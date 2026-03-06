‘Revolución’, el nuevo álbum de Macaca Radiata: un «grito desde dentro» lleno de energía y autenticidad

A la artista Sonia Martell, del dúo musical Macaca Radiata, siempre le ha costado delegar en otras personas, ya fuera en los trabajos en grupo del colegio o en las exposiciones del instituto.Trabajar acompañada nunca ha sido lo suyo. Hasta que, hace unos años, se reencontró con Jorge Pérez en una noche de música en el barrio de Malasaña. Juntos forman un tándem lleno de energía y creatividad que este 6 de marzo ha sacado a la luz su segundo disco, Revolución.

«Toda la vida he sido una persona muy perfeccionista. Gracias a Jorge, he visto que no hay blancos ni negros, sino que también hay grises. Y que cuando te rodeas de las personas adecuadas, el trabajo es mil veces mejor», expresa Martell.

Este aprendizaje atraviesa también la forma en la que el dúo ha construido su nuevo trabajo, ocho canciones que funcionan como una especie de autoretrato de lo que ambos han vivido en los últimos meses, un periodo de composición y convivencia que es el que ha dado forma al álbum.

«Ha sido un viaje en el sentido literal. Empezamos a componer las canciones estando en Madrid y decidimos venirnos a pasar una temporada a La Palma con el fin de culminarlo. Eso hace que el proyecto adquiera un peso emocional muy grande», explica Pérez.

Para él, el mayor aprendizaje ha sido ser consciente del «tremendo feeling musical» que tiene con Sonia y lo difícil que es conseguirlo. «Hemos compartido mucho estos últimos años, con muchos músicos, y es muy complicado. Nosotros, después de cuatro años, no solo seguimos teniendo esa química, sino que cada vez va a más. Sonia es una bomba de creatividad bestial y nos retroalimentamos», manifiesta el músico.

Con esta retroalimentación creativa como motor, el dúo ha ido dando forma a un disco que refleja con bastante fidelidad todo lo que han atravesado en este tiempo. «A mí alguien me pregunta qué he hecho este último año y medio y yo le pongo el disco, porque ha sido literalmente eso», señala Pérez.

Las canciones recogen desde escenas cotidianas, como un encuentro en un bar, hasta cuestiones más amplias que atraviesan a toda una generación, como las dificultades de sacar adelante un proyecto musical independiente o el desorbitado precio de un alquiler. «Hemos sido fieles a lo que sentimos, no nos gusta inventar. Para nosotros es importante que lo que contemos tenga verdad y emoción. Creo que es la única forma que tenemos de llegar a la gente», apunta el músico.

«Mucha energía»

En lo puramente musical, el álbum mantiene el carácter ecléctico que ha definido al proyecto desde sus inicios. «La gente se va a encontrar mucha energía, mucha vitalidad y un carácter muy desenfadado», apunta Pérez. En ese paisaje musical conviven influencias diversas que van desde el pop británico hasta el rock argentino o la música clásica, una mezcla que el dúo palmero ha integrado de forma natural en su manera de componer.

El recorrido del disco arranca con Ese fuego, un tema que Martell describe como una especie de declaración de intenciones. «Para nosotros es como un himno. Es esa energía buenrollera que dice: somos ese fuego difícil de apagar, aquí estamos y aquí vamos a seguir». A partir de ahí, el álbum alterna momentos más luminosos con otros de tono más reflexivo, como ocurre en Como aquellas cosas o Déjà vu, donde aparece una mirada de ojos melancólicos hacia el pasado, marcada por la aceptación del paso del tiempo.

En ese trayecto también aparecen influencias muy concretas que han marcado el proceso creativo, como ocurre en Al morder el sol, uno de los temas a los que Martell profesa un cariño especial. La idea surgió tras asistir a un concierto de Paul McCartney: «Escuché Let 'Em in en directo y me pareció una obra maestra, como todo lo que hace McCartney. Y dije: 'Yo quiero hacer algo así'. No sé qué tiene esa canción, pero esa percusión, esa batería, quería trasladarla a un tema de Macaca Radiata», recuerda.

Colaboraciones

Revolución suma además nuevas capas instrumentales gracias a distintas colaboraciones. Así, los arreglos de vientos de Ese fuego corren a cargo de la saxofonista canaria Alba Gil Aceytuno, mientras que en Como aquellas cosas aparecen las cuerdas de Nandy Felipe Martell, tío de Sonia.

«La magia de esa canción reside en las cuerdas de Nandy. Queríamos que estuviera en el disco tanto por el peso emocional como por el profesional», afirma la artista.

A diferencia de su primer trabajo, Aún nos queda tiempo, muchas de las canciones de este segundo álbum han crecido dentro del local de ensayo y junto a los músicos que hoy acompañan al proyecto sobre el escenario. «Este disco se ha construido mucho más desde el local de ensayo, con los demás músicos, pero manteniendo esa esencia de componer desde la intimidad, desde el piano o la guitarra», explica Pérez.

Un proceso colectivo que también ha cambiado la forma en la que viven los conciertos: «Antes quizá nos sentíamos un poco más solos sobre el escenario porque los músicos que nos acompañaban eran sesionistas», recuerda Martell. Ahora, con una banda estable, la experiencia es diferente: «Nos sentimos más unidos, más respaldados y los nervios se comparten», revela.

Aun así, los rituales de siempre se mantienen, como cantar Grita de Jarabe de Palo para calmar el cuerpo. Un grito exterior que acompaña a la revolución de sus canciones.