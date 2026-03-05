Harry Styles: su regreso al escenario tras un descanso reflexivo y la pérdida de Liam Payne

En una reciente entrevista exclusiva para Apple Music con Zane Lowe, Harry Styles abrió su corazón y compartió detalles íntimos sobre su tiempo de descanso artístico, su regreso a la música, y cómo afrontó la trágica pérdida de su ex compañero de banda Liam Payne. En esta charla profunda, el cantante reflexionó sobre el impacto de su carrera, su vida personal y cómo, a pesar de los logros, siempre se ha mantenido fiel a sí mismo. Aquí te contamos los aspectos más destacados de esta reveladora entrevista.

El descanso necesario: un cierre de capítulo

Después de su exitosa gira mundial en 2023 y el lanzamiento de su más reciente álbum, Harry Styles decidió tomarse un descanso del escenario. Según el propio cantante, el final de esa gira marcó el cierre de un ciclo importante en su vida. En la entrevista con Zane Lowe, Styles explicó que durante muchos años, había vivido un ritmo de trabajo frenético, haciendo giras de manera constante. Sin embargo, al acercarse a sus 30 años, sintió que era el momento de dar un paso atrás.

“Era como el cierre de un capítulo. Durante tanto tiempo, siempre había salido de gira de esta forma. Fue una de las pocas maneras en que había vivido la música. Pero quería un descanso para reflexionar y asegurarme de que seguía amando esto. No quería seguir solo por costumbre”, afirmó Styles.

Harry también mencionó lo importante que fue para él tomarse un tiempo para preguntarse si la música seguía siendo algo que amaba o si simplemente estaba haciendo lo que siempre había hecho. Un sentimiento que, según él, no tiene nada que ver con la ingratitud, sino con la necesidad de ser honesto consigo mismo. "Siempre me prometí que, si algún día sentía que ya no lo amaba, no lo haría más", declaró el cantante, haciendo énfasis en la importancia de escuchar sus propios sentimientos.

El reconocimiento en los Grammys: una reflexión personal

Uno de los momentos más destacados de la carrera de Styles en 2023 fue cuando ganó el premio al "Álbum del año" en los Grammys. La ceremonia fue un evento significativo para el cantante, y en la entrevista, relató cómo lo vivió.

“Estaba dentro de esa burbuja de los Grammys, ensayando y pensando que mi vida había llegado a ese momento. Al día siguiente, me escribí una carta a mí mismo. Le prometí que no importara el resultado, recordara por qué hice todo esto”, contó Styles. La carta fue una especie de recordatorio para enfrentar cualquier resultado, ya fuera positivo o negativo.

Tras la ceremonia, en un momento curioso, una azafata en el vuelo de regreso a Londres le felicitó por su "Emmy" y comentó que su abuela se lo había entregado, lo que le sacó completamente de la burbuja de los premios. “Fue un momento tan extraño, y al mismo tiempo, un recordatorio de que las cosas no son siempre tan grandiosas como parecen desde fuera”, agregó Styles.

El dolor de la pérdida: Liam Payne y la vulnerabilidad del artista

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la entrevista fue cuando Harry Styles habló sobre la muerte de su ex compañero de banda, Liam Payne. El cantante expresó cómo la pérdida de su amigo lo hizo reflexionar sobre la importancia de la vulnerabilidad en su propia música y en la vida misma.

“Es muy difícil perder a un amigo. Especialmente a alguien que era tan parecido a ti en muchos aspectos. Liam tenía un corazón noble, y siempre buscaba ser excelente. Para mí, eso me hizo preguntarme: ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Cómo quiero vivirla?”, compartió Styles, visiblemente afectado.

Harry también admitió lo difícil que fue compartir públicamente su duelo, sintiendo que muchas personas esperaban que él expresara su dolor de una manera que no siempre se siente natural. La necesidad de procesar la muerte de un amigo y la presión externa para mostrarlo fue algo que Styles reconoció como complicado. “Es extraño que las personas sientan que tienen derecho a ver tu dolor, pero eso no cambia lo que siento dentro”, añadió.

El regreso al escenario: un momento clave de conexión con el público

Un punto culminante de su regreso al escenario llegó cuando Styles recordó un momento revelador durante un concierto de Radiohead en Berlín. "Estaba ahí, sintiendo la energía del público, y fue en ese momento cuando entendí por qué me subo al escenario", explicó el cantante. Para Styles, el momento de sentir la conexión con la multitud, el intercambio de miradas y emociones con extraños, fue la chispa que lo hizo saber que estaba listo para regresar a los escenarios.

"Vi a la gente disfrutando de la música, cantando juntos, y pensé: 'Es por esto por lo que estoy aquí'. Es mi misión ponerle banda sonora a esos momentos", dijo Styles, transmitiendo su deseo de ser parte de la experiencia colectiva de sus seguidores.

Autoconocimiento y nuevas experiencias: un álbum más personal

A lo largo de los años, Styles ha cambiado y evolucionado, tanto como artista como persona. En su conversación con Zane Lowe, el cantante explicó cómo nuevas experiencias y el crecimiento personal han influido en su nuevo álbum. La oportunidad de conocer a nuevas personas y aprender de ellas fue fundamental para el proceso creativo de Styles.

“Estar abierto a nuevas experiencias y decir ‘sí’ a cosas que antes habría rechazado me llevó a vivir muchas situaciones maravillosas. Fue un proceso de conocerme a mí mismo, de ver lo que realmente quiero en la vida”, expresó Styles.

Este cambio de perspectiva no solo influyó en su música, sino que también lo ayudó a ser más consciente de lo que realmente valora en su vida personal. “Este álbum es el reflejo de todo eso, de todo lo que viví, de todo lo que aprendí. Y aunque me da miedo la posibilidad de que a la gente no le guste, estoy tranquilo porque sé quién soy”.

"American Girls" y el deseo de una vida plena: familia y relaciones

Finalmente, Harry Styles cerró la entrevista hablando sobre su visión de futuro y el significado de su canción “American Girls”. Aunque a menudo se le asocia con la imagen del soltero, en la entrevista compartió su reflexión sobre lo que realmente significa encontrar a la persona adecuada y formar una familia.

“Vi a mis amigos más cercanos casarse, y me hizo pensar en la importancia de encontrar algo real, algo que va más allá de lo que aparece en las bodas. ‘American Girls’ es un reflejo de ese deseo de encontrar algo verdadero, pero también de lo que implica dar ese paso”, comentó Styles.

Además, Styles expresó su deseo de crear un futuro equilibrado, que no se base solo en los logros profesionales. “Quiero tener relaciones significativas, grandes amistades y una familia. Y para lograrlo, tengo que hacer espacio para esas cosas”, concluyó Styles, dejando claro que el próximo paso en su vida será tan importante como su carrera musical.

Un regreso reflexivo y pleno

El regreso de Harry Styles al mundo de la música es mucho más que un regreso profesional. A lo largo de su entrevista con Zane Lowe, el cantante demostró que su descanso le permitió reevaluar su vida y su carrera, encontrando una mayor claridad sobre lo que realmente valora. A través de su vulnerabilidad y reflexión, Styles nos mostró que la música no es solo un camino hacia el éxito, sino también una forma de explorar y conectar con lo más profundo de uno mismo.