localizaciones no fueron el único detalle canario que incluye esta película. Así, cada uno de los equipos técnicos que componen la producción contó con trabajadores canarios. La Tenerife Film Commission estima que la inversión media diaria de un rodaje en la Isla puede superar los 77.000 euros, alcanzando los 117 millones de euros globales en todo 2025.

Vuelta al cine

Antes del estreno de Islas, el último proyecto cinematográfico de Ana Belén databa del año 2016, cuando la artista madrileña se puso a las órdenes de Fernando Trueba en La reina de España para interpretar el personaje de Ana. A pesar de estos años que han pasado desde que estrenó esta última cinta, la cantante y actriz no ha dejado de estar vinculada al cine y, de hecho, en el año 2024 presentó la gala de los Premios Goya junto a Javier Ambrossi y Javier Calvo.

La propia Ana Belén ha dicho durante la promoción de esta cinta que su personaje «es una mujer con una idea muy clara en la cabeza que, sin embargo, cambiará en tan solo dos días». Asegura que la película cuenta con «escenas potentes y emotivas, fuertes a nivel emocional, porque hablamos de la soledad con la que se encuentra». La protagonista de la película también dedica tiempo para hablar de la directora Marina Seresesky, quien procede del mundo de la interpretación, «por lo que es una maravilla trabajar con ella: hay un entendimiento grande a la hora de contar esta historia». Sobre la película, asegura que ha sido «un nuevo y gran reto, porque no por muchos años trabajados el reto es mínimo… al contrario, es mayor».

La soledad

Marina Seresesky, cuya película Empieza el baile se alzó con el premio del público en el Festival de Málaga en 2023, ahonda en Islas en el tema de la soledad. La realizadora ha explicado que «todos somos islas en una sociedad que mira sin ver, donde la empatía es un valor en baja, y creemos que nos separa un abismo de otro, del que no es como nosotros». Comenta, en concreto, que en esta historia «dos seres se encuentran a pesar de las diferencias, de las heridas y de los silencios, y asistimos así al estallido de dos volcanes que han estado dormidos mucho tiempo».