Candelaria Delgado releva a Manuel Benítez como gerente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria y Juan Márquez asume la coordinación artística

Candelaria Delgado Alonso ha sido nombrada nueva gerente de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC), en sustitución de Manuel Benítez, y Juan Márquez asume la coordinación artística, recuperando así una figura estatutaria que permanecía vacante desde hace más de una década. Así se anunció este martes en el acto de presentación del nuevo organigrama de la Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que desgranaron el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, junto al vicepresidente de la Fundación OFGC, Pedro Justo, y el director artístico y titular de la OFGC, Karel Mark Chichon.

Los nuevos nombramientos se enmarcan en el afán de "dar un impulso a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, que se ha ido consolidando y afianzando como referencia musical, no solo en España, sino en Europa", expuso Antonio Morales. "Estamos ante una orquesta renovada y revitalizada, que emprede un proceso de cambio para consolidar los logros artísticos y de gestión de los últimos años", declaró el presidente insular, quien destacó que "la OFGC vive un momento musical extraordinario, pero pretende abrir una nueva etapa en su equipo de gestión para seguir avanzando en su proyecto de los últimos años".

Así, Candelario Delgado Alonso revela a Manuel Benítez en la gerencia de la OFGC, que este último ostentaba desde 2021 hasta la fecha, con un paréntesis entre enero de 2023 y 2024, en el que ostentó el cargo José María Montes Navío, según un acuerdo de la comisión ejecutiva de la entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Benítez, que en ese período regresó a su puesto como director artístico y programador de la Fundación Auditorio Teatro de Las Palmas de Gran Canaria, accedió nuevamente al cargo de gerente de la OFGC en enero de 2024 y, según reveló este martes, retomará el puesto anterior en la Fundación Auditorio Teatro, donde tiene plaza fija.

Por su parte, el nombramiento de Juan Márquez, músico de la OFGC, como coordinador artístico supone el rescate de una figura incluida en los órganos de gobierno de la Fundación que, pese a su relevancia e interés, permanecía vacante desde hace más de diez años, según explicó Benítez. Precisamente, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria fue la primera formación orquestal de España que instauró esta figura, que representa los intereses de la dirección artística y ejerce como enlace entre esta y la orquesta. "La figura de la coordinación artística se creó en 1991 y fue absolutamente pionera, aunque luego se diluyó", explica Benítez, quién inauguró este puesto y lo desempeñó hasta 2001. "Hoy, por fin, se recupera", añadió.

Balance de gestión

Asimismo, Antonio Morales aprovechó para brindar un balance de los últimos años de gestión de la Filarmónica de Gran Canaria, bajo la titularidad de Karel Mark Chichon. "Su trabajo ha logrado renovar y revitalizar la riqueza, fidelizar y ampliar su público, actualizar su imagen y consolidar su prestigio tanto en Canarias como en Europa", anunció Morales.

Además, "tras una etapa en la que nos hemos centrado en la estabilización innovación de la plantilla de músicos, cumpliendo uno de los compromisos que adquirimos en su momento, se ha logrado convocar prácticamente todas las plazas vacantes cubriendo con éxito hasta el momento más del 60%", continuó. "También hemos respaldado una renovación generacional que se verá culminada en un futuro próximo y la plantilla de gestión también se ha renovado de forma importante a través de los correspondientes procesos selectivos".

A esto añadió que "la consolidación de la temporada de abono con la incorporación de nuevos públicos y la fidelización del público asistente hasta el momento era otro objetivo cumplido en esta etapa".

Los datos hablan por sí solos, pues la cifra de abonados ha ascendido de manera sobresaliente de 678 abonados en 2021 a alrededor de 1.300 en la temporada de abono de 2025 2026, con una ocupación de los conciertos situada por encima del 95% en la actualidad.