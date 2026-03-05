Jaír Ramírez (Pumuky), en el Monopol Music Festival: "Teníamos la espinita clavada de no haber podido presentar el disco en casa, en Gran Canaria"

El músico y compositor Jaír Ramírez, líder de la banda Pumuky, y la saxofonista y compositora Alba Gil Aceytuno, integrante de proyectos como Pleito, Zumurrud, Arube o Rupatrupa, son dos de los nombres fundamentales del panorama indie nacional de origen canaria. Ambos forman parte de la alineación musical del Monopol Music Festival (MMF) 2026, donde presentarán en directo sus hipnóticos y respectivos discos, ambos publicados el pasado 2025.

Tras anunciar el fin de la gira de presentación de No sueltes lo efímero (Keroxen, 2025), el quinto disco de Pumuky, que encabezó los principales rankings nacionales de los mejores discos de 2025, la banda de shoegaze, slowcore y dreampop juega en casa con un esperado concierto al abrigo del MMF.

«Tuvimos la oportunidad de presentar este disco en gran parte de la península pero teníamos esa espinita clavada de no haber conseguido presentarlo en nuestra casa, en Gran Canaria, así que damos las gracias por hacerlo posible, porque creo que no hay mejor sitio para hacerlo que este festival, que ya es una referencia, no solo local, sino nacional", declaró Jaír Ramírez durante la presentación del cartel del MMF. "Este es un disco cuyo motor es el amor, en su concepto más amplio, también el amor al arte, y pensamos que presentarlo en un contexto como este es el adecuado y estamos muy felices de que sea realidad", añadió.

Pumuky actuará el viernes 10 de abril en el Teatro Guiniguada junto a Lajalada, el proyecto en solitario de Belén A. Doreste, con un magnético universo propio entre la electrónica de autor y la canción. En esta ocasión actuará en formato dúo junto a Leo Segovia, con quien la artista compartió los comienzos de su carrera musical, a cargo de guitarras y coros que confluyen con nuevas composiciones aún no publicadas, desplegándose en un formato 360º en el que convergen los sonidos y las visuales.

Por su parte, Alba Gil Aceytuno presenta el álbum de debut de Pleito, su proyecto en solitario, titulado loscoloresdelaspiedras (Malpaís Records, 2025), en el que la artista juega con su saxofón, voz, efectos, percusión canaria y loops en una experiencia inmersiva y envolvente. "Gracias por dar un espacio a este a este álbum que también salió el año pasado y que, al tener una perspectiva un poquito diferente, no siempre encuentra el lugar, pero que estoy muy agradecida por presentar en el MMF", manifestó Alba Gil. "Me parece muy interesante que se apueste por músicas un poco diferentes, desde orquestas como Compota de Manana hasta el discazo de Raül Refree y Niño de Elche: es maravilloso porque, aunque sean propuestas muy, muy distintas, sí existe un hilo común y una manera de hacer las cosas, desde el amor y la honestidad, que me parece súper importante a la hora de hacer música".

Precisamente, la saxofonista grancanaria comparte escenario el domingo 12 de abril con Raül Refree y Niño de Elche en el Teatro Guiniguada. "Me parece íncreíble que nos unieran en el mismo día, porque es una oportunidad de visibilidad tremenda y de poner en valor lo que estamos haciendo aquí, en un momento en el que cuesta un poco abrirse camino, porque estamos un poco huérfanos de espacios, así que el hecho de que haya iniciativas como el MMF es un regalo".