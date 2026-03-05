'Supersaurio, el musical', la novela de Meryem El Mehdati aterriza en el Teatro Cuyás

«Oye, qué nervios, estrenamos mañana, me acabo de dar cuenta». Con esta mezcla de vértigo y entusiasmo resume la directora Rosa Escrig el momento previo al estreno absoluto de Supersaurio, el musical, la adaptación escénica de la novela de Meryem El Mehdati que llega este viernes 6 y sábado 7 de marzo al Teatro Cuyás de Las Palmas de Gran Canaria. Las dos funciones, previstas a las 19.30 horas, han colgado ya el cartel de entradas agotadas para un montaje «gamberro» que mezcla humor, música y crítica social para retratar a una generación que está constantemente buscando su lugar.

La producción, impulsada por Ángulo Producciones y con dramaturgia de Luis O’Malley, traslada al escenario la historia de Meryem, una joven canaria de raíces marroquíes que trabaja en la cadena de supermercados Supersaurio mientras lidia con la precariedad laboral, la crisis de vivienda y la sensación de estar atrapada en una rueda que no deja de girar, «la rueda de hámster», tal y como subraya la actriz y humorista Delia Santana, que da vida a la protagonista.

La propuesta combina música en directo, con estilos actuales como el trap o el indie, con una puesta en escena que se mueve entre la ironía y el retrato generacional. Para Escrig, el mayor desafío ha sido precisamente trasladar al teatro una novela construida como un diario a lo largo de tres años. «Pasar Supersaurio a texto era complicado», explicó la directora, que reconoce que la solución llegó cuando decidió llevar la historia al terreno del musical. «Ya pasar una novela al teatro es difícil y peligroso. El tiempo del teatro es el presente, mientras que el libro se desarrolla en tres años y en formato diario. Cuando leí el libro con la mirada puesta en la dramaturgia pensé que, si queríamos que funcionara sobre el escenario, tenía que ser un musical», relata.

El resultado, según la propia directora, es «un musical no al uso»: «No es lo que tenemos todos en mente cuando pensamos en los grandes musicales de la Gran Vía», señaló. «Es un formato mediano, muy gamberro, muy divertido. Nos hemos venido arriba, para qué engañarnos», añade.

Dar «cringe»

«Es un musical que puede dar un poco de cringe, como dicen los de la generación Z», apunta, por su parte, Santana. Para la humorista, ese exceso forma parte del propio universo de la protagonista de la obra: «Es el mundo de Meryem y se tiene que traducir de una forma concreta sobre el escenario», reflexiona.

Así, el personaje de la protagonista funciona como el contrapunto racional dentro de un entorno que se mueve entre lo absurdo y lo caricaturesco. «Meryem es la que pone la pizquita de racionalidad. En mi caso, que suelo trabajar desde la improvisación o el monólogo, ha sido una experiencia distinta, porque aquí el histrionismo no sale de mí, sino de todo lo que ocurre alrededor», subraya Santana.

El humor como aliado

El actor Abraham Santacruz, por otro lado, destaca el modo en que el espectáculo introduce cuestiones sociales desde el humor: «Con risa y bobería estamos metiendo temas que nos parecen importantes, como las preocupaciones de la juventud canaria», señala, poniendo el foco en asuntos como la identidad, la precariedad laboral o la dificultad para acceder a la vivienda.

Por su parte, el director artístico del teatro, Gonzalo Ubani, celebra que el estreno refuerce la apuesta por la creación contemporánea hecha en Canarias. «El público sabe que está basada en un libro que ha funcionado y ha llenado las dos funciones para ver qué pasa», señala. En este sentido, habla también Raúl Morán, de Ángulo Producciones: «Sabía del fenómeno Supersaurio, porque era un libro que había conectado de forma brutal con los jóvenes». Esta conexión ha sido para él la clave para impulsar una adaptación que ha contado con «libertad y confianza» para transformar el material original y llevarlo al lenguaje escénico.

El elenco de Supersaurio, el musical lo completan Mingo Ávila, Alexia Rodríguez y Lucía Viera Ruano, con música original de Nacho Martín y coreografía de Darío Barreto Damas y Aleksandar Georgiev. Con una duración de 65 minutos y recomendada a partir de 12 años, la obra se presenta como el retrato de una generación que combina humor, ironía e irreverencia y con el que pueden conectar personas de todas las edades.

«A los adolescentes les encanta el tema de la historia de amor. Pero, quizá, la crítica de la rueda de hámster con respecto al trabajo, no la pillan tanto. Con los escolares es más música, colores besitos. Pero el viernes y el sábado, con el público general, la gente va a decir: 'Me siento identificada con Meryem'», expresa Santana.

El montaje ha tenido ya un primer contacto con el público a través de las funciones dirigidas a centros educativos, una experiencia que, según el equipo artístico, ha servido como termómetro antes del estreno oficial. «Los niños se activan donde se tienen que activar y están respirando con la función todo el tiempo», explica Santacruz, que reconoce que el espectáculo se enfrenta ahora a «otro tipo de público», el de las funciones abiertas de este fin de semana.

Ese doble diálogo con espectadores jóvenes y adultos es uno de los objetivos del proyecto:el de ofrecer una historia que funcione en distintos niveles de lectura. Mientras los más jóvenes conectan con la música, el ritmo y la trama sentimental, la obra deja entrever, entre canción y canción, una mirada crítica sobre la realidad que atraviesa a buena parte de la juventud del Archipiélago, que después de seguir el camino marcado que supuestamente los llevaría a conseguir una vida estable, se encuentran que eso que les prometieron no está al alcance de su mano.