El 12º Monopol Music Festival se expande en siete espacios culturales e incorpora una vertiente social

El Monopol Music Festival (MMF) enfila su 12º edición consagrado en las coordenadas de la búsqueda, riesgo y experimentación sonora que distingue a esta cita musical en el mapa capitalino, cuya identidad se fundamenta en una programación que combina cine documental musical con música en directo en los márgenes del mainstream, y que hibrida a su vez con otras disciplinas culturales y narrativas en efervescencia.

Este año, la novedad principal del MMF 2026, que recorre la ciudad desde el 8 al 12 de abril, radica en su expansión a un total de siete espacios culturales de Las Palmas de Gran Canaria, y en la incorporación de una vertiente social alrededor de la salud mental y la responsabilidad ética a través de charlas y talleres. Por los demás, tanto el cartel documental como musical vuelven a intercalar bandas y nombres destacados de la escena musical independiente y vanguardista a escala local, nacional y global, esta vez con el acento en la diversidad, la inclusión y lo queer. Pero vamos por partes.

Programación

El MMF 2026 multiplica sus ventanas de proyección en siete espacios capitalinos como el Teatro Guiniguada y la sala Josefina de la Torre del Teatro Cuyás, que alojarán conciertos y proyecciones; la extensión a la Ciudad Alta con el Centro de Cultura Audiovisual (CCA), las salas Alboroto y Azabache, y espacios públicos como la plaza de Santa Ana y el parque de Santa Catalina.

Aun así, el festival mantiene su referencia a los extintos cines Monopol «porque la memoria también es importante», expuso ayer Víctor Órdoñez, director de la cita, quien manifestó que «el MMF afronta su 12º edición con mucha ilusión y un sentido de supervivencia que, en estos tiempos, ya es muchísimo, y apostando este año por coger la mochila y llevar la cultura a más espacios que nunca».

El cartel musical engloba una docena de artistas de estilos y códigos diversos, pero atravesados por el hilo común de la exploración de lenguajes y sonidos, así como por sus discursos propios: Samantha Hudson, Alizzz, Raül Refree y Niño de Elche y Compota de Manana, con Pumuky, Lajalada, Alba Gil Aceytuno, Silde y Ninfa, a los que se suman Juan Hansen o López House.

Las combinaciones o matches de bandas en cada concierto es casi tan interesante como cada propuesta en sí misma, dado que todas composiciones riman: el Teatro Guiniguada acoge un doblete de Lajalada, proyecto en solitario de Belén A. Doreste, y Pumuky, dos de los más destacados y sobresalientes proyectos musicales nacidos en Canarias, el viernes 10 de abril; mientras que les toman el relevo, el domingo 12 de abril, el dúo formado Raül Refree y Niño de Elche, quienes presentan su proyecto conjunto Cru+es, y la saxofonista Alba Gil Aceytuno, también en este teatro capitalino. Entre medias se erige la gran jornada del MMF en formato festivalero, con dos escenarios situados en la trasera del parque Santa Catalina, el sábado 11 de abril, con Samantha Hudson, Ninfa, Silde, Alizzz, Lopez House, Compota de Manana y Juan Hansen.

En pantalla grande

Por su parte, la programación cinematográfica, que este año es de carácter gratuito, incluye ocho proyecciones en pantalla grande, que inaugura La Salsa vive (2025), que se proyecta el viernes 13 de marzo en la Plaza de Santa Ana, como un aperitivo el aire libre que brinda un recorrido cinematográfico por las raíces de la salsa en Nueva York, su cuna, y su transformación en Cali, Colombia, con Rubén Blades de narrador.

Le siguen los títulos Queer as Punk; Flores para Antonio, el documental sobre Antonio Flores nominado y premiado en los Goya 2026; Serás Farruquito, en su estreno nacional en la capital grancanaria al abrigo del MMF, que narra la historia de una de las grandes dinastías gitanas del flamenco; Mariem, sobre Mariem Hassan, la voz más representativa de la música saharaui y símbolo de un pueblo en el exilio; Mutiny in Heaven-The Birthday Party, el relato visual y sonoro de la banda que lideró Nick Cave antes de The Bad Seeds, una de las formaciones más radicales e influyentes del post-punk; y las producciones canarias La Partitura del Cosmos, en la que Suzanne Ciani, madre de la música electrónica, viaja al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) con el objetivo de indagar sobre esta investigación inédita en la Ciencia: La música de las galaxias; y Punk Rock en Gran Canaria, sobre la explosión de este movimiento en la isla.

La proyección de este último en la sala Josefina de la Torre culmina con un debate abierto con el público en el que participará la cantante, pianista y compositora madrileña Ana Curra, rebautizada como «la reina del punk en España», junto al director de la cinta, José María de Paiz.

MMF Conciencia

Con todo, la nueva ramificaicón del festival grancanario inaugura una línea social denominada MMF Conciencia, concebida bajo la filosofía de que «el arte y la cultura son un buen mediador social y un catalizador para visibilizar cuestiones acuciantes como la salud mental, la responsabilidad ética o la mediación en un momento muy delicado en el mundo en el que los vínculos no deben enfriarse», en palabras de Ordóñez.

A este respecto, la agenda de MMF Conciencia programa tres charlas y un taller impartidos por expertos como Ivonne Laborda, Javier Arosa y Nino Cervera en el Centro de Cultura Audiovisual (CCA), en Schamann, y en la sala Alboroto, los días 11 y 12 de abril.

Además, las proyecciones de Mariem y La Partitura del Cosmos se incluyen en el programa de MMF Conciencia, cuya clausura es a su vez la guinda de la programación musical de esta edición, ya que consiste en una fiesta sonora denominada Jam Conciencia, el domingo 12 de abril, en la sala Alboroto, en cuyo escenario, planteado en formato 360º, desfilarán grandes artistas independientes como Adriano Galante, Fajardo, Alba Gil Aceytuno, Juan Pérez o Hector Matacherry para crear un diálogo con el público a través del baile y la improvisación.

La programación del Monopol Music Festival se presentó este mediodía a los medios de comunicación en un acto informativo celebrado en el palacete Rodríguez Quegles en el que participaron el concejal de Seguridad, Convivencia y Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez; el consejero delegado del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno canario, Guillermo Martínez; el director de Programación de la candidatura de Las Palmas de Gran Canaria a Capital Europea de la Cultura 2031, José Luis Perez Pont; el director del Monopol Music Festival, Víctor Ordóñez; la saxofonista Alba Gil Aceytuno, que interpretó una de las piezas de su trabajo en solitario Pleito; y el músico Jair Ramírez, cantante y guitarra de Pumuky, dos de los artistas que protagonizan los conciertos de MMF 2026; y José María de Paiz, director del documental Punk rock en Gran Canaria. Supervivencia y combate, que se proyecta en el festival.