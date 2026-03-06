La Casa de Colón rinde homenaje a los 100 años de Fachico

La Casa de Colón abre las puertas de la exposición fotográfica Fachico 100 años: sensibilidad y sentido común, organizada con motivo del centenario del nacimiento de Francisco Rojas Fariña (1926-2007), conocido como Fachico, figura fundamental en la historia de la fotografía y la cultura en Canarias. La inauguración tendrá lugar el jueves 12 de marzo, a las 19.00 horas, y la muestra podrá visitarse hasta el domingo 3 de mayo de 2026.

La exposición ha sido promovida por el Cabildo de Gran Canaria a través de la Fedac, con la colaboración de la Casa de Colón, dentro de las acciones conmemorativas del centenario y del compromiso institucional por visibilizar y poner en valor el archivo fotográfico Rojas-Hernández.

Una muestra comisariada por Gemma Medina y Odesa Cambios, integrantes de Axioma, Laboratorio de mediación artística, que reúne más de cien imágenes realizadas principalmente en las décadas de 1960 y 1970, un periodo clave en la transformación social del Archipiélago.

El fotógrafo debe su apodo a una forma afectiva y familiar derivada de Francisco, muy habitual en el ámbito canario. El diminutivo, que lo acompañó desde joven, terminó convirtiéndose en su nombre artístico y en la firma con la que se dio a conocer públicamente.

Historia reciente

El archivo de Fachico, compuesto por cerca de 249.000 registros fotográficos, atesora imágenes de algunos de los capítulos más relevantes de la historia reciente de Canarias y forma parte del imaginativo colectivo de varias generaciones.

Como autor vinculado a la arquitectura, el arte y la publicidad, fue plenamente consciente de la necesidad de documentar la profunda transformación urbana, social y paisajística provocada por la irrupción del turismo de masas, el desarrollismo económico y la modernidad en las Islas.

Su cámara registró la persistencia de la vida rural y las costumbres de la época -arquitectura vernácula, oficios, usos sociales y paisajes- sin idealizaciones ni concesiones al tipismo, captando la realidad en transición.

Al mismo tiempo, el artista supo reflejar el espacio urbano como escenario y motor del cambio: la llegada masiva de turistas, la expansión comercial y las nuevas estéticas del ocio que comenzaban a definir otras formas de habitar y relacionarse con el territorio. Su mirada directa y cercana ofrece así un testimonio visual de una sociedad en tránsito, donde conviven el pasado que se desvanece y el futuro que irrumpe.

La exposición se articula en dos salas que invitan al visitante a ejercitar la observación de estos dos mundos simultáneos y en contraste, recuperando la mirada de Fachico: una mirada marcada por la sensibilidad y el sentido común, entendidos como herramientas para comprender el espacio y el tiempo que habitamos.

Como actividad paralela, el día 9 de abril tendrá lugar un diálogo abierto con las comisarias y la presentación de la publicación Fachico. El legado fotográfico de Francisco Rojas Fariña, editada con motivo del centenario y concebida como complemento a la muestra.

Noticias relacionadas

La exposición puede visitarse de lunes a viernes, de 10.00 a 20.00 horas, los sábados, de 10.00 a 18.00 horas; y los domingos y festivos, de 10.00 a 15.00 horas, con entrada gratuita.