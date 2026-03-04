El NYC Taxi acoge la iniciativa 'Jam en la plaza' con un guiño a la Ruta Playa Viva

Después del éxito cosechado en Los Espejos (Santa Catalina) el pasado 6 de febrero y el que recogieron el pasado viernes 20 en la Plaza de Santa Ana de la capital grancanaria, la iniciativa Jam en la plaza sale otra vez a las calles este viernes 6 de marzo en una nueva ubicación: el NYC Taxi Bar del barrio de Guanarteme. Desde las 17.00 hasta las 22.00, pasarán por este local, situado en la esquina de Numancia con El Salvador, músicos como Diego Zapata, Franco Contreras, Lucas Rousset, José Vera, Alejandro Borja,Toti Medina o el impulsor de la propuesta, el músico y productor Kilian Barrera Millares.

Con La Cícer como telón de fondo, el suave rugido de las olas acompañará a los músicos y a aquellos integrantes del público que se atrevan a sumarse a esta fiesta de acordes e improvisación. Un latido musical que trae el recuerdo de lo que fue la Ruta Playa Viva, una oportunidad de disfrutar cada sábado de pequeños conciertos en distintos bares repartidos a lo largo del paseo de Las Canteras y que dejó de existir antes de la pandemia.

Entre estos locales, estaba el NYC Taxi Bar, que acumula más de 1.000 conciertos a las espaldas en sus más de 15 años de trayectoria, tiempo en el que su propietario, José Moma, no ha dejado de luchar con uñas y dientes para que la música en directo pueda salir a la calle.

Así, Moma recibió la propuesta de esta Jam en la plaza como un gesto cargado de significado: «La hemos acogido porque nos la han propuesto. Parece que después de tantos años todavía la gente se acuerda de lo que supuso la Ruta Playa Viva para todo el entorno de músicos, cultura, población, turismo y empresarios. Eso es muy bonito. Ese guiño es de agradecer, cuando me lo propuso Kilian, dije que sí», apunta.

Para el propietario, este encuentro funciona también como una especie de termómetro del momento que atraviesa la música en directo en la ciudad. «Ojalá siente precedentes. Pero cada vez lo que encuentro son más problemas por parte del Ayuntamiento, menos colaboración. Ahora, con el tema de la capitalidad cultural, parece que se ha abierto un poco la mano. Pero el año pasado tuve problemas para hacer los conciertos de Navidad, aniversario o fin de año que hago siempre. Los requisitos cada vez son más complicados. Es una actividad económica que sustenta el empresario y si cada vez hay más problemas, es difícil recuperar la inversión», manifiesta.

Aun así, la demanda de este tipo de iniciativas por parte de la ciudadanía y de los propios músicos, es cada vez más habitual. «Hay un clamor popular que pide que esto vuelva a ser una realidad. Vamos a ver si alguien lo escucha», añade Moma.

Marco de la capitalidad

Con entrada totalmente gratuita, la propuesta Jam en la plaza se presentó con el objetivo de dinamizar la escena local en el marco de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, mencionada por Moma.

Los orígenes de esta jam session se remontan a seis años atrás, a un asadero entre amigos en el que comenzaron a improvisar juntos. De ahí surge el nombre Asajam, con el que la iniciativa lleva ya tiempo moviéndose -de forma autogestionada- por distintos espacios de la Isla.

«Gracias a la capitalidad, hemos conseguido apoyo institucional para todo lo que hemos estado haciendo de forma privada y autónoma. El proceso ha sido bastante lento y orgánico, sobre todo, porque nunca hemos invertido nada en publicidad, ni en redes sociales. A la hora de buscar las plazas hemos intentado buscar lugares en la ciudad que se asemejen un poco a la infraestructura que hay en Europa», explica Barrera.

Así, el NYC Taxi Bar vuelve a llenarse de acordes este viernes, con una iniciativa que sirve a los artistas para crear sinergias y que invita a cualquiera a sumarse a la fiesta y dejarse llevar por la improvisación.