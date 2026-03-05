Pablo Álvarez gana el Premio Azorín con un debut literario sobre el sida en los años 80

De trabajar con autores como Kate Morton o Ana María Matute a alzarse con el Premio Azorín de Novela 2026. Pablo Álvarez, conocido dentro del sector editorial por haber trabajado como director literario en grupos como Planeta, Santillana, Penguin Random House o Ediciones B, da un salto importante en su carrera literaria tras ganar este prestigioso galardón con su primera novela.

El autor, que se presentó bajo el seudónimo, Guido Reni, se ha alzado con la estatuilla en la trigesimotercera edición del certamen con su obra La necesidad de amar. La obra presenta a un personaje, Martí, que obtiene una beca en Roma para escribir sobre Beatrice Cenci, una heroína del Renacimiento.

Sin embargo, según ha remarcado el autor, "ese joven queda desplazado por la intensa relación que entabla con una pareja que marcará su vida". Esto ocurre en 1987 y, años después, el joven escritor convertirá culpa y memoria en literatura. Además, entre las cuestiones que se abordan en esta novela, la obra también explora los sentimientos de un protagonista que empieza a descubrir su bisexualidad.

Toni Pérez entrega la estatuilla a Pablo Álvarez en el Auditorio Provincial / Pilar Cortés

"Gracias al jurado por haberme dado esta oportunidad con mi primera novela", ha expuesto el autor nada más subirse al escenario. "Esta novela da voz a todos aquellos que han sido silenciados a lo largo del tiempo. Una historia de amor de esas que marcan, que se quedan para siempre y que nunca se olvidan", ha remarcado.

Una obra "valiente y atrevida"

El jurado, representado por Luz Gabás, se fijó en la capacidad de envolver que tiene esta novela. "Una novela perfecta en cuanto a la fusión de forma y fondo. Y una historia valiente y atravida que engancha, con personajes sólidos que propician el debate", ha destacado la ganadora del Planeta respecto a la novela iniciática de Pablo Álvarez.

Habla de sida, uno de los grandes dramas de los años ochenta, con transparencia y rigor. De esta manera, las nuevas generaciones podrán ver lo que supuso el VIH en aquellos tiempos, pero para que aquellos que lo vivieron puedan recordar y valorar el cambio que a dado el mundo con el paso de los años.

Más allá de su primera novela

A nivel personal, es licenciado en Informática de Gestión por la ESI. Posteriormente, amplió su formación en el ámbito creativo con estudios de Guion y Dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), así como en el Taller de Guionistas de Barcelona y en Dramaturgia en el Institut del Teatre.

Pablo Álvarez, durante su intervención tras ganar el premio / Pilar Cortés

En el mundo de la literatura, pese a que La necesidad de amar es su primera novela, ha desarrollado una destacada trayectoria en el sector editorial, trabajando con reconocidos autores como Elisabet Benavent, Hiromi Shinya, Marie Kondo, Javier Sierra, Tatiana de Rosnay, Stephenie Meyer y Delphine de Vigan.

En la actualidad, es director y fundador de Editabundo Agencia Literaria. Además, presenta En el sofá de Editabundo, un podcast literario en el que conversa con algunas de las personalidades más influyentes de la cultura en España. "He tenido la oportunidad de aprender de muchos amigos con los que he trabajado y sin ellos no podría haber ganado este premio"

Una gala en homenaje a la cultura

El evento, conducido por la presentadora y actriz alicantina Vanesa Romero, nominada al Goya recientemente por su corto Sexo a los 70, contó con la participación de ADDA Simfònica, que actuó bajo la batuta de su director, Josep Vicent, e interpretó un fragmento de Las bodas de Luis Alonso, de Gerónimo Giménez. La gala incluyó además una representación teatralizada de un texto dramático a cargo de Pepa Pedroche, que aportó el componente escénico a la velada.

El Premio Azorín de Novela, que cuenta con una dotación económica de 45.000 euros, ha batido el récord de manuscritos presentados por segundo año consecutivo. Si en 2025 fueron 643 las novelas presentadas, en esta ocasión la cifra asciende hasta 735 obras, de las cuales más del 60 % no especificaron su procedencia por el envío telemático de la historia, y solo 10 consiguieron llegar como finalistas a la gala celebrada en Alicante.

Noticias relacionadas

El ganador se ha dado a conocer en una ceremonia en el ADDA que también se pudo seguir en directo en las cuentas de YouTube y Facebook de Editorial Planeta, PlanetadeLibros y la Diputación de Alicante. Asimismo, la deliberación corrió a cargo de un jurado compuesto por el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, que actuará como presidente, los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabás, el doctor en Filología Hispánica y crítico literario Jaime Mas, el escritor y crítico literario José Ferrándiz Lozano y la directora de Editorial Planeta, Belén López. Amparo Koninckx Frasquet, secretaria general de la Diputación, actuará como secretaria sin voto.