“Canarias tiene el flow”: Madrid acogerá el gran escaparate de la nueva escena musical canaria

La capital de España se convertirá el próximo 14 de mayo en el epicentro de la música canaria contemporánea con la celebración de “Canarias tiene el flow”, un festival que reunirá en el escenario de la mítica sala La Riviera de Madrid a algunos de los artistas más influyentes de la escena musical surgida en el Archipiélago en los últimos años.

El evento nace con una clara vocación: mostrar al público nacional el dinamismo creativo, la diversidad de estilos y el talento emergente de Canarias, una región que en la última década ha experimentado un crecimiento notable en la industria musical. En el cartel figuran nombres que han logrado consolidarse en la escena urbana, el pop o la electrónica y que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales.

Entre los artistas confirmados destacan La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Ventura y Julia Rodríguez, representantes de una generación que ha contribuido a posicionar el llamado “sonido canario” en circuitos internacionales.

Las entradas para el festival ya están disponibles a través de la web oficial del evento y de la plataforma de venta de tickets Entradas.com, y se espera una notable afluencia de público tanto de Canarias como de otras comunidades autónomas.

Un escaparate del talento joven que está revolucionando la música

El festival Canarias tiene el flow pretende convertirse en un escaparate del momento histórico que vive la música producida en las Islas. La escena actual combina géneros tan diversos como el urbano, el pop alternativo o la electrónica, y ha logrado conectar con audiencias globales gracias a la difusión digital y al talento de sus creadores.

Durante la presentación oficial del evento, celebrada en el Museo Nomad de Madrid, el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, recordó que varios de los artistas del Archipiélago se encuentran actualmente entre los más escuchados en plataformas internacionales.

Este fenómeno demuestra que la música hecha en Canarias ha superado las fronteras geográficas que tradicionalmente separaban al Archipiélago de los grandes centros culturales del país.

Según explicó Cabello, el objetivo del festival es dar visibilidad a esta nueva generación de músicos, reforzando al mismo tiempo la identidad cultural de las Islas. “El sonido que se está creando en Canarias, desde el urbano hasta el pop o la electrónica, está llegando a millones de oyentes en todo el mundo”, señaló.

Noticias relacionadas

Para las instituciones canarias, este impulso musical representa también una oportunidad estratégica para proyectar la cultura del Archipiélago en nuevos mercados.